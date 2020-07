Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Marvel Cinematic Universe ha dominado la taquilla durante una década, y muchos han tratado de recrear ese éxito creando universos cinematográficos propios, y Warner Bros con New Line Cinema no es una excepción.

En 2013, lanzaron una película de terror sobrenatural llamada The Conjuring, que generó más de $ 300 millones en todo el mundo en la taquilla. Naturalmente, generó una secuela directa y luego cinco películas derivadas más. The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It debutará en septiembre y debería llevar a The Conjuring Universe a la marca de $ 2 mil millones en la taquilla.

Las películas de Conjuring cuentan la historia de Ed y Lorraine Warren, una pareja de la vida real que comenzó a investigar actividades paranormales en la década de 1960. Las primeras dos películas de Conjuring se basan en archivos de algunas de sus experiencias más terroríficas, mientras que las otras películas en el universo, incluidas Annabelle y The Nun, sirven como historias de origen para las entidades demoníacas que atormentan a los Warren.

Puedes ver todas las películas de The Conjuring Universe en el orden en que se estrenaron en los cines. Eso siempre es divertido. Pero una experiencia de visualización más interesante y tal vez incluso horrible es verlos en el orden de los eventos que suceden (también conocido cronológicamente). Permítanos explicarlo.

Para omitir los spoilers, consulte nuestra versión rápida de esta guía en la parte inferior.

NOTA: HAY SPOILERS A CONTINUACIÓN.

La Monja se lleva a cabo primero en The Conjuring Universe, en 1952 en un monasterio en Rumania. Después de que un local encuentra el cuerpo de una monja siguiendo los pasos del monasterio, el Vaticano envía al padre Burke (Demian Bichir) e Irene (Taissa Farmiga), una joven monja que aún no ha tomado sus votos, para investigar. Una vez allí, la pareja debe explorar el complejo centenario y los orígenes de un demonio llamado Valak.

Ahora, esto no es oficial, pero Internet parece creer que Irene puede ser Lorraine Warren. Los actores que interpretan a ambos personajes son hermanas y se parecen. Los personajes mismos tendrían la misma edad, son religiosos y experimentan visiones. Como dijimos, esto no se ha confirmado, pero es algo a tener en cuenta al mirar The Conjuring Universe y conectar puntos.

Gary Dauberman escribió The Nun, y fue dirigida por Corin Hardy. Dauberman también es conocido por exprimir las nuevas TI y TI: Capítulo Dos.

Ambientada en 1955, Annabelle: Creation es en realidad una precuela de Annabelle de 2014. Cuenta la historia de un fabricante de muñecas llamado Samuel Mullins (Anthony LaPaglia) y su esposa (Miranda Otto). Después del cierre de un orfanato local, abren su hogar a seis huérfanos y a la hermana Charlotte (Stephanie Sigman). Pero, al tratarse de una película de terror, se les pide a los huérfanos que no entren en la habitación de la hija fallecida de los Mullins. Casi de inmediato, una niña afectada por la poliomielitis, Janice (Talitha Bateman), encuentra un camino y libera un mal que una vez fue contenido.

Esté atento a pistas y vínculos con otras películas en el universo. Por ejemplo, vimos a Valak, como la monja demonio, en una fotografía.

Además, Gary Dauberman escribió Anabelle: Creation and Annabelle, mientras que David Sanberg, quien también hizo Shazam y Lights Out, dirigió esta película.

Ambientada 12 años después de Anabelle: Creation, la primera película de Annabelle está dirigida por John Leonetti y comienza con un joven médico (Ward Horton) que le da a su esposa embarazada, Mia (Annabelle Wallis), una muñeca rara, Annabelle, que quería completar. su colección de muñecas increíblemente espeluznante. Poco después, la pareja experimenta una tragedia horrible, obligándolos a tirar la muñeca a la basura y huir a un nuevo departamento. Pero Annabelle los sigue.

Janice, la niña con polio en Anabelle: Creation, también aparece en esta película, aunque no se parece en nada a ella.

La primera película en The Conjuring Universe es en realidad la cuarta película, cronológicamente. También es el primero en centrarse en Ed (Patrick Wilson) y Lorraine Warren (Taissa Farmiga). Vienen en ayuda de la familia Perron, que se mudó a una antigua granja y comenzó a experimentar violentos ataques paranormales. También vemos un poco de Annabelle, que está almacenada en la sala de artefactos de Warrens.

James Wan, cocreador de las franquicias Saw e Insidious y productor de la mayoría de las películas de The Conjuring Universe, dirigió The Conjuring. Pero el guión de la película fue escrito por los hermanos Chad y Carey Hayes.

Annabelle Comes Home muestra las consecuencias inmediatas de que los Warren le quitaron a Annabelle las enfermeras que recibieron la muñeca y ahora afirman que es la fuente de actividad paranormal que han estado experimentando. La historia salta al futuro, aproximadamente un año después de los eventos en The Conjuring, y vemos a los Warren contratar a Mary Ellen (Madison Iseman) como niñera para su hija Judy (Mckenna Grace).

Debido a que las niñeras nunca pueden pasar una tarde agradable y tranquila en las películas de terror, Annabelle y varios otros espíritus y demonios encerrados en la sala de artefactos escapan accidentalmente en el transcurso de una sola noche, y todo mientras los Warren están fuera de casa.

Gary Dauberman una vez más escribió esta entrega de Annabelle, junto con James Wan, y también la dirigió.

The Curse of La Llorona se desarrolla en 1977 y sigue a la trabajadora social viuda Anna Garcia (Linda Cardellini). Después de que Anna investiga la casa de una familia traumatizada, recomienda que se retiren a dos niños pequeños de su madre, Patricia (Patricia Velásquez). Cuando los niños aparecen muertos esa noche, pronto descubre que su madre los estaba protegiendo del espíritu vengativo mexicano que ahora persigue a sus hijos, Samantha (Jaynee-Lynne Kinchen) y Chris (Roman Christou).

Hay un sacerdote en esta película que también apareció en Annabelle. También escuchamos brevemente sobre los Warren en una escena. Pero, aparte de eso, The Curse of La Llorona es más una producción independiente que técnicamente es parte de The Conjuring Universe, pero no se siente como una.

Michael Chaves escribió esta película, mientras que Mikki Daughtry y Tobias Iaconis la dirigieron.

The Conjuring 2 continúa con los Warren después de una investigación sobre los asesinatos de Amityville y una tormenta de medios que se produjo. Se desarrolla principalmente en el suburbio londinense de Enfield y presenta a una madre soltera, Peggy Hodgson (Frances OConnor), y su familia. Comienzan a experimentar eventos paranormales después de que la hija de Peggy, Janet (Madison Wolfe), juega con una tabla ouija. Afortunadamente, los Warren pueden ayudar.

The Conjuring 2 realmente se relaciona con The Nun, pero no queremos regalar demasiado, así que solo tendrás que mirarlos a ambos para descubrir cómo.

Además, James Wan volvió a dirigir The Conjuring 2. Fue escrito por Chad y Carey Hayes, David Leslie Johnson-McGoldrick y Wan.

La próxima entrega de The Conjuring Universe está programada para lanzarse el 11 de septiembre de 2020. Verá a Patrick Wilson y Vera Farmiga regresar como los Warren. Se basa en el juicio de Arne Cheyenne Johnson, quien, en 1981, proclamó su inocencia contra un cargo de asesinato al afirmar que estaba poseído por un demonio.

Michael Chaves, quien hizo La maldición de La Llorona, dirige esta película, con David Leslie Johnson-McGoldrick como escritor.

Como parte del lanzamiento de Annabelle: Creation en 2017, Warner Bros Pictures anunció un concurso para que los participantes creen sus propios cortometrajes que podrían existir dentro de The Conjuring Universe. Los ganadores están disponibles en YouTube.

Aquí está la misma lista que la anterior, pero sin spoilers.

La monja (2018)

Annabelle: Creación (2017)

Annabelle (2014)

El conjuro (2013)

Annabelle vuelve a casa (2019)

La maldición de la llorona (2019)

El conjuro 2 (2016)

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2020)

Si prefiere ver las películas de The Conjuring Universe en el orden en que se estrenaron en los cines, siga esta lista:

El conjuro (2013)

Annabelle (2014)

El conjuro 2 (2016)

Annabelle: Creación (2017)

La monja (2018)

La maldición de la llorona (2019)

Annabelle vuelve a casa (2019)

The Conjuring: The Devil Made Me Do it (2020)

Escrito por Maggie Tillman.