Si te encanta The Crown, mira estos programas a continuación

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Olivia Coleman tomó el trono en The Crown cuando regresó para su tercera temporada, pero ¿qué debe ver cuando haya terminado su glorioso reinado?

Pocket-lint tiene una lista curada de programas recomendados que felizmente saciarán el apetito de los leales sujetos de The Crown cuando estés atrapado dentro, desde servicios que incluyen Amazon Prime y Netflix hasta servicios gratuitos como BBC iPlayer e ITV Hub.

Estos son algunos de los mejores programas para ver si eres un amante de la corona.

Dónde: BBC iPlayer / Netflix

BBC iPlayer / Netflix Cuándo: disponible hasta el 24 de marzo

Al igual que The Crown, Peaky Blinders es una serie épica e histórica basada en hechos reales. Sin embargo, el drama sobre una pandilla de Birmingham también está muy ficticio, lo que lo hace convincente. Cillian Murphy es excelente como Thomas Shelby, jefe del sindicato criminal Peaky Blinders, mientras que Helen McCrory es tan excelente como tía Polly. Sin embargo, para nosotros es la representación de Paul Anderson de Arthur Shelby lo que roba el espectáculo.

Las temporadas 1 a 4 están disponibles en Netflix y puedes ver la última temporada, la temporada 5, en BBC iPlayer hasta el 24 de marzo.

Dónde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Cuándo: disponible ahora

Con seis series y una película más reciente en su haber, Downton Abbey es más que un drama histórico, ahora es una institución por derecho propio. Puede ponerse al día con todos los episodios y la vida al revés de la familia Crawley con una cuenta de Amazon Prime Video.

Dónde: Netflix / BBC iPlayer

Netflix / BBC iPlayer Cuándo: disponible ahora

Creado por Heidi Thomas, Call the Midwife es un drama de época ambientado en la década de 1950 en el este de Londres. Hay siete temporadas en Netflix después de una partera recién calificada y sus colegas en un convento de enfermería. También puedes ver las siete temporadas y la última octava temporada en BBC iPlayer.

Donde: BBC iPlayer

BBC iPlayer Cuándo: disponible ahora

Dirigido por Andrea Harkin, The Trial of Christine Keeler analiza la cadena de eventos en la década de 1960 que se conoció como "The ProfumoAffair", que obligó al primer ministro Macmillan a renunciar. La serie está disponible en BBC iPlayer y Amazon Prime Video.

Donde: Rakuten TV

Rakuten TV Cuándo: disponible para comprar ahora

Esta película de 2018 explora la relación de las primas Mary Stuart y la Reina Isabel, y la trama de Northern Earls para deponer a esta última para poner a la amada Reina de Escocia en el trono. La historia se destaca por las excelentes actuaciones de Saoirse Ronan como Mary y Margot Robbie de Suicide Squad como Elizabeth I.

Donde: Netflix

Netflix Cuándo: disponible ahora

Creado por Matthew Weiner, Mad Men es un drama de siete temporadas sobre una prestigiosa agencia de publicidad de Nueva York en la década de 1960. La serie sigue a uno de los ejecutivos de publicidad de la compañía, Donald Draper, y es brillante. El elenco incluye a Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser.

Dónde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Cuándo: disponible ahora

El programa de Amazon, ganador de un Emmy y un Globo de Oro, The Marvelous Mrs.Maisel regresó recientemente para una tercera temporada, por lo que es un buen momento para ponerse al día. Ambientada en 1958, sigue a Miriam "Midge" Maisel, una emprendedora de clase media alta, mientras se embarca en una carrera de pie, pero no es del agrado de todos.

Dónde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Cuándo: disponible para comprar ahora

Protagonizada por Julia Brown, Yrsa Daley-Ward y Sean Bean, World on Fire es una apasionante miniserie ambientada durante el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Muestra su impacto en la vida cotidiana de las personas en los países afectados, incluidos el Reino Unido, Francia y Polonia. Una segunda serie también ha sido confirmada.

Dónde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Cuándo: disponible ahora

The Tudors es uno de los mejores y más dramáticos dramas históricos que se han realizado en los últimos tiempos. Durante cuatro temporadas, cada episodio está disponible en Amazon Prime Video para que puedas atravesarlo. Sin embargo, una advertencia, la acción protagonizada por Jonathan Rhys Myers (como un joven Enrique VIII) y Henry Cavill se pone un poco picante a veces.