Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

ViacomCBS ha anunciado una nueva serie de Star Trek para CBS All Access llamada Star Trek: Strange New Worlds .

El nuevo programa se centra en los personajes Capitán Christopher Pike, Número Uno y el Oficial de Ciencias Spock. Se establece "en la década anterior al Capitán Kirk abordó el USS Enterprise", cuando los tres personajes "exploran nuevos mundos alrededor de la galaxia". Los actores que interpretan a estos personajes están repitiendo sus papeles, ya que también aparecieron en la segunda temporada de Star Trek: Discovery.

"Los fanáticos se enamoraron de las representaciones de Anson Mount, Rebecca Romijn y Ethan Peck de estos personajes icónicos cuando se presentaron por primera vez en Star Trek: Discovery la temporada pasada", dijo Julie McNamara, vicepresidenta ejecutiva y directora de programación de CBS All Access. "Esta nueva serie será un complemento perfecto para la franquicia, trayendo una perspectiva completamente nueva y una serie de aventuras a Star Trek".

Esto es lo que necesita saber sobre Star Trek: Strange New Worlds, incluyendo algunos antecedentes sobre por qué está en proceso.

Aún no anunciado

Viacom CBS no dijo cuándo Star Trek: Strange New Worlds debutará en CBS All Access, pero los conjuntos de producción en todo el mundo se cerrarán debido a la pandemia de coronavirus, por lo que sospechamos que pasará un tiempo antes de que la serie deje el desarrollo etapa y entra en filmación y producción.

Protagonizada por Anson Mount, Rebecca Romijn y Ethan Peck

El nuevo espectáculo estará protagonizado por los actores Anson Mount como el Capitán Christopher Pike, Rebecca Romijn como Número Uno y Ethan Peck como el Oficial Científico Spock. Pike, Romijn y Peck están repitiendo sus roles, ya que aparecieron por primera vez en la segunda temporada de Star Trek: Discovery.

Alex Kurtzman, el autor intelectual detrás del universo de Star Trek en expansión de ViacomCBS como parte de su contrato de cinco años con CBS, está dirigiendo el nuevo programa con Akiva Goldsman y Jenny Lumeh, los cuales sirven como escritores y productores en Star Trek: Discovery y Star Trek: Picard.

Demasiado pronto para trailers

Todavía no hay avances, ya que el programa aún no se ha filmado. Pero marque esta guía, porque la actualizaremos tan pronto como llegue el primer video.

CBS All Access (se requiere suscripción)

Necesitará CBS All Access para ver Star Trek: Strange New Worlds cuando se estrene. El servicio de transmisión de video cuesta $ 5.99 al mes. No hay contrato, por lo que puede cancelar en cualquier momento. También hay un nivel sin publicidad por $ 9.99 al mes.

Consulte nuestra mejor guía de servicios de transmisión de video en EE. UU. Para obtener más información sobre CBS All Access y cómo funciona

Parte del creciente universo y franquicia de Star Trek

Star Trek: Discovery debutó en 2017 como la primera gran serie de Star Trek de CBS All Access, y fue seguida un par de años después por Star Trek: Picard. Además de Strange New Worlds, hay aún más shows de Star Trek en desarrollo, incluyendo una serie animada (Star Trek: Lower Decks) y una "serie basada en la Sección 31" con Michelle Yeoh, quien interpretó a Philippa Georgiou en Star Trek: Discovery.

Claramente, ViacomCBS quiere aumentar su franquicia de Star Trek como un medio para hacer crecer CBS All Access y competir mejor con los gustos de Disney, que utiliza las franquicias de Walt Disney, Star Wars y Marvel para atraer a los suscriptores de Disney +. Pero no olvide que ViacomCBS tiene una gran cantidad de otras marcas bajo su paraguas, como Showtime, Paramount, MTV, VH1, Nickelodeon y Comedy Central.

Consulte nuestra guía de Star Trek , que enumera todas las películas y programas de Star Trek hasta la fecha y el mejor orden para verlos.