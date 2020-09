Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Las películas de Christopher Nolan han cautivado al público de todo el mundo durante décadas, y cada vez está consolidando más su lugar como uno de los directores más destacados del mundo.

Sus películas logran unir el atractivo y la acción de la corriente principal con complejidades en la forma y la edición, sin alienar a su público, y eso lo ha visto pasar de éxito en éxito. Ahora, su última película finalmente llegará a los cines, dependiendo de dónde viva. Tenet ha sido esperado con impaciencia y retrasado mucho, y es tan desconcertante y emocionante como cabría esperar.

Ya sea que hayas visto a Tenet y quieras hacer un curso de actualización, o quieras prepararte antes del gran lanzamiento nuevo, hemos investigado un poco y hemos pensado en el mejor orden posible para ver las películas de Nolan y tener un par de opciones para que las considere. Primero, le indicaremos nuestro orden preferido, luego le presentaremos una alternativa más típica.

Confíe en nosotros en este caso: si bien hay algunas formas divertidas en las que Tenet puede o no vincularse con otras películas que hizo Nolan, es una experiencia independiente y para la que realmente no necesita prepararse. Si estás pensando en ver la película, hazlo y no te preocupes por la cantidad de otros de Nolan que has logrado hasta ahora.

Como pronto descubrirá, hay un acertijo cíclico en el núcleo de Tenet que significa que cualquier sensación de desconcierto que sienta al verlo por primera vez es totalmente intencional, asegúrese de verificar qué es un cuadrado SATOR después de verlo. No estamos diciendo que sea la mejor película de Nolan, pero creemos que es un gran lugar para comenzar.

Hay un montón de personas que piensan que Memento es la mejor película de Nolan, quizás por cómo muestra su predilección por el engaño sin quedar oculto detrás de grandes escenas de acción y efectos visuales alucinantes.

Es una historia de misterio mucho más simple con amnesia en su corazón, y es un gran limpiador del paladar después de las payasadas que salvan el mundo de la historia de Tenet. Ese contraste es la razón por la que creemos que es un gran perseguidor de la última película de Nolan.

Aquí es donde llegamos a la carne: el nombre de Nolan se estaba dando a conocer antes de que se uniera a DC y Warner Bros en la franquicia de Batman, pero es justo decir que definitivamente hay una sensación anterior y posterior a Batman en su carrera.

Batman Begins no es la mejor película de Batman que ha hecho, pero fue una demostración bastante clara e inmediata de que se podía confiar en él con un gran presupuesto y con más películas llenas de acción. También vinculó a Batman a una configuración y un tono más realistas que se duplicarían más adelante.

Aquí estamos en una sección del orden en la que reflejaremos la propia cronología de Nolan; al igual que él, no creemos que deba abordar la trilogía de Batman una tras otra, o correrá el riesgo de agotarse. En cambio, siga su ejemplo y muévase a The Prestige.

Esta emocionante historia de magos rivales es retorcida e impredecible, y extremadamente satisfactoria de ver sabiendo lo que está por venir. Tiene un escenario de época magnífico y está a la altura del mejor trabajo de Nolan.

Más de una década después, y a pesar de todos los esfuerzos de Marvel para conquistar la taquilla, este sigue siendo el depredador del ápice de la película de superhéroes: una película de gran éxito que tiene escenas y actuaciones memorables de sobra.

Creemos que actúa como un punto intermedio perfecto para un seguimiento de Nolan, y brinda un agradable descanso tonal del misterio de The Prestige. Es uno para sentarse y disfrutar sin importar cuántas veces lo hayas visto.

Puede que no lo parezca en su memoria, pero The Dark Knight tiene un montón de trabajo policial en él: la parte de Gordon en la trama es significativa, y en las primeras etapas hay mucho para que él y Batman intenten hacer ejercicio.

Es por eso que creemos que conduce muy bien a una de las películas anteriores de Nolan, Insomnia, en la que Al Pacino intenta desentrañar un crimen espantoso. Tiene un escenario diferente a muchas de las otras películas de Nolan, y también se ha visto mucho menos.

Es posible que notes un tema en cómo hemos construido este orden: creemos que la mejor manera de disfrutar de Nolan es evitar la fatiga del espectáculo al pasar de sus películas más pequeñas a sus imágenes más grandes. Es por eso que la trama más atada de Insomnia es un buen trampolín para la escala universal de gran alcance de Interstellar.

A algunas personas les encanta, otras piensan que Nolan se acerca tanto como se atreve a schmaltz, pero no se puede negar el poder visual de las impresionantes vistas de Interstellar, o de hecho la calidad conmovedora de su partitura.

Siguiendo la lógica que hemos establecido, nos sumergimos en los orígenes de Nolan con este, su primer lanzamiento completo. Es un número en blanco y negro de micro-presupuesto que es notablemente más británico que la mayor parte de su trabajo.

Podrás rastrear los comienzos de sus predilecciones retorcidas e impredecibles cuando se trata de ritmos de la historia, lo que convierte a Siguientes en otra ruptura realmente útil con los éxitos de taquilla.

La monumental conclusión de Nolan a su trilogía de Batman da un paso atrás de la incansable valentía de The Dark Knight, pero aún logra una dosis y media de espectáculo.

Hace buenos malabarismos con un nuevo villano en Tom Hardys Bane, la bien administrada presentación de Selina Kyle de Anne Hathaway, y una conclusión que satisface emocionalmente.

Dígalo en voz baja, porque la gente se calienta mucho con estas cosas, pero creemos que Dunkerque es la obra maestra de Nolan, por lo que lo hemos reservado para un último momento. Tiene su cronología de caja de rompecabezas, pero de una manera que sirve magníficamente a la trama y la edición.

La acción de agarrar las uñas es implacable, pero todo el elenco está dirigido con sutileza para crear un tono elegante e intemporal del que no podemos tener suficiente. También es nuestra última pieza de época en el pedido, lo que nos prepara para entradas más modernas.

Inception se sintió como un cambio de juego: una película masiva que provocó una discusión masiva dada su trama complicada y su final pseudo-cliffhanger, este es un viaje salvaje que cierra la obra de Nolan por ahora muy bien.

Tiene todas sus señas de identidad: gran acción, una banda sonora enormemente influyente de Hans Zimmer, un elenco rubicundo impresionante y una sensación de impulso imposible de resistir. Sin embargo, no es nuestra última elección.

Una vez que lo haya visto por primera vez, comprenderá por qué hemos puesto a Tenet tanto al principio como al final de este pedido, y para cuando haya trabajado en el catálogo anterior de Nolan, creemos que usted Estaré listo para volver a probar las últimas novedades.

También es un gran seguimiento de Inception, dado que una de las principales teorías que flotan al respecto en este momento es que su línea de apertura, que no estropearemos, podría significar que está ambientada en el mismo universo. No estamos del todo convencidos, pero con toda la filmografía de Nolan a la que recurrir, estarás en una buena posición para juzgar por ti mismo la segunda vez. Para una experiencia verdaderamente novedosa, míralo en rebobinado, ¿por qué no?

Entonces, ese es nuestro orden, pero si desea una forma diferente de abordarlo, puede optar por la alternativa más prosaica a continuación.

Siguiendo (1998)

Recuerdo (2000)

Insomnio (2002)

Batman comienza (2005)

El prestigio (2006)

El caballero oscuro (2008)

Inicio (2010)

El caballero de la noche asciende (2012)

Interestelar (2014)

Dunkerque (2017)

Principio (2020)

Escrito por Max Freeman-Mills. Edición por Stuart Miles.