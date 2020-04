Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Peacock, el nuevo servicio de transmisión de NBCUniversal , finalmente se lanzará en los EE . UU . Pero es una vista previa temprana que se implementa gradualmente.

La compañía anunció su fecha de lanzamiento para Peacock en enero, cuando dijo que el servicio comenzaría a funcionar en abril para los clientes Xfinity X1 y Flex de Comcast sin costo adicional. El lanzamiento comienza el miércoles 15 de abril y finalizará a finales de mes.

Para los clientes X1, Peacock se integrará en la guía. Los clientes Flex de Comcast pueden encontrar contenido de Peacock en las novedades de esta semana, Gratis para mí y Tendencias ahora en las filas de Peacock. Tanto los clientes X1 como Flex también pueden simplemente decir "Peacock" en su control remoto de voz.

Todavía se espera un lanzamiento más amplio para el 15 de julio. Para obtener más información sobre cuándo puede obtener Peacock, consulte nuestra guía aquí. El objetivo final es que Peacock esté disponible en dispositivos móviles, web y TV, y también para los suscriptores de Cox.

Originalmente, el lanzamiento de verano estaba destinado a alinearse con los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio. Aunque eso se pospuso, NBCUniversal aún espera abrir el servicio en unos pocos meses. Se lanzará en dispositivos móviles al mismo tiempo. Habrá un nivel gratuito (con la mitad del contenido), pero si paga el nivel Premium, costará $ 4.99 por mes con anuncios o $ 9.99 por mes sin anuncios.

En cuanto a los suscriptores de Comcast, ellos también tendrán acceso al nivel Premium, que debe incluir más de 15,000 horas de contenido. Espere ver series exitosas como 30 Rock, The Office, Parks and Recreation, Two and a Half Men, Law and Order, The Tonight Show with Jimmy Fallon y Late Night With Seth Meyers. También habrá películas que puedes transmitir, como Jurassic Park y Shrek.

Eventualmente, Peacock ofrecerá programación original, incluido un reinicio de Battlestar Galactica. Algunos otros lanzamientos planeados incluyen una nueva película de Psych, Brave New World, y los reinicios de Punky Brewster y Saved by the Bell. La mayoría de los programas y películas originales de Peacock se han retrasado hasta 2021, admitió recientemente NBCUniversal, dado el cierre de todas las producciones durante la pandemia.