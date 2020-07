Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El futuro de Marvel se revelará pronto.

Los fanáticos de Marvel han estado clamando por una película independiente de Black Widow desde que Scarlett Johansson trajo al súper espía a la pantalla grande en 2010 con Iron Man 2. Ahora, no solo el personaje cómico finalmente está haciendo su debut en solitario, sino que esencialmente está pateando fuera de la nueva Fase 4 de Marvel, siempre y cuando COVID-19 no cause más demoras. Marvel Cinematic Universe está entrando literalmente en una nueva fase, con Black Widow a la cabeza.

Sin embargo, Marvel Studios tiene algunas preguntas apremiantes que deberá responder para los fanáticos en esta primera película de Fase 4. ¿Qué sigue para Black Widow y su papel en el MCU? Ten en cuenta que su historia parece haber terminado con Avengers: Endgame. Para ayudarlo a tener una mejor idea de la nueva película independiente de Black Widow que llegará a los cines a finales de este año, incluida la forma en que podría afectar el futuro del MCU, aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre esto.

NOTA: PUEDE HABER SPOILERS A CONTINUACIÓN.

Para los no iniciados, Marvel planea y lanza películas en fases narrativas conectadas. Muchos de los títulos en cada fase son películas independientes sobre ciertos personajes, y generalmente se acumulan hacia todos los Vengadores que se unen para enfrentar una amenaza en la película final de la fase. La Fase 3 reprimió ligeramente esa tendencia, al agregar a Spider-Man: Far From Home como una especie de Epílogo a la saga impulsada por Infinity Stone de las primeras tres fases.

Esto posiciona a la Viuda Negra en un lugar interesante. Comenzará una fase completamente nueva de las películas de Marvel, la Fase 4, aunque está ambientada casi una década antes, en la fase anterior de la MCU. También está protagonizada por un personaje que murió en la Fase 3. Por lo tanto, es una película muy de Fase 3 y, sin embargo, está destinada a ser una película de Fase 4.

La última vez que vimos a Natasha Romanoff (también conocida como la Viuda Negra), estaba luchando contra su amiga de mucho tiempo, Hawkeye (interpretada por Jeremy Renner), por quien tiene el derecho de arrojarse por un acantilado. Ella ganó y murió. Por lo tanto, la nueva película de Black Widow se desarrolla después de los acontecimientos en 2016 en Captain America: Civil War, cuando está viva y no tiene que elegir entre sus amigos más cercanos, Tony Stark y Steve Rogers.

La nueva película de Marvel verá a Scarlett Johannson regresar como Natasha Romanoff. Está investigando su propio pasado, incluida la forma en que fue entrenada para convertirse en una asesina de la Viuda Negra a través de un programa de entrenamiento soviético conocido como la Sala Roja. Al igual que uno de nuestros otros superhéroes favoritos de Marvel , se espera que Johannson pase la batuta de la Viuda Negra a otra asesina, Yelena Belova (interpretada por Florence Pugh), que entrenó junto a Romanoff.

Los primeros avances de la película muestran a Romanoff reuniéndose con algún tipo de unidad familiar que tuvo en el pasado, incluida la Yelena de Pugh. También vemos a Rachel Weisz como Melina Vostokoff y David Harbour de Stranger Things. Él interpreta la respuesta de la Unión Soviética al Capitán América, el Guardián Rojo.

Marvel parece estar posicionando a Taskmaster de los cómics como el villano en el nuevo Black Widow mvoie. Es capaz de imitar los estilos de pelea de cualquiera que observe en una pelea, por eso los trailers lo muestran usando garras similares a Black Panther, un arco y una flecha como Hawkeye y un escudo como el Capitán América. El personaje está enmascarado y no sabemos casi nada sobre sus motivaciones.

No sería sorprendente descubrir que Taskmaster es solo el músculo para otro chico malo con un plan más amplio.

En la primera película de Avengers de 2012, hay una escena desechable donde Hawkeye y Black Widow comparan la invasión de Loki a Nueva York con otra experiencia que tuvieron mientras luchaban en Budapest. La nueva película de Marvel se desarrolla después de que ese momento hubiera sucedido, pero a los fanáticos les encantaría saber qué sucedió realmente en Budapest que fue comparable a un ejército alienígena que invade Nueva York. Quizás aprendamos en Black Widow.

Los rumores sugieren que Robert Downey Jr aparecerá como Iron Man en la nueva película. Dado que Black Widow está ambientada antes de los eventos de Endgame, y Tony Stark todavía está vivo, tiene sentido que pueda participar en la película. Sin embargo, no esperes más que un cameo.

Aquí hay una selección del elenco y el equipo principal, todos los cuales han sido confirmados por Marvel Studios:

Scarlett Johansson - Black Widow aka Natasha Romanoff

- Black Widow aka Natasha Romanoff Florencia Pugh - Yelena Belova

- Yelena Belova Rachel Weisz - Melina Vostokoff

- Melina Vostokoff David Harbour - Alexei Shostakov alias The Red Guardian

- Alexei Shostakov alias The Red Guardian Robert Downey Jr. - Tony Stark, también conocido como Iron Man

- Tony Stark, también conocido como Iron Man William Hurt - Thaddeus Ross

- Thaddeus Ross Cate Shortland - Director

- Director Kevin Feige - Productor

- Productor Eric Pearson - Escritor

Aquí está el último avance que hemos visto para Black Widow:

Como si los fanáticos no hubieran esperado lo suficiente a Black Widow, Marvel Studios anunció al comienzo de la pandemia que retrasó el lanzamiento de la película del 1 de mayo al 6 de noviembre de 2020. Otra película de Marvel, The Eternals, fue originalmente programado para estrenar esa fecha; También se ha retrasado.

Echa un vistazo a nuestra guía sobre las próximas películas de Marvel , Escenas posteriores al crédito de Marvel, además de cómo ver cada película de Marvel en orden cronológico.