Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

The Wizarding World ha capturado la imaginación de los fanáticos de todo el mundo, pero a diferencia de algunas series de películas, no hay una numeración que te mantenga en el camino, solo títulos.

Luego tiene la pregunta de las películas de Wizarding World, aparte de la historia de Harry Potter: ¿cómo encajan exactamente en el panorama general?

A diferencia de algunas franquicias de películas épicas, la historia de Harry Potter es secuencial, por lo que debes ver las películas en orden. Eso al menos hace que las cosas sean consistentes y hay hilos de trama que van del primero al último, por lo que cualquier desviación arruinará la historia o te dejará confundido.

Sin embargo, le presentamos dos órdenes, la orden de lanzamiento, es decir, la fecha en que salieron las películas y el orden cronológico en el que esas películas ocurrieron en la línea de tiempo de Wizarding World. Una versión tiene spoilers, así que para evitarlos si no has visto las películas, haz clic en los enlaces para ir directamente al orden que estás buscando.

Orden de estreno de la película de Harry Potter (spoilers) | Orden de lanzamiento de la película Harry Potter (sin spoilers) | Orden cronológico de la película de Harry Potter (sin spoilers)

NOTA: HAY SPOILERS A CONTINUACIÓN

squirrel_widget_174672

Este es el comienzo de la historia de Harry Potter donde conoces a Harry por primera vez cuando se dirige a la Escuela de Brujería y Hechicería de Hogwarts, ambientada en 1991, pero la película fue lanzada en 2001. Conoces a muchos de los personajes principales en Hogwarts, incluyendo la introducción de nb Lord Voldemort, archienemigo de Harry, con la acción que gira en torno a la Piedra Filosofal. Esa piedra perteneció a Nicholas Flamel, a quien no conoces hasta Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.

squirrel_widget_174753

El segundo libro de la serie y la segunda película, las aventuras en Hogwarts continúan para Harry Potter y sus amigos. Lord Voldemort se fortalece y las cosas se ponen un poco más oscuras a medida que los niños crecen. La película salió en 2002, pero está ambientada en 1992.

squirrel_widget_174673

Hay un cambio radical en la tercera película cuando nos presentan a Sirius Black (el prisionero), que tiene un gran impacto en la historia de Harry. Pero es realmente la introducción de los dementores que ven que las cosas se vuelven más oscuras, con una sensación de peligro cada vez mayor. Al mismo tiempo, la historia de la familia muggle se vuelve menos importante a medida que Harry abraza su destino. La película está ambientada en 1993, pero fue lanzada en 2004.

squirrel_widget_174674

El cáliz de fuego es un momento crucial en la historia, que lleva a los personajes a su adolescencia (Harry tiene unos 14 años en esta película), presenta temas adolescentes como las relaciones, nos da la Copa Mundial de Quidditch y el Torneo de los Tres Magos. La película comienza en 1994 y se estrenó en 2005.

squirrel_widget_174675

Con Voldemort ahora como una amenaza real, la acción ve una interrupción en Hogwarts y el aumento de la resistencia contra el señor oscuro, la Orden del Fénix, y la negación general de que hay un problema por parte del Ministerio de Magia. La película fue lanzada en 2007 y se desarrolla alrededor de 1995.

squirrel_widget_174676

La película de 2009 se desarrolla en 1996 y, en muchos sentidos, es la historia de Severus Snape y Albus Dumbledore, lo que agrega complejidad a la historia de Harry Potter y sigue a los héroes en eventos más peligrosos con el Señor Oscuro y sus Mortífagos.

squirrel_widget_174771

El último libro de la historia de Harry Potter se convierte en dos películas. Están estrechamente vinculados, con el primero lanzado en 2010. Harry Potter y sus amigos deciden omitir el último año de Hogwarts para perseguir a Voldemort y provocar su destrucción. Gran parte de la película gira en torno a la caza y la destrucción de horcruxes, mientras que Voldemort mismo busca las Reliquias de la Muerte, queriendo convertirse en un maestro de la muerte.

squirrel_widget_174677

La segunda entrega de las Reliquias de la Muerte se lanzó en 2011 y continúa las misiones de la primera entrega, con mucha más acción centrada en Hogwarts, incluida la gran Batalla de Hogwarts. Se basa en varios hilos de antes en las películas, como la Cámara de los Secretos y mucho más Potterlore, y lleva la historia a una conclusión impulsada por la acción.

squirrel_widget_174679

Animales fantásticos y dónde encontrarlos lleva el nombre de un libro de texto de Hogwarts del mismo título, escrito por Newt Scamander, quien es el protagonista de las películas de Animales fantásticos. Las películas son una precuela de la serie de Harry Potter, ya que contienen muchos de los temas de Wizarding World pero en un arco de historia diferente. En Animales fantásticos y dónde encontrarlos, Newt Scamander llega a Nueva York en 1926 por negocios de magizoólogos, pero se ve envuelto en una trama mágica.

squirrel_widget_174680

Las bestias fantásticas toman un asiento trasero mientras la trama avanza hacia la persecución de Grindelwald, que quiere establecer un orden mágico que sea superior a los muggles. Nos encontramos con un joven Dumbledore que nos devuelve un enlace a las películas de Harry Potter, pero muchos de los personajes del primer regreso de Fantastic Beasts, así como los personajes a los que se hace referencia en otras películas, como Nicholas Flamel. La película está ambientada en 1927 pero salió en 2018, con una tercera entrega que completará la historia en algún momento en el futuro.

squirrel_widget_174678

Harry Potter y la piedra filosofal o Harry Potter y la piedra filosofal

Harry Potter y la cámara de los secretos

Harry Potter y el prisionero de Azkaban

Harry Potter y el cáliz de fuego

Harry Potter y la Orden del Fénix

Harry Potter y el Príncipe Mestizo

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 1

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2

Bestias fantásticas y dónde encontrarlas

Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald