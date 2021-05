Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ¡El fuego reinará! Pero no hasta dentro de un año.

La próxima serie derivada de Game of Thrones de HBO, House of the Dragon, llegará en 2022. Algunos de nosotros todavía estamos lamiendo nuestras heridas durante la decepcionante temporada final del programa original, pero una espera de 12 meses debería darnos el Necesitamos más tiempo para procesar las cosas y superar a King Bran.

Para ayudarlo a prepararse, repasemos todo lo que sabemos, basándonos en lo que ha dicho HBO y, por supuesto, en el material fuente del propio autor George RR Martin.

Basado en la novela Fuego y sangre.

Ambientada durante el reinado de 300 años de los Reyes Targaryen

Probablemente se centra en la guerra civil de The Dance of Dragons

The House of the Dragon es un próximo programa de HBO dirigido al servicio de transmisión HBO Max. Se basa en algunos de los eventos de la novela Fire and Blood de George RR Martin. Está separado de la serie de novelas A Song of Ice and Fire y está configurado como un libro de historia sobre elUniverso de Game of Thrones. Se centra específicamente en el reinado de 300 años de los Reyes Targaryen. La Casa del Dragón, por tanto, también estará ambientada en esta era.

Uno de los principales conflictos en Fire and Blood es una guerra civil conocida como The Dance of Dragons. Son las secuelas del rey Viserys Targaryen que nombró a su hija mayor Rhaenyra como heredera de su trono, rompiendo las misóginas reglas de herencia de Westeros y provocando una guerra entre Rhaenyra y su medio hermano Aegon II por el trono. Ambos bandos tienen dragones y todas las casas principales de Westeros son arrastradas a la guerra.

Si desea obtener más información sobre la Danza de los dragones, HBO produjo un corto animado que se incluye en la sección Historias y tradiciones del DVD de la quinta temporada de Juego de tronos. Está narrado por Michelle Fairley, Pedro Pascal y Mark Addy. (Puede verlo arriba, a través de una fuente de terceros en YouTube).

Dirigido a HBO Max en 2022

La producción ha comenzado el 26 de abril de 2021

Se han ordenado 10 episodios

El presidente de programación de HBO, Casey Bloys, reveló recientemente en una entrevista con Deadline que House of the Dragon se lanzará en el servicio de transmisión HBO Max "en algún momento alrededor de 2022". Suponemos que también se estrenará en HBO para los suscriptores de cable.

La producción de House of the Dragon comenzó el 26 de abril, y el feed oficial de Twitter compartió imágenes de las lecturas del guión. HBO ordenó 10 episodios para la primera temporada, según Variety .

Con la mayor parte de Game of Thrones filmada en Irlanda del Norte, se ha visto a equipos de filmación en Cornualles, que se cree que están filmando House of the Dragon.

George RR Martin coescribe con Ryan Condal

Condol es co-showrunner junto a Miguel Sapochnik

Varios miembros del elenco han sido confirmados.

George RR Martin está trabajando en el guión de televisión con un coguionista, Ryan Condal. Condal es el co-showrunner junto a Miguel Sapochnik. También son productores ejecutivos. George RR Martin y Vince Gerardis también serán considerados productores ejecutivos.

Se supone que Sapochnik, que tiene experiencia en la dirección de seis episodios de Game of Thrones, incluidos Hardhome, The Long Night y The Battle of the Bastards, dirigirá el piloto y otros episodios adicionales. House of the Dragon es el primer proyecto de Sapochnik como parte de un acuerdo general en el que se espera que desarrolle y produzca una variedad de contenido tanto para HBO como para el servicio de transmisión HBO Max.

HBO también ha anunciado parte del elenco del programa. Sospechosamente falta en la lista quién jugará Aegon II. Aegon, junto con Rhaenyra de Emma DArcy, debería ser uno de los personajes principales de la serie. Aquí hay un vistazo a los actores confirmados y los personajes que están interpretando hasta ahora:

Paddy Considine - Rey Viserys Targaryen

- Rey Viserys Targaryen Emma DArcy - Princesa Rhaenyra Targaryen, hija de Viserys

- Princesa Rhaenyra Targaryen, hija de Viserys Rhys Ifans - Otto Hightower, Mano del Rey

Otto Hightower, Mano del Rey Olivia Cooke - Alicent Hightower, hija de Otto Hightower

- Alicent Hightower, hija de Otto Hightower Matt Smith - Príncipe Daemon Targaryen, hermano de Viserys Targaryen

- Príncipe Daemon Targaryen, hermano de Viserys Targaryen Steve Toussaint - Corlys Velaryon, o la serpiente marina, el mayor explorador de Westeros y jefe de la casa más rica.

- Corlys Velaryon, o la serpiente marina, el mayor explorador de Westeros y jefe de la casa más rica. Eve Best : Rhaenys Targaryen, esposa de Corlys Valaryon y hermana del rey Viserys y Daemon Targaryen.

: Rhaenys Targaryen, esposa de Corlys Valaryon y hermana del rey Viserys y Daemon Targaryen. Sonoyo Mizuno - Mysaria, una esclava que asciende en las filas de Westeros

Actualmente, solo la Casa del Dragón ha recibido luz verde.

Una serie de precuelas protagonizada por Naomi Watts ha sido archivada

House of Dragons es una oportunidad porque tiene material de origen

HBO decidió no elegir un piloto para una serie de precuelas de Game of Thrones que se suponía estaría protagonizada por Naomi Watts, según el presidente de programación de HBO, Casey Bloys. El programa, que fue escrito y desarrollado por Jane Goldman, tenía lugar 8.000 años antes de la serie Game of Thrones, y se centra en el primer encuentro de la humanidad con los White Walkers y el ejército de los muertos.

Bloys sugirió a Deadline que el problema con la serie de precuelas es que carece de material de origen: "Una de las cosas acerca de House of Dragons, hay un texto, hay un libro, por lo que lo hizo un poco más como una hoja de ruta para un orden de serie ".

Escrito por Maggie Tillman. Edición por Chris Hall.