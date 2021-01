Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Las películas de Jason Bourne llevaron el mundo del espionaje y los asesinatos ordenados por la CIA al nuevo milenio, al tiempo que convirtieron a Matt Damon en una auténtica estrella de acción de Hollywood.

Las películas se centran principalmente en Damon como Bourne, un asesino controlado por la CIA que pierde la memoria y comienza un viaje para descubrir su identidad, volviéndolo finalmente en contra de sus manejadores en la CIA. También hay un programa de televisión, Treadstone, que completa el universo de Jason Bourne ahondando en los antecedentes del programa de la CIA que entrenó a asesinos como Bourne. Solo tiene una temporada. También hay informes sobre una sexta película de Bourne en marcha.

Para ayudarlo a ponerse al día con Bourne o experimentar la franquicia por primera vez, recomendamos ver las películas de Bourne en orden de fecha de lanzamiento, ya que la serie es cronológica. Aquí, entonces, está la mejor manera de ver todas las películas de Bourne en orden.

Cuando ves a Bourne (Matt Damon) por primera vez, lo ves como un hombre anónimo con dos heridas de bala en la espalda. Ha sido rescatado por un barco de pesca en el mar Mediterráneo y, cuando despierta, no recuerda quién es ni su pasado. La única pista es un proyector láser que se encuentra debajo de su piel que proyecta el número de una caja de depósito en Zurich. Luego se pone en marcha y finalmente se entera de que es parte de un programa secreto de entrenamiento de asesinos para la CIA.

Dos años después de desaparecer al final de The Bourne Identity, Bourne y Marie Kreutz (interpretada por Franka Potente) ahora viven una vida pacífica en Goa, India. Mientras tanto, el subdirector de la CIA está trabajando en un trato, pero la operación es emboscada por un asaltante desconocido, que mata a todos y deja huellas dactilares de Jason Bourne para incriminarlo por los asesinatos. Este mismo asesino luego intenta encontrar a Bourne y Marie. Bourne, por supuesto, asume que el asesino fue enviado por la CIA y que la CIA ha renovado sus esfuerzos para encontrar a Bourne.

The Bourne Ultimatum sigue a Bourne, nuevamente interpretado por Matt Damon, inmediatamente después del final de Bourne Supremacy. Se entera de que Simon Ross (Paddy Considine), un periodista, está trabajando para descubrir los secretos detrás de un programa de entrenamiento de asesinos de la CIA conocido como Treadstone. A partir de ahí, lo vemos competir contra la CIA mientras la agencia intenta encubrir la existencia del programa asesinando a todos los involucrados.

The Bourne Legacy es la única película de Bourne que no tiene a Matt Damon como el personaje principal. En cambio, la acción se centra en un activo del Departamento de Defensa llamado Aaron Cross (interpretado por Jeremy Renner). Cross recibió un entrenamiento similar al de Bourne a través de un programa llamado Operation Outcome. Cuando se hace evidente un vínculo entre Operation Outcome y Treadstone, el coronel retirado de la Fuerza Aérea Eric Byer (interpretado por Edward Norton) ordena que todos los activos de Outcome sean asesinados, pero, desafortunadamente para él, Cross sobrevive.

Jason Bourne retoma 12 años después de los eventos de The Bourne Ultimatum, que vieron a Bourne exponer el programa Treadstone. Matt Damon ha vuelto y su personaje está completamente recuperado de la amnesia, pero se ve obligado a vivir escondido. La CIA todavía lo está persiguiendo. Su analista, Nicky Parsons (interpretado por Julia Stiles), incluso descubre evidencia que vincula al padre de Bourne con la creación de Treadstone, y ella se pone en camino para encontrarlo. Esto pone a Bourne en un camino para asumir una vez más el liderazgo de la CIA que todavía lo quiere muerto.

La primera y única temporada de Treadstone se emitió en USA Network. Es en parte precuela y en parte secuela de la serie de películas de Bourne, con parte de la historia ambientada en 1973, cuando vemos al agente de la CIA John Randolph Bentley (interpretado por Jeremy Irvine) escapar de un programa de modificación de comportamiento soviético conocido como Cicada en Berlín Oriental. . A partir de ahí, el programa se sumerge en el presente, con los activos de Treadstone en sus vidas normales hasta que de repente se activan y se convierten en asesinos de clase mundial como Bourne.

Nota: Podrías ver Treadstone primero, antes de las películas, en tu re-visualización, pero el salto al presente en la primera temporada puede confundirte o no significar tanto para ti. También se puede ver de forma independiente, o después de la serie de películas, que es lo que recomendamos.

Si quieres ver absolutamente todo lo relacionado con Bourne, entonces debes ver esta película hecha para televisión que se emitió en ABC en dos partes en 1988. Sigue muchos de los mismos ritmos que la película de 2002, con Jason Bourne ( interpretado por Richard Chamberlain) despertar y no recordar quién es mientras muestra habilidades que la mayoría de la gente normal no conoce. La mejor parte, sin embargo, es que puedes verlo gratis en YouTube (de manera no oficial).

Nota: Puede ver esta película antes que todas las demás, pero está en una línea de tiempo completamente separada, por lo que recomendamos verla al final.

Escrito por Maggie Tillman.