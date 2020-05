Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Spider-Man no es solo un superhéroe cómico; Es una red compleja de historias, reinicios y universos, por lo que es una franquicia difícil de volver a visitar en cualquier orden.

Por ejemplo, el web-slinger ha sido interpretado por varios actores, más recientemente por Tom Holland. Y los derechos de Spider-Man son propiedad de Sony, que lo ha prestado a Marvel, propiedad de Disney, para algunas películas de Marvel Cinematic Universe.

Sony también sigue produciendo sus propias películas "Spider-Verse", como Venom de 2018. Hay una secuela de Venom y otra película independiente planeada para 2021 también. Estos no serán parte del MCU de Disney. Si bien no estamos muy seguros de cómo se desarrollará todo esto, un cómic reciente de Venom posiblemente sienta las bases de cómo el simbionte alienígena de Tom Hardy podría unirse al MCU.

No olvidemos que Marvel ha aprovechado a Sam Raimi para dirigir la próxima película Doctor Strange en el multiverso de la locura. Raimi, si no lo sabía, dirigió las tres películas de Tobey Macguire Spider-Man de principios de la década de 2000, lo que provocó especulaciones de que Peter Parker de Macguire podría resurgir en la secuela de Doctor Strange que supuestamente se trata de la realidad.

Por lo tanto, es un momento fantástico para volver a ver Spider-Man si quieres saber todo sobre el MCU o simplemente aprender más sobre Spider-Verse, que consta de tres películas de Tobey Macguire, dos películas de Andrew Garfield, dos películas de Tom Holland ( más las tres películas de MCU en las que apareció como Spider-Man), Venom y el éxito animado de 2018 Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Al final de esta guía, encontrará una versión de lista con viñetas sin spoilers.

NOTA: HAY SPOILERS A CONTINUACIÓN.

Un éxito sorpresa que recaudó más de $ 375 millones en la taquilla de los EE. UU., Esta película animada está dirigida por Bob Persichetti. Muestra a un personaje llamado Miles Morales (con la voz de Shameik Moore) mordido por una araña radiactiva y desarrollando poderes similares a los que hizo Peter Parker en películas anteriores de Spider-Man. De hecho, Morales pronto conoce a otras personas que tienen poderes de araña.

Into the Spider-Verse ganó la Mejor Película Animada en la 91a edición de los Premios de la Academia. Le recomendamos que comience con esta película porque muestra múltiples versiones de Spider-People que se unen desde múltiples universos, que es lo que algunos fanáticos piensan que sucede en Spider-Verse.

Mucho antes de Marvel y The Avengers y el MCU, esta película de 2002 era como esperaban ser las películas de superhéroes: éxitos con una gran historia. Dirigida por Sam Raimi, la película sigue al joven Peter Parker (interpretado por Tobey Macguire) mientras desarrolla súper velocidad, fuerza y la capacidad de producir redes y pegarse a las paredes después de ser mordido por una araña genéticamente mejorada. La película también está protagonizada por Kirsten Dunst como Mary Jane Watson y Willem Dafoe como el villano Green Goblin.

Una de las secuelas de superhéroes más queridas ve a Tobey MacGuire regresar para enfrentarse a su mentor Otto Octavius, quien se transformó en Doctor Octopus luego de un experimento que salió mal. Para que sea más difícil para Parker esta vez, sus poderes le están fallando, y su relación con Mary Jane está en las rocas. Sam Raimi volvió a dirigir esta película también.

La película final de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi es la más decepcionante. Ve regresar a la mayoría de los actores principales de la serie, como Macguire como Peter Parker, Dunst como Mary Jane y James Franco como Harry Osborne. Pero, esta vez, Spider-Man se ve obligado a enfrentarse a dos enemigos: el peligroso simbionte Venom, que se ha unido al compañero periodista Eddie Brock (Topher Grace); y Flint Marko, un matón de poca monta que tuvo un papel en la muerte del tío Ben de Peter.

Sony reinició la franquicia de Spider-Man en 2012, pero con Andrew Garfield en el papel principal como Peter Parker y Emma Stone como su interés amoroso Gwen Stacey. La película ve a Parker descubrir parte de la investigación de su padre fallecido sobre la forma en que los humanos pueden volver a crecer las extremidades perdidas. Peter entrega estas notas al antiguo compañero de su padre, Curt Conners (interpretado como Rhys Ifans), quien utiliza la nueva información para intentar un experimento peligroso.

Garfield vuelve a interpretar a Parker, mientras que Jamie Foxx interpreta al villano Electro. Peter no solo lucha contra Electro en esta película, sino que debe lidiar con su amigo Harry Osborne, que padece una enfermedad terminal, quien cree que la sangre de Spider-Man podría ser la clave para curarlo. Tras el éxito de la primera película, Sony hizo grandes planes para desarrollar el universo de Spider-Man, incluidos los spin-offs centrados en Venom y The Sinister Six. Sin embargo, The Amazing Spider-Man 2 fue una bomba tal que la mayoría de esos planes fueron cancelados.

Tras el colapso de su propio universo de Spider-Man, Sony acordó dejar que Marvel usara al personaje de Spider-Man en el MCU. Esto llevó al debut de Tom Holland como Peter Parker en Civil War. Cuando el Capitán América (interpretado por Chris Evans) y Tony Stark (interpretado por Robert Downey Jr) caen en lados opuestos de un debate sobre el control gubernamental de los superhumanos, reclutan a sus propios equipos para enfrentarse, lo que lleva a Tony a visitar el apartamento de Peter en Nueva York Ciudad.

Después de su aventura con Tony Stark (interpretado por Robert Downey Jr), el holandés Peter Parker regresa a su vida con su tía May (interpretada por Marisa Tomei). Sin embargo, con ese sabor de la vida de los Vengadores, Parker continúa luchando contra el crimen en su vecindario, lo que lo lleva a enfrentarse con Adrian Toomes (interpretado por Michael Keaton), un ex trabajador de la construcción que vende armas recuperadas de la Batalla de Nueva York en La primera película de los Vengadores.

En la tercera entrada de Spider-Man en el MCU, Tom Holland nos dio uno de los momentos más desgarradores en la serie de películas de más de 20 años, cuando vemos el destino de Peter Parker después del complemento. También podemos ver a Spider-Man pelear con la armadura "Iron Spider", que es básicamente un traje de Iron Man diseñado para Spider-Man.

Si bien Spider-Man no aparece una tonelada en Endgame, esta entrega de Avengers es importante para el futuro de MCU y Spiderman, ya que establece a Peter Parker como el potencial futuro líder de los Avengers. Tom Holland también entrega otro lagrimador cuando su mentor, Tony Stark, hace el último sacrificio.

La primera película de MCU posterior al final del juego, Spider-Man: Far From Home, muestra a Peter Parker de Holanda lidiando con las consecuencias de la muerte de su ídolo y mentor, Tony Stark. Cuando está en un viaje de campo a Europa, Nick Fury se pone en contacto con Parker (interpretado por Samuel L Jackson), quien quiere que sea uno de los líderes de los Vengadores. Si bien Parker duda al principio, encuentra otro mentor para ayudarlo en el proceso en forma de Mysterio (interpretado por Jake Gyllenhaal).

Sony finalmente comenzó a desarrollar el Universo Spider-Man con Venom de 2018. Sigue la historia del periodista de investigación Eddie Brock (interpretado por Tom Hardy) mientras descubre ensayos poco éticos, realizados por la corporación Life Foundation, sobre simbiontes alienígenas encontrados en el espacio. Cuando Brock irrumpe en el laboratorio de la Fundación, uno de los simbiontes se une con él y se convierte en Venom.

Nota: Debido a que no hay una aparición de Spider-Man en Venom, esta película es opcional. Sin embargo, eventualmente (y presumiblemente), Venom y Spider-Man se encontrarán en una futura película de Spider-Verse.

Esta es una versión de la guía anterior, completa con la película opcional de Venom, pero sin spoilers.

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

El asombroso hombre araña (2012)

El asombroso hombre araña 2 (2014)

Capitán América: Guerra Civil (2016)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: lejos de casa (2019)

Opcional: veneno

