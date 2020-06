Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

HBO anunció que convertiría The Last of Us en una serie de televisión en marzo, con el creador de Chernobyl, Craig Mazin, firmado como productor ejecutivo y coguionista junto con Neil Druckmann de Naughty Dog.

Ahora, otra de las fuerzas impulsoras detrás del ganador de múltiples premios y nominado al BAFTA Chernobyl se ha unido al equipo. Su director, Johan Renck, dirigirá el episodio piloto.

Variety informa que también actuará como productor ejecutivo. Anteriormente se reveló que Carolyn Strauss de HBO y el presidente de Naughty Dog, Evan Wells, también serán productores ejecutivos.

Además de Chernobyl, Renck ha dirigido episodios de Vikings, Breaking Bad y The Walking Dead. Este último es sin duda el más cercano al tema de The Last of Us, aunque los "infectados" no son exactamente zombis, sino humanos tomados por un hongo parásito.

La noticia llega un par de semanas antes de que The Last of Us Part 2 llegue a las tiendas, quizás el juego de PlayStation más esperado de esta generación.

Lleva la historia de Ellie y Joel más allá y tiene un alcance mayor, a la vez que es más oscuro en el primer juego, como puedes leer en nuestra extensa vista previa .

Publicaremos nuestra revisión del juego PS4 y PS4 Pro a fines de esta semana.

