Quentin Tarantino es quizás el director más aclamado por la crítica de nuestra generación. Sus películas tienden a ser características independientes llenas de violencia y contenido para adultos. Son éxitos de taquilla que solo propiedades como Marvel podrían rivalizar.

Si bien, a primera vista, las películas de Tarantino no tienen mucho en común con los éxitos veraniegos de las palomitas de maíz del MCU o incluso el Star Wars Universe , hay una forma en que son similares: las películas de Tarantino son parte de un universo cinematográfico de películas interconectadas que tejen una historia más grande.

Llamado TCU, el universo cinematográfico de Tarantino es algo oficial. Es algo de lo que Tarantino habló en el pasado. Sus películas tienen conexiones que las unen. Al mismo tiempo, la TCU funciona de manera diferente a la mayoría de los mundos cinematográficos. Por ejemplo, hay dos mini universos separados en los que caen las películas de Tarantino, llamados Realer than Real y Movie Movie.

Así es como Tarantino describe Realer que Real y Movie Movie:

“Está el Realer que Real Universe, está bien, y todos los personajes habitan ese. Pero luego está este universo de películas. . . Desde Dusk Till Dawn, Kill Bill, todos tienen lugar en este universo especial de películas. Entonces, básicamente, cuando los personajes de Reservoir Dogs o Pulp Fiction, cuando van al cine, Kill Bill es lo que van a ver. Desde el anochecer hasta el amanecer es lo que ven ".

Tarantino Cinematic Universe: el mejor orden de visualización

Hemos desglosado el mejor orden de visualización de películas TCU (una versión sin spoilers está en la parte inferior). Incluye películas en Realer than Real y Movie Movie. Estas son películas que Tarantino ha escrito, producido o dirigido. Sin embargo, este orden de visualización deja de lado a Jackie Brown, porque es la única película de Tarantino basada en material fuente anterior, por lo que no cabe en la TCU.

Para los verdaderos fanáticos de Tarantino, hemos incluido una segunda lista sin spoilers al final de esta guía que incluye todos los proyectos de Tarantino, en orden de fecha de lanzamiento. Incluso hay una tercera lista para todas las películas que dirigió Tarantino.

ADVERTENCIA: HAY SPOILERS A CONTINUACIÓN.

The Realer than Real Universe es esencialmente la repetición de Taratino de la historia de los Estados Unidos. Las películas en este universo presentan historias con historias alternativas, por así decirlo. Por ejemplo, el personaje de Django comienza una rebelión de esclavos en la película Django, pero lo hace dos años antes de que comience la Guerra Civil. En Inglorious Basterds, Hitler es asesinado en 1944 en lugar de suicidarse un año después.

Y, en Érase una vez ... en Hollywood, los asesinos de Manson aparecen en el personaje de la casa de Rick Dalton en lugar de la de Sharon Tate. Todo esto lleva al día de hoy, un tiempo más cómodo con la violencia, con películas como Pulp Fiction y Reservoir Dogs.

Django trata sobre Django, naturalmente, quien es interpretado por Jamie Foxx. En la película, vemos a Django liberado de la esclavitud por el cazarrecompensas King Schultz (Christoph Waltz), y los dos comienzan a trabajar juntos antes de acordar ir a Candyland, una plantación en Carolina del Sur propiedad de Calvin Candy de Leonardo DiCaprio. Aquí, el dúo espera liberar a la esposa aún esclavizada de Django.

Colocar a un héroe como Django en este punto de la historia de los Estados Unidos habría permitido y tal vez inspirado al personaje de Samuel L Jackson en The Hateful Eight (que se desarrolla 20 años después) para ingresar en la carrera de caza recompensas.

En algún momento durante las secuelas de la Guerra Civil, John "The Hangman" Ruth, quien es interpretado por Kurt Russell, es forzado a una parada de diligencia por una tormenta de nieve. Está con su última captura, la proscrita Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh). Mientras están allí, la pareja se une a un grupo de seis extraños, incluido el ex oficial de la Unión Marquis Warren convertido en cazarrecompensas (Samuel L. Jackson) y milicianos confederados convertidos en el sheriff Chris Mannix (Walton Goggins), y nadie está seguro de quién se puede confiar .

Hay algunas conexiones sutiles ocultas en The Hateful Eight que enlazan con otras películas de Tarantino. El más abierto es el inglés de Tim Roth, Pete Hicox. Está relacionado con el personaje de Michael Fassbender, Archie Hicox, en Inglourious Basterds.

Un grupo de soldados judíos se infiltran en la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y pronto se enteran del próximo estreno de una película que contará con la asistencia de todo el liderazgo nazi, incluido Hitler. Esta película establece una línea de tiempo alternativa en la historia humana, ya que muestra a Hitler y a todos los nazis superiores asesinados en una sala de cine. En última instancia, esto le da a los cines un tipo de reverencia sagrada en el TCU, pero también hace que el público estadounidense se sienta cómodo con la violencia extrema y el gore en las películas, un tema en el Universo Movie Movie de TCU.

La última película de Tarantino sigue al actor Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y su doble de acción, Cliff Booth (Brad Pitt), durante la década de 1960 en Hollywood. Ambos están luchando, pero justo al lado viven Roman Polanski y Sharon Tate, quienes, en la vida real, son asesinados en 1969 por la familia Manson.

Once Upon a Time ... en Hollywood parece que podría ser parte de nuestra historia real, aparte de algunas diferencias menores en la forma en que se representan las películas de los años 50 y 60 en la película misma. Se muestra que están cargados de violencia. Por ejemplo, hay una escena de una película que Dalton filma donde incendia a un grupo de comandantes nazis con un lanzallamas. Hay un sutil detalle en el Bounty Law western que también hace famoso a Dalton.

En esa película, Dalton interpreta a un cazarrecompensas conocido por matar forajidos. Estos papeles cinematográficos influyen en Dalton y su doble de acción Cliff Booth hasta el punto de que no tienen ningún problema al infligir violencia en Once Upon a Time ... en Hollywood, especialmente en aquellos que sienten que lo merecen.

True Romance es la primera película de nuestra lista que no está dirigida por Tarantino, pero la película fue escrita por él antes de que Tony Scott la dirigiera. Sigue a Clarence de Christian Slater mientras se enamora de una prostituta llamada Alabama. Él mata a su proxeneta, y los dos huyen a California.

La película muestra una conexión importante entre Inglourious Basterds y el TCU general porque presenta a un personaje, Lee Donowitz, interpretado por Saul Rubinek, que es un importante productor de películas en la historia. También es hijo de Donny Donowitz, o el oso judío, un personaje de Inglourious Basterds que mató a Hitler.

Este es el debut de largometraje de Tarantino. Se trata de las consecuencias de un atraco que salió mal. Seis criminales son contratados por el jefe de la mafia Joe Cabot para robar diamantes, pero después de que la policía llega imposiblemente temprano, se dan cuenta de que debe haber habido un informante entre ellos.

Reservoir Dogs se conecta a la TCU de diferentes maneras, la mayor de las cuales involucra un cierto maletín que discutiremos en Pulp Fiction. Pero otra gran conexión es con la película anterior en nuestra lista: el Sr. White menciona trabajar con una chica llamada Alabama.

Aquí hay otra película que Tarantino escribió pero que no dirigió. Natural Born Killers sigue la historia de Mickey (Woody Harrelson) y Mallory (Juliette Lewis), quienes son sádicos asesinos en serie que van a una serie de asesinatos y cobran 52 víctimas.

La conexión principal de la película con el TCU se produce a través de los medios de comunicación y el público estadounidense, convirtiendo a los héroes de culto en asesinos en serie, mostrando una vez más cómo el público está insensible a la violencia extrema. También se encuentra un pequeño huevo de pascua en el detective Jack Scagnetti de Tom Sizemore. Está relacionado con el oficial de libertad condicional del Sr. Blonde, Seymour Scagnetti, en Reservoir Dogs.

Pulp Fiction cuenta la historia de un grupo de personajes desagradables durante unos días en Los Ángeles. Es la película final en Tarantinos Realer que Real Universe y está cargada de huevos de pascua que la conectan con todas las otras películas de TCU.

Por ejemplo, Vincent Vega de John Travolta es el hermano de Vic Vega de Michael Madsen en Reservoir Dogs. Además, el misterioso maletín, que nunca vemos dentro, aparentemente está lleno de gemas del atraco en Reservoir Dogs. Esta película también se conecta con Movie Movie Universe de TCU, a través del personaje de Mia Wallace de Uma Thurman y el piloto en el que trabajó ... pero más sobre eso en nuestro resumen de Kill Bill, a continuación.

Aquí es donde el Universo cinematográfico de Tarantino cambia del Unificador más real que el Universo real al Universo de la película. Todas las películas en Movie Movie Universe son sobre cosas que los personajes de Realer que Real Universe verían durante una noche de cine.

Los personajes de estas películas no están directamente conectados; no aparecen parientes al azar en diferentes películas como vimos con Vega, Donowitz y Scagnetti en Realer than Real. En cambio, las películas están conectadas a través de huevos de pascua de TCU (como la mención de una Big Kahuna Burger en Death Proof, o un personaje fumando cigarrillos Red Apple en From Dusk till Dawn y Planet Terror).

También son un alejamiento de la realidad. Son películas con vampiros y zombis y Uma Thurman lucha con éxito contra 88 personas con una Katana. Sin embargo, hay una forma distinta en que las películas en el Movie Movie Universe se conectan al Realer que Real Universe.

Pista: ¿Mia Wallace en Pulp Fiction es realmente Beatrix en Kill Bill? Llegaremos a eso.

Quentin Tarantino escribió y protagonizó esta película dirigida por Robert Rodríguez. Sigue a los hermanos Gecko, Seth (George Clooney) y Richard (Tarantino), mientras secuestran a la familia Fuller e intentan usarlos para cruzar la frontera mexicana. Pero una vez que llegan al bar donde se supone que deben encontrarse con su contacto, lo encuentran infestado con una docena de vampiros.

Hay dos secuelas de esta película, y técnicamente están en esta lista de pedidos de películas, pero no se requiere su visualización: From Dusk till Dawn 2 Texas Blood Money y From Dusk till Dawn 3 The Hangmans Daughter. La compañía de producción de Tarantino, A Band Apart, produjo ambos, y se supone que sirven como películas que Vic Vega en Reservoir Dogs iría a ver cuando no esté cortando orejas.

Tarantino escribió y dirigió Death Proof. Cuenta la historia de Mike (Kurt Russell), un especialista que asesina a mujeres al tener accidentes con su automóvil, que ha sido adaptado para protegerlo de impactos violentos. Pero Mike se encuentra con su pareja en la forma de Zoe, una especialista interpretada por Zoe Bell, y sus amigos.

Tarantino también se desempeñó como productor en Planet Terror. Es una película de Robert Rodriguez, lanzada junto con Death Proof como una doble característica conocida colectivamente como Grindhouse. Ambos fueron diseñados para parecerse a las películas de explotación de la vieja escuela. Planet Terror se centró específicamente en lo que sucede después del lanzamiento de una toxina mortal, llamada Project Terror, que convierte a los residentes de un pequeño pueblo de Texas en zombis enloquecidos de sangre.

El mismo Tarantino ha dicho que Grindhouse está en el universo de Movie Movie. No está explícitamente claro cómo, aparte de las películas violentas que sus personajes probablemente querrían ver en los cines.

Kill Bill nos presenta a una novia embarazada llamada Beatrix, interpretada por Uma Thurman. Ella recibe un disparo en la cabeza el día de su boda y pasa cuatro años en coma antes de despertarse y buscar venganza contra Bill y el Escuadrón de Asesinatos de la Víbora Mortal, del que solía ser miembro. Ahora, para unir todo esto, necesitamos volver a la escena de Jack Rabbit Slim en Pulp Fiction ...

En esa película, el personaje de Uma Thurman (Mia Wallace) describe a un piloto de televisión fallido conocido como Fox Force 5. Es un equipo de las mujeres más peligrosas del mundo, incluyendo una líder rubia , una maestra japonesa de Kung Fu , una experta en demoliciones negras , una mujer francesa que se especializó en sexo , y ella, Mia, la mujer más peligrosa del mundo con un cuchillo . ¿Ves la conexión allí?

Ahí es donde todo esto lleva: Kill Bill es una versión reelaborada del piloto de Fox Force 5, que Mia Wallace describió en Pulp Fiction de Realer than Real Universe. Pero, en el Movie Movie Universe, ese piloto de televisión se ha convertido en dos películas de Kill Bill. Y Uma Thurman no interpreta al personaje de Beatrix; ella interpreta a Mia Wallace, de Pulp Fiction, que protagoniza la serie Kill Bill.

Tarantino Cinematic Universe: el mejor orden de visualización (sin spoiler)

Django desencadenado (2012)

Los odiosos ocho (2015)

Los bastardos sin gloria (2009)

Érase una vez ... en Hollywood (2019)

Verdadero romance (1993)

Reservoir Dogs (1992)

Asesinos natos (1994)

Pulp Fiction (1994)

Desde el anochecer hasta el amanecer (1996)

Desde el anochecer hasta el amanecer 2: Texas Blood Money (1999)

Desde el anochecer hasta el amanecer 3: La hija del ahorcado (1999)

Grindhouse: Planet Terror (2007)

Grindhouse: Death Proof (2007)

Mata a Bill Vol. 1 (2003)

Mata a Bill Vol. 2 (2004)

