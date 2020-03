Si amas Stranger Things, mira estos programas a continuación

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Stranger Things es sin duda una de las mejores series de terror / aventura, pero si has terminado la última carrera, ¿qué sigue?

Hemos seleccionado una lista de programas recomendados de una gama de servicios que incluyen Netflix, Amazon Prime, Rakuten TV y servicios gratuitos como BBC iPlayer que creemos que todos los fanáticos de Stranger Things adorarán.

Entonces, si te estás perdiendo Stranger Things, aquí hay algunos espectáculos que vale la pena tratar de llenar ese vacío en tu noche o día.

Donde: Netflix

Netflix Cuándo: disponible ahora

Locke & Key sigue a tres hermanos y a su madre al estado ancestral de su padre asesinado, llamado Keyhouse, donde encuentran llaves mágicas que desbloquean poderes y secretos relacionados con la misteriosa muerte. Hay una temporada hasta ahora con 10 episodios para atravesar y el elenco incluye a Darby Stanchfield, Connor Jessup y Emilia Jones.

Donde: Rakuten TV

Rakuten TV Cuándo: disponible para comprar ahora

Una de las series de televisión más espeluznantes todavía está en marcha, con nueve temporadas ahora, por lo que realmente debes ver algunos de los sets de box de años anteriores si aún no lo has logrado. Tampoco importa cuál decida saltar primero, ya que cada temporada es una miniserie autónoma, basada libremente en eventos verdaderos terroríficos y con un elenco completamente nuevo cada vez. Las estrellas anteriores han incluido a Kathy Bates, James Cromwell, Jessica Lange y Lady Gaga.

Dónde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Cuándo: disponible ahora

A diferencia de la serie para padres The Walking Dead, Fear ... no utiliza las historias adoptadas por primera vez por los cómics de Robert Kirkman, por lo que tiene muchas sorpresas, incluso si las ha leído. Ha habido cinco temporadas hasta ahora, con una sexta en el horizonte, por lo que hay mucha diversión de terror zombie para ponerse al día.

Donde: BBC iPlayer

BBC iPlayer Cuándo: disponible ahora

Creado por y protagonizado por dos tercios de la Liga de los Caballeros, Reece Shearsmith y Steve Pemberton, Inside No. 9 es una serie oscuramente cómica con guiños hacia las películas de Hitchcock y Hammer House of Horror. Cada episodio es una historia independiente dentro de un número 9 diferente, ya sea un número de puerta, un vagón de tren o algo más siniestro.

Donde: Netflix

Netflix Cuándo: disponible ahora

The Chilling Adventures of Sabrina es una serie de tres partes, cada una de las cuales tiene entre 8 y 11 episodios, que ve cómo la magia y la travesura chocan cuando Sabrina, mitad humana y mitad bruja, navega entre su vida adolescente mortal y el legado de su familia: la Iglesia de noche. Los miembros del reparto incluyen a Kiernan Shipka, Ross Lynch y Miranda Otto.

Dónde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Cuándo: disponible ahora

El detective de homicidios Nick Burkhardt (David Giuntoli) descubre que él es más que un oficial de policía, también es un Grimm, un guardián en el mundo real asignado para protegerlo de monstruos mitológicos y criaturas peligrosas que solo se cree que existen en los cuentos de hadas. Las seis temporadas están disponibles como parte de una suscripción a Amazon Prime.

Donde: Netflix

Netflix Cuándo: disponible ahora

Creado por Jonathan Entwistle y Christy Hall, I Am Not Okay With This sigue a Angsty Syd navegando por la incomodidad de la escuela secundaria, el drama familiar y un enamoramiento no correspondido por su mejor amiga, mientras intenta controlar sus superpoderes en ciernes. Hasta ahora hay una temporada con siete episodios, todos los cuales no duran más de 25 minutos cada uno, por lo que es un atracón agradable y rápido.

Donde: los 4

los 4 Cuándo: disponible ahora

Una de las comedias más divertidas de los últimos tiempos y con Matt Berry y Richard Ayoade en sus primeros papeles, Garth Marenghis Darkplace es una parodia de espeluznantes espectáculos de ciencia ficción, supuestamente perdidos desde la década de 1980. El "escritor de terror" Marenghi (interpretado por el soberbio Matthew Holness) preside cada episodio con un efecto hilarante.

Dónde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Cuándo: disponible ahora

La totalidad de la serie de televisión Sleepy Hollow está disponible para ver en Amazon Prime Video. Se basa en el cuento sobrenatural, "The Legend of Sleepy Hollow", pero a diferencia de la película del mismo nombre protagonizada por Johnny Depp, la acción esta vez se desarrolla en la actualidad. Ichabod Crane (Tom Milson) se despierta en los Estados Unidos modernos después de 232 años para descubrir que el horrible Caballero ha vuelto.