Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Es difícil organizar cronológicamente la serie Terminator, debido a la complejidad del viaje en el tiempo en las películas (y porque hay líneas de tiempo fracturadas). La última entrada de la serie no ayuda en nada, ya que ignora todas las películas excepto las dos primeras de Terminator.

Terminator: Dark Fate ve el regreso de Linda Hamilton en el papel principal y James Cameron en la silla del productor. Solo los verdaderos fanáticos de Terminator sabrán lo importante que es eso; el resto de ustedes tendrá que darse prisa y ver las seis películas, más el programa de televisión, para estar debidamente informado. Para ayudarte, estamos analizando la mejor manera de ver todo lo relacionado con Terminator.

De todos modos, estamos dando lo mejor de nosotros.

Esta guía presenta las películas de Terminator en una línea de tiempo, por orden de los eventos que suceden en la franquicia.

Si prefiere simplificar las cosas, también hemos incluido un orden de fecha de lanzamiento de todas las películas de Terminator al final de esta guía. En la parte inferior también se incluye una versión con viñetas sin spoilers de la línea de tiempo cronológica de Terminator.

NOTA: HAY SPOILERS A CONTINUACIÓN.

La serie Terminator no se ajusta a una cronología típica, porque su premisa es cambiar el pasado para dar forma al futuro. Pero si nos atenemos estrictamente a una orden que comienza desde los primeros eventos, entonces esta película comienza con John Conner (Jason Clarke) que derrotó a Skynet en 2029 y envió a Kyle Reese (Jai Courtney) a 1984 para salvar a la madre de John, Sarah (Emilia Clarke). .

Sin embargo, no es el pasado que Reese esperaba: Sarah ha pasado toda su vida preparándose para luchar contra las máquinas. Es importante saber que esta película es un reinicio para todo el universo Terminator. Cambia los eventos de la primera película de Terminator, cuando Sarah no tuvo tiempo de prepararse. Pero ese es el punto de la franquicia; si algo no sale bien con Skynet, enviará robots asesinos de regreso para cambiarlo.

* Nota: Puede ver esta película primero en su rewatch, si desea ver un breve vistazo a cómo pudieron haber sucedido las cosas antes del comienzo original de la serie, con The Terminator de 1984. Pero dado que en realidad tiene escenas del futuro y es parte de una línea de tiempo reiniciada, también puede verla por última vez como una película independiente. De cualquier manera, muestra cómo la franquicia da un giro completo.

La serie Terminator comienza con la película original protagonizada por un asesino de robots conocido como Terminator (interpretado por Arnold Schwarzenegger). Ha sido enviado a 1984, desde el 2029 devastado por la guerra, para matar a Sarah Connor (Linda Hamilton), la madre del salvador de la raza humana. La humanidad también envió de regreso a otro soldado, Kyle Reese (Michael Biehn), quien termina engendrando al hijo de Sarah, John Conner.

Se revela que un sistema de defensa informático, llamado Skynet, se volvió consciente de sí mismo en 1997 y ve a la humanidad como su mayor amenaza. Depende de Sarah y Kyle derrotar a Terminator y detener la extinción de la humanidad a instancias de Skynet.

Esta es una secuela de la primera película de Terminator. Se repite 11 años después del original, en 1995. Sarah Connor (Linda Hamilton) ha sido encarcelada por el intento de atentado con bomba en una fábrica de computadoras, mientras que su hijo, John Connor (Edward Furlong), es un adolescente que vive con padres adoptivos en LA. Dos terminadores, un modelo idéntico del T-800 original (Arnold Schwarzenegger) y un nuevo terminador de metal líquido T-1000 (Robert Patrick), han llegado del futuro con misiones opuestas. Uno de ellos, por supuesto, ha venido a hacer las ofertas de Skynet.

Terminator 3 comienza una década después de los eventos de la segunda película de Terminator. La difunta Sarah Connor retrasó el despertar de Skynet, pero John Connor (Nick Stahl) vive con el temor de que el sistema informático lo encuentre, lo que lo hará vivir completamente fuera de la red. Skynet se ve obligado a apuntar a él pasando a otros miembros de su grupo de resistencia y, por supuesto, enviando un nuevo terminador, el TX (Kristanna Loken).

La franquicia Terminator se complica mucho aquí. Este programa de televisión es otra línea de tiempo divergente. Debería seguir a Terminator 2 porque Sarah Connor (Lena Headey) y su hijo John (Thomas Dekker) aparecen en 1999, pero están huyendo de un nuevo terminador (Garret Dillahunt). También hay un terminador de resistencia (Summer Glau), que les ayuda a saltar en el tiempo hasta 2007 para intentar detener a Skynet de una vez por todas.

* Nota: Dado que esta es una línea de tiempo divergente, puede verla después de todas las películas o no verla en absoluto. Pero si quieres imaginar lo que Sarah Connor y su hijo podrían haber hecho después de Terminator 2, esta serie de televisión te ayudará a eliminar esa picazón.

Salvation tenía la intención de ser el comienzo de una segunda trilogía de Terminator (la primera consistió en Terminator, Terminator 2 y Terminator 3), pero las secuelas se cancelaron, dejando que este sea nuestro único vistazo a cómo era la vida de John Connor (Christian Bale) y el resto de la humanidad en un 2018 muy distópico. Vemos a Connor enterarse de que la resistencia está planeando un ataque total, gracias a la inteligencia que sugiere que Skynet matará a todo el comando de la resistencia en solo unos días, y el nombre No. 1 en su lista está el padre de John, Kyle Reese (Anton Yelchin).

La última entrada en la franquicia Terminator lanzada en 2019, pero la película está ambientada en el futuro cercano de 2022.

Dark Fate es una secuela directa de Terminator 2, donde vemos lo que le sucede a Sarah Connor (Linda Hamilton). Ella y su hijo John Connor (Jude Collie) se enfrentan a la malvada inteligencia artificial conocida como Skynet. Si bien se podría decir que esta película ignora los eventos de las últimas películas de la serie, es más fácil pensar en ella como la culminación de todos los demás eventos en la línea de tiempo.

Sarah y John derrotaron con éxito a Skynet en Terminator 2 e impidieron el Día del Juicio que se suponía iba a suceder en 1997.

Los eventos de todas las demás películas y series, incluso las que tienen lugar en el futuro, muestran eventos que ocurrieron en una línea de tiempo cuando ese evento apocalíptico sucedió en 1997. Terminator: Dark Fate muestra lo que realmente sucedió después de Sarah y John. detuvieron el apocalipsis y cómo su victoria sobre Skynet solo pospuso la amenaza de la IA.

La primera lista a continuación es exactamente la misma cronológica que se detalla anteriormente, solo que libre de spoilers para que pueda leer de un vistazo. En cuanto a la segunda lista, son todas las películas de Terminator y el programa, nuevamente, sin spoilers, pero en orden de lanzamiento.

Depende de usted qué orden seguir.

Terminator: Genisys (2015) *

Terminator (1984)

Terminator 2: el juicio final (1991)

Terminator 3: Rise of the Machines (2003)

Opcional: Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008 a 2009 - programa de televisión)

Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008 a 2009 - programa de televisión) Terminator: Salvación (2009)

Terminator: destino oscuro

* Nota: Puedes ver Genisys primero o por última vez en tu re-reloj.

Terminator (1984)

Terminator 2: el juicio final (1991)

Terminator 3: Rise of the Machines (2003)

Opcional: Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008 a 2009 - programa de televisión)

Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008 a 2009 - programa de televisión) Terminator: Salvación (2009)

Terminator: Genisys (2015)

Terminator: destino oscuro (2019)

Escrito por Maggie Tillman.