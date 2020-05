Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El conflicto en Vietnam abarcó décadas de lucha, desde el estallido de la guerra con Francia en 1946, hasta la división política e ideológica del país en el norte y el sur, que formaron las bases para la participación de los Estados Unidos en Vietnam. Esa participación se intensificó a través de funciones de asesoramiento a principios de la década de 1960, hasta emerger como un conflicto total alrededor de 1965.

Para los EE. UU., La era de la Guerra de Vietnam está rodeada de eventos sociales y culturalmente significativos en la patria, el paso de Kennedy, Johnson, Nixon a través de la presidencia y una rica representación en una amplia gama de películas. Hay una gran cantidad de producciones que le deben sus historias a Vietnam, desde la serie Rambo, a Forrest Gump, la caracterización de Skinner, el principal de Los Simpson, "Estaba en Nam", a esas películas que realmente cuentan las historias de Vietnam.

Aquí presentamos muchas de las mejores películas que abordan Vietnam. Creemos que el mejor orden es cronológico, basado en las fechas de los eventos representados. Pero también damos una serie de enfoques diferentes, a los que puede saltar en la tabla a continuación, evitando spoilers si lo desea.

Estas son las películas que consideramos esenciales para ver no solo por las historias que cuentan, sino también por cómo cuentan esas historias. Se les ordena que se adapten al desarrollo de los acontecimientos en la Guerra de Vietnam, aunque en algunos casos nos desviamos de esa línea de tiempo cuando el énfasis de la película está en el regreso a casa, por ejemplo. Donde no se retrata un evento claro, porque es un trabajo ficticio, hemos colocado esa película en su posición en función de su contenido y contexto en el transcurso del conflicto.

Buenos días, Vietnam cuenta la historia de Adrian Cronauer (Robin Williams) y el DJ del Servicio de Radio de las Fuerzas Armadas, uniéndose al servicio en Saigón en 1965. Si bien la historia se centra en la entrega cómica de radio de Cronauer, con una actuación fuerte y descarada de Williams, esto establece Escenario del comienzo de la guerra terrestre de Estados Unidos en Vietnam. La historia evoluciona en un contexto de creciente número de tropas, con una escalada de un Saigón bastante seguro, a uno que experimenta disturbios civiles y terrorismo. Reflexiona sobre la relación cambiante entre las fuerzas estadounidenses y el pueblo vietnamita. Si bien este no es el comienzo más entusiasta de ninguna serie de la Guerra de Vietnam, es una relajación suave, antes de llegar a esas películas que están mucho más centradas en la lucha real. Cuidado con Forest Whitaker que también protagoniza Platoon.

We Were Soldiers es una de las películas más recientes de Vietnam en nuestra lista, lanzada en 2002, pero trata sobre la batalla de La Drang en noviembre de 1965, una de las primeras de la Guerra de Vietnam en Estados Unidos. La historia está intrínsecamente vinculada a la validación del asalto del helicóptero del teniente coronel Moore (Mel Gibson) con la 7ma Caballería Aérea, algo que definiría el conflicto; La historia se basa en la historia de un periodista incrustado Joe Galloway (Barry Pepper), y Galloway dice que la película es 80 por ciento auténtica. We Were Soldiers cuenta una historia sangrienta en la que no hay vencedores reales, pero lo hace sin deshumanizar a ninguno de los bandos, al tiempo que reflexiona sobre el impacto en la guerra de los que quedan en casa. Su momento más impactante es el uso de napalm, un tema que abarca casi todas las películas de Vietnam. Técnicamente, la batalla de la Drang en We Were Soldiers ocurre durante el servicio de Adrian Cronauer en Vietnam retratado en Good Morning, Vietnam.

Casualties of War nos lleva a 1966, contando una historia real reportada por Daniel Lang en The New Yorker en 1969. Michael J Fox interpreta a Max Eriksson, una "cereza" en Vietnam que se une a un escuadrón para dirigirse a Hill 192. Sargento líder del escuadrón Meserve, interpretado por un poderoso Sean Penn, tiene otras ideas para la misión, secuestrando a una niña vietnamita para llevarla con ellos a un pequeño "R&R". Es una historia inquietante, que representa el desglose de cualquier tipo de normas morales y el conflicto entre camaradas que se produce. La película de 1989 del director Brian De Palma saca muchos de los hilos que vemos en las películas de Vietnam, particularmente la deshumanización de los vietnamitas reflejada en las indicaciones geográficas de los Estados Unidos. Cuidado con la aparición de Dale Dye, quien también protagoniza Platoon y Born on the 4th of July.

Rescue Dawn cuenta la historia de Dieter Dengler (Christian Bale), un piloto de la Marina de los EE. UU. Derribado durante una misión de operaciones negras en Laos. Dirigida por Werner Herzog, la película de 2006 se basa en la experiencia de la vida real de Dengler a través de su tiempo en cautiverio, escape y eventual rescate. Ambientada en 1966, Dengler se mantiene cautivo con algunos otros prisioneros de guerra y la película toca la desesperación y el ingenio de los prisioneros, reflexionando sobre la selva como el verdadero enemigo. El personaje de Bale se vuelve más admirable a través de la película, y los fanáticos de las trivia disfrutarán del hecho de que los actores perdieron peso antes de que el rodaje comenzara a tener el aspecto demacrado, antes de volver a su peso completo para filmar las escenas iniciales.

El pelotón de Oliver Stone es la pieza central del género cinematográfico de Vietnam. Lanzado con gran éxito de crítica en 1986, se basa en las propias experiencias de Stone en Vietnam. El soldado de Charlie Sheen, Chris Taylor, se ve envuelto en el conflicto entre el sargento Barnes (Tom Berenger) y el sargento Elias Grodin (Willem Dafoe), quienes difieren en su enfoque sobre cómo se debe librar la guerra. Pelotón capta la moralidad de la guerra, abordando la liberación que los soldados buscan de la tensión bajo la que se encuentran, culminando en una batalla basada en la ofensiva del Año Nuevo de 1968. La caracterización y las actuaciones son una clase magistral, haciendo de esta una de las más importantes. Películas de Vietnam por ahí.

Full Metal Jacket nos devuelve al campo de entrenamiento, con el sargento de artillería Hartman de R. Lee Ermy instruyendo a los marines mientras se preparan para la guerra en Vietnam. La película, basada en la novela The Short-Timers de Gustav Hasford, se divide perfectamente en dos mitades, en Parris Island para el entrenamiento de USMC y en Vietnam para la segunda mitad, alrededor de la época de la ofensiva del Tet en 1968. La película de 1986 de Stanley Kubrick es la más notable por su guión, el patrón institucionalizado de Ermy (en gran parte improvisado de sus propias experiencias como Sargento de Taladro) contra la "normalidad" de Joker Davis (Matthew Modine) que se encuentra mucho más arraigado; no puedes evitar reírte del diálogo. Full Metal Jacket te lleva a un lugar oscuro, pero te dejará con una sonrisa en tu rostro.

Hamburger Hill ve a los 101 Airborne asaltando Hill 937, en lo que fue una ola costosa y brutal de 11 asaltos cuesta arriba contra los norvietnamitas, en 1969. Los costos humanos en ambos lados son severos, con la lucha cada vez más desesperada, mientras que tiene que lidiar con cosas como aguaceros torrenciales convirtiendo la ladera en lo que efectivamente es un deslizamiento de tierra. Hamburger Hill no tiene los elogios de las películas de Vietnam que siguió: Platoon y Full Metal Jacket, pero cuenta una historia importante: a pesar del sacrificio, Hill 937 no tuvo una importancia estratégica real y fue abandonado poco después de la victoria de Estados Unidos. Entre los combates brutales, la película comenta la visión de la guerra en la patria y la discriminación racial, nuevamente un tema común de estas películas, enredado en la revolución cultural de finales de los años sesenta.

Apocalypse Now es una de las películas más importantes de Vietnam, pero es bastante difícil de ubicar en la línea de tiempo, porque en realidad se basa en Heart of Darkness de Joseph Conrad. Apocalypse Now sigue a Martin Sheen como el Capitán Benjamin Willard mientras rastrea al pícaro coronel Walter Kurtz, interpretado por Marlon Brando. Lo que es característico en Apocalypse Now de Francis Ford Coppola ahora es el caos que Willard encuentra en su búsqueda, que parece que cae en las últimas etapas de la guerra. Desde el icónico ataque aéreo de Ride of the Valkyries hasta Kurtz, no puedes evitar sentirte atrapado por esta obra maestra de 1979. Se cree que el personaje de Kurtz se basa en la vida real Tony Poe, un agente de la CIA que dirigió un ejército secreto fuera de Laos durante la Guerra de Vietnam.

Tigerland, de Joel Schumacher, se desarrolla en 1971 y mira a Vietnam desde un último punto de vista que muchos otros en el género. Se basa en la experiencia del guionista, Ross Klavan, en Tigerland, que se basa en personajes reales para crearlos en la película. Se centra en el entrenamiento de infantería estadounidense en Fort Polk, preparando gruñidos para ir a Vietnam. Un joven Colin Farrell interpreta a Private Bozz, que presenta un problema particular para el personal de capacitación. La negatividad que rodea a la guerra está plagada de pesimismo real; Si bien la camaradería que hemos visto en otras películas persiste, también retoma la división y la intimidación, aprovechando el estereotipo de entrenamiento que se ve en Full Metal Jacket.

Parte de la trilogía de Oliver Stone en Vietnam, Nacido el cuatro de julio es quizás la película más conmovedora de esta lista. Realiza un seguimiento de la vida de Ron Kovic desde los sueños de la infancia estadounidense hasta Vietnam, las lesiones, las experiencias de un hospital de veteranos hasta la campaña contra la guerra. Es fácilmente la actuación más impactante de Tom Cruise, respaldada por algunas caras conocidas, Tom Berenger y Willem Dafoe, interpretando personajes muy diferentes a Platoon. Nacido el 4 de julio aborda la noción de patriotismo, el sentimiento antibélico de la patria y el movimiento de derechos civiles. Es difícil no conmoverse por la historia, que cae naturalmente hacia el final de la lista de observación de Vietnam, aunque el combate de Vietnam en sí tiene lugar en 1967.

The Deer Hunter sigue la historia de tres amigos, interpretados por Robert De Niro, Christopher Walken y John Savage, desde la industria siderúrgica en Pensilvania hasta la lucha en Vietnam. Es una adaptación de The Man Who Came to Play, una historia sobre Las Vegas y la ruleta rusa, que usa Vietnam como escenario, en lugar de estar relacionado con todo lo que se informó que sucedió en Vietnam. En ese sentido, esto es menos una película de guerra de Vietnam y más la historia de esos tres amigos; de hecho, hay más de una hora de historia antes de llegar a Vietnam. Pero en términos de una línea de tiempo de Vietnam, el final de la película ve a Mike Vronsky (De Niro) regresando a Vietnam durante la Caída de Saigón en 1975, para encontrar a su amigo desaparecido (Walken). Hay actuaciones poderosas de personajes como Walken y De Niro que realmente hacen la película, aunque algunos podrían encontrarla un poco pesada para los estándares modernos.

Aquí está el orden de la línea de tiempo para muchas de las grandes películas de la Guerra de Vietnam. Algunos, como los del final, abarcan un período de tiempo desde la guerra hasta el regreso a casa, por eso los hemos puesto al final. De lo contrario, el pedido se basa en el año de los eventos que representan.

Buenos dias Vietnam

Nosotros éramos soldados

Casualidades de guerra

Rescate Amanecer

Tour of Duty

Pelotón

La chaqueta metálica

Colina de la hamburguesa

Apocalipsis ahora

Tigerland

Nacido el cuatro de julio

El cazador de ciervos

La lista completa no será del gusto de todos. De hecho, algunas de las películas más antiguas como The Deer Hunter y Apocalypse Now pueden ser un poco lentas. Esas películas de la década de 1970 tardan mucho más en llegar a cualquier lugar y, aunque la recompensa es un par de escenas realmente poderosas, para algunos espectadores, es posible que desee llegar a la acción.

Así que hemos recortado la selección e ignorado la línea de tiempo para presentar un pedido de películas de Vietnam que es exclusivamente para el entretenimiento de acción militar:

Nosotros éramos soldados

La chaqueta metálica

Pelotón

Colina de la hamburguesa

Casualidades de guerra

Tigerland

Fuera del cine, hay otras áreas que quizás quieras explorar.

Si bien hay muchos documentales, te recomendamos que te sumerjas en el documental de Ken Burns y Lynn Novick The Vietnam War, disponible en Netflix. Este documental es épico por derecho propio, con un alcance y una cobertura que pocos otros abordan. Hay 10 episodios, que se ejecutan a más de una hora cada uno, siguiendo la línea de tiempo desde la derrota francesa hasta la Caída de Saigón, la totalidad de la participación de los Estados Unidos. Está ubicado en el contexto del cambiante panorama político y cultural de los EE. UU. En las décadas de 1960 y 1970 y se merece los elogios que ha ganado, es apasionante.

Tour of Duty fue una serie de televisión de 1987-1990 que surgió de la misma época que muchas de las grandes películas de Vietnam, como Platoon y Full Metal Jacket. Si bien Tour of Duty solo duró tres años, la sensación de esta serie de televisión refleja gran parte de lo que ves en otros lugares, lo más memorable para el uso si Paint the Black de The Rolling Stones es su tema principal. La serie CBS sigue la vida del segundo pelotón, la compañía Bravo a partir de 1967. Los fanáticos de Trivia estarán felices de saber que la filmación de la segunda y tercera serie utilizó el antiguo set de M * A * S * H, la comedia médica de la Guerra de Corea serie.