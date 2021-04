Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Todas las películas de Indiana Jones están en Paramount + , por lo que es un buen momento para ponerse al día con su arqueólogo favorito con látigos y fedora. Especialmente porque hay una nueva película que se estrenará en 2022, con Harrison Ford listo para regresar como Indy y Chris Pratt como coprotagonista.

La serie de películas de Indiana Jones consta de cuatro películas. Steven Spielberg dirigió cada entrega, con el creador de Star Wars, George Lucas, a su lado, ayudando a escribirlas. Sin embargo, una elección de estos dos causó una ruptura en la línea de tiempo en la historia, por lo que los eventos en las películas no se alinean cronológicamente si los miras por orden de lanzamiento. La segunda película de la serie es técnicamente una precuela de la primera película.

Para ayudarte a entender Indiana Jones, ponemos todas las películas en orden cronológico. Ahora, puedes ver fácilmente las aventuras de Indiana tal como sucedieron. Incluso incluimos la serie de televisión The Young Indiana Jones Chronicles en nuestro pedido, y discutimos las futuras películas de Indiana Jones.

En la parte inferior se encuentra una versión de lista con viñetas y sin spoilers de esta guía. Incluso hay una orden de fecha de estreno en cines para aquellos de ustedes que estén interesados.

NOTA: HAY SPOILERS A CONTINUACIÓN.

El director Steven Spielberg se propuso hacer una secuela de Indiana Jones y The Raiders of the Lost Ark de 1981, pero no quería que los nazis fueran los principales villanos nuevamente, por lo que decidió establecer la segunda película antes de los eventos de la primera. En otras palabras, esta es una precuela.

Comienza en 1935, con Indiana Jones (Harrison Ford) en Shanghai antes de que un escape rápido lo vea sobrevolar el Himalaya con su compañero Short Round (Jonathan Ke Quan) y un cantante de club nocturno llamado Willie Scott (Kate Capshaw). Cuando el avión se estrella, el trío se encuentra en una aldea india pobre a la que les robaron una piedra sagrada junto con todos sus hijos.

Depende de Indy descubrir qué está sucediendo realmente.

Lanzada originalmente como En busca del arca perdida, la primera película de Indiana Jones se comercializó más tarde como Indiana Jones y Los en busca del arca perdida. Ve a Indiana Jones, nuevamente interpretado por Harrison Ford, en una carrera contra los nazis para encontrar el Arca de el Pacto, un artefacto religioso sagrado que los nazis creen que tiene el poder de hacerlos imparables.

Ambientada en 1936, Indiana Jones es informado de que los nazis están buscando a su antiguo mentor, Abner Ravenwood, quien tiene la información que necesitan para encontrar el Arca. Indy comienza su búsqueda encontrando a la hija de Abner, Marion (Karen Allen), en Nepal - y, Juntos, los dos comienzan una búsqueda mundial del Arca de la Alianza.

Ambientada en 1938, Indiana Jones (Harrison Ford) se entera de que su padre, Henry Jones (Sean Connery) desapareció mientras buscaba el Santo Grial, del que supuestamente Jesús bebió en la última cena. Indy recibe por correo el diario de su padre sobre la taza, con matasellos de Venecia. Con su colega, Marcus Brody (Denholm Elliot), intenta encontrar a su padre y al Santo Grial.

Casi 20 años después de los eventos de The Last Crusade, Indiana Jones (Harrison Ford) es capturado por agentes soviéticos liderados por Irina Spalko (Cate Blanchett), quienes lo obligan a buscar un cadáver momificado en un almacén secreto de Estados Unidos.

Jones escapa, pero está atrapado en el susto rojo de finales de los 50 y es suspendido de su trabajo en Marshall College. Luego se le acerca Mutt Williams (Shia LeBeouf), quien le cuenta cómo otro arqueólogo, Harold Oxley (John Hurt), descubrió una calavera de cristal en Perú y luego desapareció. Está relacionado con los soviéticos que lo capturaron y, naturalmente, Jones investiga con Mutt.

Pensarías que esta serie de televisión basada en las aventuras de un joven Indiana Jones se pondría en primer lugar cronológicamente, pero el programa en realidad tiene lugar en los años 90, con un Indiana anciano (George Hall) que comienza cada episodio recordando una aventura de su juventud. .

El episodio luego retrocede para contar la historia.

El programa rebota, dependiendo del episodio, con algunos con un niño Indy (Corey Carrier) y otros con un adolescente Indy (Sean Patrick Flannery). La mayoría de los episodios involucran a Jones conociendo a una figura histórica famosa, como Theodore Roosevelt, Leo Tolstoy o Charles De Gaulle. La serie consta de 28 episodios durante dos temporadas, así como cuatro películas hechas para televisión. Harrison Ford incluso aparece en un episodio (Young Indiana Jones and the Mystery of the Blues) como Indiana Jones.

Aquí hay una lista de reproducción de YouTube con todos los episodios ordenados cronológicamente.

Una quinta película sin título de Indiana Jones tiene una fecha de estreno tentativa fijada para el 29 de julio de 2022.

Esta será la primera entrega que no será dirigida por Steven Spielberg. El director de Ford v Ferrari, James Mangold, lo reemplazará. Sin embargo, Harrison Ford volverá a desempolvar su sombrero de fieltro. Los rumores apuntan a que la película está ambientada en los años 60, por lo que Ford y Jones tendrían la misma edad. Chris Pratt también ha sido designado como el nuevo heredero aparente de Indiana Jones.

Esta es una versión de la guía anterior, pero sin spoilers.

Indiana Jones y el templo de la perdición (1984)

En busca del arca perdida (1981)

Indiana Jones y la última cruzada (1989)

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008)

Serie de televisión: The Young Indiana Jones Chronicles (1992 a 1996)

The Young Indiana Jones Chronicles (1992 a 1996) Indiana Jones 5 (sin título, en producción)

Aquí hay una lista sin spoilers ordenada por cuando se estrenaron las películas:

En busca del arca perdida (1981)

Indiana Jones y el templo de la perdición (1984)

Indiana Jones y la última cruzada (1989)

Serie de televisión: The Young Indiana Jones Chronicles (1992 a 1996)

The Young Indiana Jones Chronicles (1992 a 1996) Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008)

Indiana Jones 5 (sin título, en producción)

Escrito por Maggie Tillman.