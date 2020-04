HBO Max vs HBO Now vs HBO Go: ¿Cuál es la diferencia?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Por alguna extraña razón, HBO cree que necesita ofrecer tres servicios de transmisión de TV. Se llaman HBO Go, HBO Now y HBO Max, y todos son distintos y similares al mismo tiempo. Para ayudarlo a determinar cuál es el mejor para usted, los enfrentamos entre sí en esta guía rápida que cubre cómo difieren en términos de precios, dispositivos compatibles y contenido disponible para ver.

HBO Go se lanzó en 2010. Es un servicio gratuito de transmisión de TV disponible para las personas que compraron HBO como un canal premium a través de un proveedor de cable o satélite. HBO Go ofrece contenido original del canal HBO, que incluye series, documentales y especiales, además de una selección de películas. Admite transmisión simultánea y solo está disponible en los EE. UU.

¿Qué es HBO Go y cómo lo ves?

Puede usar HBO Go para ver toda la biblioteca de HBO , incluidas series exitosas como Game of Thrones, Sex in the City, Chernobyl, Westworld, etc.

También hay una colección rotativa de series y películas adquiridas. Lo hemos usado para ver películas de John Wick 3, Detective Pikachu, Us y Die Hard. La mayoría de las películas y programas nuevos están disponibles en HBO Go al mismo tiempo que se estrenan en la televisión. Pero los programas en curso que forman parte de una "serie de reality de HBO", como Last Week Tonight with John Oliver, no están disponibles cuando se estrenan. En cambio, se agregan dentro de las 24 horas.

HBO Go no ofrece contenido de TV en vivo o transmisiones de eventos en tiempo real.

HBO Go se incluye con su suscripción al canal HBO, que puede costar entre $ 5 y $ 20 por mes, dependiendo de su proveedor.

HBO ahora funciona en los siguientes dispositivos : iPhone (5S y posterior), iPad (quinta generación y posterior), Apple TV (segunda generación y posterior), tabletas Amazon Fire (cuarta generación o posterior), dispositivos Fire TV, Android teléfonos y tabletas (con versión 5 y posterior), dispositivos Android TV (como Nvidia Shield), Chromecast, televisores inteligentes de Sharp, Samsung y Sony Bravia, Roku (segunda generación y posteriores), PlayStation 4, Xbox One, TiVo y PC con Mac y Windows 10 que ejecutan los navegadores web Chrome, Firefox, Edge, IE 11 y Safari.

Primero, compre una suscripción a HBO a través de su proveedor de TV. Si no tiene una suscripción, vaya a HBO.com/ways-to-get. O, para ver si su proveedor de TV es compatible con HBO Go, vaya a play.HBOGO.com/login y verifique si su proveedor de TV está en la lista. Una vez que esté listo, inicie sesión en HBOGO.com o la aplicación HBO Go. Deberá elegir su proveedor de TV e ingresar las credenciales de su cuenta de proveedor de TV.

HBO Now se lanzó en 2015. Es lo que se llama un servicio de transmisión de TV "independiente", principalmente. porque no requiere una suscripción al canal HBO a través de su proveedor de cable o satélite. Al igual que HBO Go, ofrece contenido original del canal HBO junto con una selección de películas. También es compatible con la transmisión simultánea y solo está disponible en los EE. UU.

HBO Now práctico: una verdadera experiencia de corte de cable

HBO Now ofrece exactamente el mismo contenido que HBO Go , pero sin una suscripción por cable requerida. Obtiene series como Big Little Lies, True Detective y The Wire, además de docuseries como McMillions, y adquirió películas y programas como The Lego Movie y Apocalypse Now. La mayoría de estas cosas están disponibles al mismo tiempo que se estrenan en TV, nuevamente, con la excepción de "HBO reality series". Tampoco hay opción de TV en vivo.

HBO Now cuesta $ 14.99 al mes y puede cancelarse fácilmente en cualquier momento.

HBO ahora funciona en los siguientes dispositivos : iPhone (5S y posterior), iPad (quinta generación y posterior), Apple TV (segunda generación y posterior), tabletas Amazon Fire (cuarta generación o posterior), dispositivos Fire TV, Android teléfonos y tabletas (con la versión 5 y posterior), dispositivos Android TV (como Nvidia Shield), Chromecast, televisores inteligentes de Sharp, Samsung y Sony Bravia, Roku (segunda generación y posterior), PlayStation 4, Xbox One y Macs y PC con Windows 10 que ejecutan los navegadores web Chrome, Firefox, Edge, IE 11 y Safari.

Esto es simple: vaya a HBONow.com/order y haga clic en Iniciar su prueba gratuita. También puede hacerlo desde la aplicación HBO Now o mediante un proveedor de suscripción digital como los canales de video Prime de Amazon o Hulu. Deberá crear una cuenta y proporcionar un método de pago. Para obtener más información sobre cómo obtener HBO Now, incluido cómo iniciar sesión en su dispositivo, consulte esta página de soporte.

Warner Media, propietaria de HBO, ha llamado a HBO Max una "plataforma". Pero, como HBO Now, es un servicio de transmisión de TV "independiente" en los Estados Unidos que no requiere cable o satélite. Contará con 10,000 horas de programas y películas premium, incluido el contenido del canal HBO, así como originales llamados Max Originals y programación de otras marcas de WarnerMedia (como DC Universe y Cartoon Network).

HBO Max incluirá todo HBO, programación original (Max Originals), una colección de series y películas adquiridas, y contenido de las marcas y bibliotecas de WarnerMedia, incluidos Warner Bros., New Line Cinema, DC, CNN, Turner, Looney Tunes y más . Algunos de los grandes títulos incluyen Game of Thrones, Sex and the City, Friends, The Big Bang Theory, Pretty Little Liars y The Fresh Prince.

HBO Max costará $ 14.99 al mes cuando se lance en mayo. Los suscriptores actuales de HBO Now tendrán acceso a HBO Max de forma gratuita.

WarnerMedia ha dicho que HBO Max estará disponible "en muchos dispositivos populares", incluidos teléfonos, tabletas, navegadores de Mac y PC, reproductores multimedia y consolas de juegos. Consulte aquí para ver la lista de compatibilidad completa una vez que se inicie HBO Max.

HBO Max estará disponible a través de HBOMax.com . Los suscriptores de HBO Now facturados directamente a través de HBO o Apple y Google obtendrán acceso instantáneo a HBO Max cuando se lance sin costo adicional. Para saber dónde se factura su suscripción a HBO Now, consulte esta página de soporte.

Los suscriptores de HBO que obtienen HBO a través de AT&T TV, DirecTV, AT&T U-Verse o Spectrum tendrán acceso a HBO Max de forma gratuita.

WarnerMedia dijo que también podrá registrarse a través de AT&T, DirecTV, AT&T U-Verse, Spectrum, YouTube TV, Apple y Google Play.

Aquí está su árbol de decisión: ¿se suscribe a HBO a través de un proveedor de TV? Luego usa HBO Go. ¿Eres un cortador de cordón? Regístrese en HBO Max cuando se lance en mayo; tiene todo HBO, como HBO Go y HBO Now, ambos ofrecen, pero no requiere una suscripción por cable o satélite y tiene contenido adicional de la amplia cartera de marcas de WarnerMedia. Sin duda, es la mejor oferta si aún no tienes el canal HBO.

Si desea transmitir contenido de HBO en este instante, pero no quiere esperar a HBO Max o comprar el canal de HBO para usar HBO Go, obtenga HBO Now por el momento. Cuando HBO Max esté disponible, tendrá acceso instantáneo de todos modos y no le costará ni un centavo más.