(Pocket-lint) - La primera película El planeta de los simios estrenada hace 52 años. Ha sido una gran influencia en la cultura popular e incluso generó ocho secuelas, algunas de las cuales logran rivalizar con la original en términos de éxito de crítica y taquilla .

Pero con nueve películas con nombres similares, puede resultar muy confuso tratar de averiguar el mejor orden para verlas todas. Puede ir por la fecha de estreno en cines, pero creemos que es más divertido ver las películas cronológicamente, ya que puede ver cómo se desarrollan los eventos en una línea de tiempo de principio a fin.

Están las primeras cinco películas de Planet of the Apes, que se estrenaron entre 1968 y 1973, y luego las tres películas modernas de la década de 2010 protagonizadas por Andy Serkis como Caeser. Las películas de Serkis están conectadas con las cinco originales (y explicamos cómo a continuación), pero para complicar las cosas, hay una película independiente El planeta de los simios, de 2001 protagonizada por Mark Whalberg, que es básicamente un remake.

¿Confuso? Sin preocupaciones. Dimos sentido a esta línea de tiempo desordenada a continuación.

Siga nuestra guía a continuación y verá los eventos en las películas de Planet of the Apes tal como sucedieron. En la parte inferior, encontrará una versión de lista con viñetas sin spoilers de esta guía, además de pedidos de relojes adicionales sin absolutamente ningún spoiler.

NOTA: HAY SPOILERS A CONTINUACIÓN.

La primera película de nuestra lista de observación muestra a James Franco como Will Rodman, un científico que en un futuro cercano investiga una cura para el Alzheimer. La película comienza cuando Rodman descubre una cría de chimpancé que ha estado expuesta a una droga experimental. Cuando la madre del bebé muere, Rodman se lo lleva a casa para criarlo y lo llama César. Rupert Wyatt dirigió esta película y Andy Serkis interpreta a César mediante captura de movimiento.

Asegúrese de estar atento al informe de noticias sobre la entrada de la nave espacial Ícaro a la atmósfera marciana: es un huevo de Pascua que alude a la nave espacial de Charlton Heston en la película original.

Dawn of the Planet of the Apes comienza 10 años después de los eventos de Rise of the Planet of the Apes y ve a Caesar de Andy Serkis liderando una floreciente civilización de simios en los bosques de Redwood en las afueras de San Francisco. La mayor parte de la humanidad ha sido aniquilada por la plaga de los simios, pero los remanentes liderados por un hombre llamado Dreyfus (interpretado por Gary Oldman) se encuentran con los simios cuando entran al bosque para reparar una represa hidroeléctrica.

Matt Reeves dirigió Dawn of the Planet of the Apes.

Matt Reeves volvió a dirigir esta película. Se retoma dos años después de Dawn of the Planet of the Apes y ve a César todavía liderando a su gente. Está lidiando con las consecuencias de la insurrección de Koba, que hace que un grupo de soldados de élite, liderado por el coronel J. Wesley McCullough (interpretado por Woody Harrelson) comience a cazar a los simios de César. La única esperanza de César para alejar a su familia es cruzar un vasto desierto.

Cerca del final de la película, vemos que algunos de los amigos de César le aseguran que la floreciente sociedad de simios que ayudó a crear sabrá todo lo que sacrificó por ellos, un asentimiento importante que ayuda a explicar por qué otro simio se llamará César más adelante en nuestra línea de tiempo.

La cuarta película de nuestra lista lo empezó todo. Dirigida por Franklin J Schaffner, sigue a tres astronautas que se despiertan de un aterrizaje forzoso en un planeta misterioso. Finalmente, uno de los astronautas, George Taylor (interpretado por Charlton Heston), es capturado por simios avanzados. Taylor une fuerzas con un simio simpático, llamado Zira (interpretado por Kim Hunter), que lo estudia. Más tarde, se adentra en el desierto de la Zona Prohibida para tratar de escapar de los simios que lo mantienen cautivo. Ahí es cuando descubre la verdad sobre el mundo en el que habitan los simios.

Un astronauta llamado Brent (interpretado por James Franciscus) es el único superviviente de un barco enviado a buscar a los tres astronautas de la primera película El planeta de los simios. Poco después de aterrizar en la Zona Prohibida, Brent conoce a Nova, el interés amoroso de Taylor de la primera película. Todavía lleva las placas de identificación de los astronautas. Ella lleva a Brent a la ciudad de los simios, donde conoce a Zira. Ella le cuenta sobre su tiempo con Taylor.

Brent luego regresa a la Zona Prohibida y encuentra una entrada a un metro de la ciudad de Nueva York y una raza mutada de humanos adorando un dispositivo del fin del mundo. Ted Post asumió las funciones de dirección de esta película.

Dirigida por Don Taylor, esta película es donde nuestra línea de tiempo de los simios realmente comienza a volverse extraña. Al concluir Beneath the Planet of the Apes, vemos la destrucción del planeta por el dispositivo del fin del mundo Alfa y Omega. Sin embargo, antes de que eso suceda, Zira y su esposo Cornelius (interpretado por Roddy McDowall) descubren y comienzan a reparar la nave original que llevó a Taylor al Planeta de los Simios.

Los dos simios lo usan para viajar a 1973, o cuando el planeta es destruido. Se convierten en celebridades y están en el centro de una investigación del gobierno sobre por qué la nave de Taylor reapareció repentinamente con simios parlantes pero sin astronautas. Justo cuando el gobierno comienza a sospechar que Zira no ha sido sincera, se revela que está embarazada. Ella y Cornelius deben escapar de la captura para salvar a su hijo, Milo.

Es el año 1991 y el hijo de Zira es mayor. Es interpretado por Roddy McDowall, quien también interpretó a Cornelius en la película anterior.

De todos modos, el hijo de Zira, recién nombrado César, fue criado en la clandestinidad por Armando (interpretado por Ricardo Montalbán), el dueño del circo con el que lo dejó en Escape from the Planet of the Apes. La película sigue a César a través de un mundo oscuro en el que los gatos y los perros han muerto, y los simios se han convertido en una mascota común e incluso son una fuente abusiva de trabajo esclavo. César es el único simio que puede hablar en este mundo. Se esclaviza y esto conduce a un levantamiento.

Existe la teoría de que César de El origen del planeta de los simios de 2011 fue el primer simio inteligente, y que el César de esta película es uno de sus descendientes. Sería parte de una nueva cadena de eventos iniciada por su madre que se remonta al pasado. Si bien su nuevo nombre, Caesar, podría ser una coincidencia, es probable que sea un guiño al Caesar original, que es una parte fundamental de la cultura de los simios, que Zira habría compartido con Armando o su hijo antes de morir.

Esta película muestra a un César mayor (interpretado por Roddy McDowall) liderando una sociedad donde los simios y los humanos coexisten después de una guerra nuclear. Pero la sociedad está siendo destrozada por las amenazas de una facción militante de simios, liderada por Aldo (interpretado por Claude Akins), que quiere subordinar a los humanos. Caesar se entera de cintas que existen en la Zona Prohibida que muestran a su madre hablando sobre cómo el conflicto entre el hombre y el mono causó la destrucción de la Tierra. Mientras busca esas cintas, Caesar también descubre un grupo de humanos mutados, liderados por el gobernador Kolp (interpretado por Severn Darden), que ven a los simios como una amenaza y se disponen a destruirlos.

Entre las cintas y las lecciones que aprendió hasta este punto, Caesar entiende que la única forma de prevenir la destrucción de la Tierra es ayudando a los humanos y a los simios a vivir juntos en paz, cumpliendo los últimos deseos del Caesar original.

J. Lee Thompson dirigió Battle for the Planet of the Apes.

¿Sabías que hay una serie de televisión El planeta de los simios? Fue transmitida por CBS en 1974. Con solo 14 episodios, la serie está protagonizada por Ron Harper, James Naughton, Roddy McDowall, Mark Lenard y Booth Colman, pero fue cancelada después de una simple temporada debido a bajas calificaciones. Se basa en la película de 1968 El planeta de los simios y sus secuelas. Entonces, si quieres verlo, te sugerimos que lo coloques después de Battle for the Planet of the Apes (1973).

Dado que este reinicio de Tim Burton tan difamado no encaja en ningún otro lugar de la serie Planet of the Apes, deberías verlo al final como un regalo adicional. Si bien la película no es tan mala como recordarás, es una película independiente que fue una bomba cuando se estrenó hace 20 años.

Ambientada en 2029, muestra a Leo Davidson (interpretado por Mark Wahlberg), que trabaja a bordo de la Estación Espacial Oberon, entrando en una tormenta electromagnética y siendo arrojado al año 5021. Aterriza en un mundo gobernado por un simio llamado General Thade (interpretado por Tim Roth), se une a una simia llamada Ari (interpretada por Helena Bonham Carter) que está protestando por los derechos humanos y trata de encontrar el camino de regreso a su propia casa y tiempo.

Esta es una versión de la guía anterior, pero sin spoilers.

El origen del planeta de los simios (2011)

El amanecer del planeta de los simios (2014)

Guerra por el planeta de los simios (2017)

El planeta de los simios (1968)

Bajo el planeta de los simios (1970)

Escape del planeta de los simios (1971)

La conquista del planeta de los simios (1972)

Batalla por el planeta de los simios (1973)

Bono: Planet of the Apes (1974 - serie de televisión)

Bono: El planeta de los simios (2001)

Aquí están todas las películas de Planet of the Apes, pero ordenadas en las que se estrenaron en cines y libres de spoilers.

El planeta de los simios (1968)

Bajo el planeta de los simios (1970)

Escape del planeta de los simios (1971)

La conquista del planeta de los simios (1972)

Batalla por el planeta de los simios (1973)

Opcional: El planeta de los simios (1974 - serie de televisión)

planeta de los simios (1974 - serie de televisión) Bono: El planeta de los simios (2001)

planeta de los simios (2001) El origen del planeta de los simios (2011)

El amanecer del planeta de los simios (2014)

Guerra por el planeta de los simios (2017)

