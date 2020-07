Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Disney prometió a los suscriptores que estaba desarrollando nuevas series de televisión con Marvel Studios, incluido un programa llamado The Falcon and the Winter Soldier, todo para el servicio de transmisión Disney +. Sin embargo, debido a la pandemia de coronavirus, su cronograma de lanzamiento para estos proyectos ha cambiado.

Falcon and the Winter Soldier llegaría a Disney + en agosto de 2020, pero según varios informes, incluido uno de Entertainment Weekly , Disney ha anunciado que el programa se retrasará después de una larga pausa de producción que entró en vigencia en mayo. Actualmente, Disney no ha proporcionado a los medios una nueva línea de tiempo de lanzamiento para sus proyectos, y mucho menos una nueva fecha de estreno para The Falcon and the Winter Soldier.

Se supone que The Falcon and the Winter Soldier se desarrollará justo después de Avengers: Endgame, con el Capitán América de Steve Rogers pasando su escudo a Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie. Pero Disney solo ha lanzado un teaser para el espectáculo; cuando también proporcionó un vistazo a otras dos series de TV de Marvel Studios en proceso para Disney +. No está claro si esos otros programas también se retrasarán, aunque sospechamos que ese será el caso.

La segunda temporada de Mandalorian todavía está en camino de lanzarse en octubre en Dissney +, o al menos Disney aún no ha dicho nada en contrario. Pero Marvel Studios, propiedad de Disney, retrasó la fecha de estreno prevista de Black Widow el pasado mayo al 6 de noviembre de 2020, y The Eternals también se retrasó unos meses hasta el 12 de febrero de 2021. Estas interrupciones se deben a que el estudio no pudo reanudar la producción de manera segura o incluso disparando.

El CEO de Disney, Bob Chapek , dijo al personal en una reunión interna reciente que la compañía quiere reanudar la producción pronto, pero solo cuando sea seguro hacerlo.