Por alguna extraña razón, WarnerMedia pensó que necesitaba ofrecer tres servicios de transmisión de HBO: HBO Go, HBO Now y HBO Max , aunque finalmente debe darse cuenta de que esto es confuso para los consumidores, ya que ahora está confirmando a múltiples medios que planea consolidar servicios.

Según los informes, está retirando HBO Go y cambiando el nombre de HBO Now para centrarse en HBO Max, según Variety .

HBO Go, un servicio que permite a los suscriptores de cable transmitir el catálogo completo a pedido de HBO sin cargo, se suspenderá el 31 de julio. HBO Now, un servicio de transmisión por separado que no requiere cable pero que aún ofrece acceso completo a HBO por $ 15 al mes, se renombrará simplemente como HBO.

En cuanto a HBO Max, el servicio de transmisión más nuevo que ofrece a los cortadores de cable toda la biblioteca de HBO, así como contenido adicional de las marcas WarnerMedia, por supuesto, seguirá existiendo. Puede suscribirse a HBO Max directamente por $ 15.

Si anteriormente utilizó HBO Go, algunos proveedores de cable actualmente le permitirán iniciar sesión en HBO Max (vaya aquí para ver la lista de soporte).

Tenga en cuenta que WarnerMedia todavía no ha traído HBO Max a los dispositivos de transmisión de Roku o Amazon. En esas plataformas, la aplicación HBO Now se convertirá simplemente en HBO. Le costará a los cortadores de cable $ 15 y no tiene la biblioteca completa de HBO Max. Este cambio de marca ocurrirá este verano.

Entonces, los usuarios de Roku y Amazon están obteniendo la aplicación HBO con solo contenido de HBO. Funcionará con suscripciones de cable o se puede comprar por una tarifa mensual. Todos los demás pueden suscribirse a HBO Max por una tarifa mensual para ver el contenido de HBO y un catálogo ampliado de otras marcas de WarnerMedia.

HBO Max también es gratuito como parte de algunos planes inalámbricos, de Internet o de TV de AT&T.

Sí, de alguna manera esto sigue siendo demasiado complicado. Pero, buen intento, WarnerMedia.