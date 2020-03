Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Según los informes, Universal Studios lanzará algunas de sus últimas películas actualmente en cines, incluidos The Invisible Man, The Hunt y Emma, en plataformas de transmisión digital a partir del viernes 20 de marzo.

Es, por lo tanto, romper la ventana teatral tradicional, en la que las películas están en los cines durante tres meses antes de que estén disponibles bajo demanda. Las nuevas películas del estudio serán rentables por $ 20, según The Hollywood Reporter . Y su próxima película Trolls World Tour, que se estrenará el 10 de abril, también estará disponible para alquilar a pedido el mismo día que se estrena en los cines, informó Deadline.

Universal Studio, por supuesto, está tomando esta decisión debido al coronavirus COVID-19, y porque los CDC, la OMS y la administración Trump están advirtiendo activamente contra las reuniones de 10 o más personas. Muchos estados y localidades de los EE. UU. También han ordenado el cierre de salas de cine, todo en un intento por ayudar a limitar la propagación de COVID-19, una pandemia oficial.

Hay más de 167,000 casos de COVID-19 en más de 100 países, con aproximadamente 6,500 muertes en este momento de la escritura.

Como precaución de seguridad, la mayoría de las compañías tecnológicas incluso están cancelando sus conferencias y eventos anuales. Aquí hay una lista de todos los espectáculos principales que se han cancelado hasta ahora. Múltiples películas, incluyendo No Time to Die y el noveno Fast and Furious , también se han retrasado debido al virus.

Sospechamos que muchos estudios son reacios a hacer que los mayores éxitos de taquilla de este año estén disponibles de inmediato a través de los servicios de transmisión, pero si la pandemia dura meses, eso podría cambiar. Durante el fin de semana, los ingresos en la taquilla norteamericana se redujeron a un mínimo de 20 años.

COVID-19 podría cambiar para siempre la ventana teatral tradicional tal como la conocemos.