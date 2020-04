Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

The Last Dance, las docuseries de ESPN sobre Micheal Jordan y los Chicago Bulls, es el documental más solicitado para ver en este momento, incluso superando al exitoso Tiger King de Netflix, según los datos de piratería y las tendencias en las redes sociales.

Si eres como nosotros, no puedes esperar a que caigan los próximos episodios. Si eres un viejo fanático que revive las hazañas de la CABRA o un nuevo fanático que quiere aprender todo lo que puedas sobre las leyendas de la NBA, este documental se ha convertido en una televisión obligada. Se transmite por ESPN en los EE. UU., Mientras que Netflix tiene los derechos de The Last Dance en el extranjero (tendrá el show en los EE. UU. Este verano).

ESPN está lanzando dos episodios a la semana, y toda la serie limitada consta de 10 episodios. Recomendamos verlo con Twitter abierto en su teléfono, porque, al igual que el Rey Tigre, ha inspirado un contenido de memes bastante divertido. Eso se debe en parte al gran elenco de personajes (jugadores de la NBA) y sus coloridos comentarios a través de una mezcla de imágenes antiguas y entrevistas recientes.

Puedes ver a MJ detrás de escena llorando por su primer trofeo del campeonato de la NBA en 1991, empalmado con tomas calientes de sus contemporáneos, como Dennis Rodman y Scottie Pippen. De hecho, muchos de estos jugadores protagonizan otros documentales y películas increíbles que deberías ver a continuación. Hemos reunido algunos de ellos para aquellos de ustedes que aman The Last Dance y quieren ver más.

El período de 18 meses de Michael Jordan como jugador de béisbol de ligas menores inevitablemente estará cubierto en The Last Dance (en este momento solo tenemos dos semanas en la serie). Este documental de una hora de duración está lleno de imágenes detrás de escena de Jordan en el sistema de ligas menores de los Chicago White Sox. También se centra en la muerte del padre de Michael, que algunos dirían que lo empujó a jugar béisbol.

Quizás lo más interesante de ver en The Last Dance es cómo Michael Jordan fue discutido y tratado mucho antes de convertirse en uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Si está de acuerdo, entonces este documental de 1990, publicado antes de que MJ ganara un anillo, muestra cómo, incluso entonces, fue admirado y venerado entre sus compañeros. Lo mejor de todo es que actualmente hay una copia para ver en YouTube.

Este episodio de Docenteries Sportscentury de ESPN narra la carrera de Michael Jordan inmediatamente después de su retiro final en 2003 y presenta algunas entrevistas recicladas de The Last Dance. El episodio también está disponible en línea a través de YouTube.

Los Lakers de Los Ángeles y los Celtics de Boston tienen una de las mayores rivalidades en los deportes, y fue en su apogeo justo cuando Michael ingresaba a la liga. Esta serie documental muestra el ascenso del Larry Bird del Celtic y el Magic Johnson de los Lakers: los dos jugadores con los que Jordan se compararía a sí mismo mientras trabajaba duro para convertirse en el jugador más dominante de la NBA.

En el primer viaje de Michael Jordan a las Finales de la NBA, jugó con los Lakers de Magic Johnson. Que las Finales de los Bulls y Lakers podrían haber sido una vista previa de una versión de los 90 de la rivalidad Celtics / Lakers. Sin embargo, se descarriló meses después, cuando Magic Johnson anunció que era VIH positivo y posteriormente se retiró de la NBA después de la temporada. Este documental se centra en toda esa saga.

El principal antagonista, al menos en los primeros años, de la carrera de Michael Jordan está documentado en este 30 por 30 de ESPN. Sigue la construcción de los Detroit Pistons, campeones mundiales de 1989 y 1990. Ambos equipos estarían entre los últimos en vencer a Michael Jordan en los playoffs.

Dennis Rodman tiene mucho tiempo para su pantalla en The Last Dance, pero si quieres ver la historia de fondo del único miembro de los Bulls de los 90, y tal vez estadounidense, para hacerse amigo del dictador de Corea del Norte, entonces este es el documental para ti. . Básicamente es la historia de su vida.

Podría sorprender a los fanáticos más jóvenes de la NBA saber que Shaquille ONeal comenzó su carrera en el equipo de Orlando Magic con otra joven superestrella, Penny Hardaway. Este documento muestra al edificio un equipo joven con destellos de grandeza, como cuando derrotaron a Michael Jordan en los playoffs de 1995, antes de que las paredes se derrumbaran.

Este documental habla de una época mítica en la que los New York Knicks no eran solo una franquicia competente sino un perenne contendiente por el campeonato. De 1970 a 1973, los Knicks fueron a tres de cuatro finales y ganaron dos campeonatos, con el futuro entrenador en jefe de los Chicago Bulls, Phil Jackson, como uno de los engranajes clave del equipo.

Reggie Miller fue uno de los jugadores de baloncesto con los que Michael Jordan y los Chicago Bulls se enfrentarían habitualmente en los playoffs. Pero esta serie documental sigue la rivalidad entre Miller y los Knicks.

En las finales de 1993, los Bulls se enfrentaron a Charles Barkley y los Phoenix Suns. Este documental de 30 por 30 cuenta la historia del entrenador en jefe de ese equipo de Phoenix, Paul Westphal, y cómo su influencia cambió el baloncesto y la forma en que se juega.

Quizás igualmente importante como cualquier logro que tuvo en la NBA es el momento en que Michael Jordan (con la ayuda de Bill Murray) venció a los Mon Stars, ayudando a los Looney Toons a evitar una vida de servidumbre en Moron Mountain y devolviendo los talentos robados de otras superestrellas de la NBA .

