Tenemos un poco de debilidad por Star Trek: Voyager y si lo haces también, te encantará la idea de que se está remasterizando (no oficialmente) en 4K.

Es difícil creer que hayan pasado 25 años desde que Voyager se emitió por primera vez. Con el Capitán Janeway y su tripulación caminando por el Cuadrante Delta camino a casa durante siete series que abarcan seis años hasta 2001.

Las cosas se veían un poco diferentes en ese entonces, ya que el programa fue filmado para televisores anticuados que ni siquiera tenían una relación de aspecto moderna.

Star Trek: Voyager podría haber sido pionero, ya que fue la primera serie de Star Trek en usar imágenes CGI para las tomas espaciales exteriores en lugar de modelos, pero todavía se filmó en un formato 480p 4: 3.

Sin embargo, Billy Reichard , un fanático de la serie, se ha propuesto dar nueva vida al espectáculo mediante el uso de inteligencia artificial para actualizar el metraje original a 4K.

Los resultados también son impresionantes. Usando una PC de rango medio, Billy Reichard ha empleado el software de aprendizaje automático Topaz Labs para actualizar y mejorar el metraje original.

Explica que toma alrededor de 13 horas procesar un episodio completo e incluso entonces no es perfecto. La Voyager se grabó con una velocidad de fotogramas variable, lo que significa que el audio a veces no está sincronizado y la IA no tiene esto en cuenta. Se requiere alguna edición humana para volver a sincronizar manualmente el audio con las escenas.

Aplaudimos sus esfuerzos y esperamos ver más en el futuro.

También es genial ver las diferentes formas en que se utiliza la tecnología de inteligencia artificial de Topaz Labs. Hace poco lo vimos empleado para mejorar una película de 1886 a 4K y eso también fue impresionante.