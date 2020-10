Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Una nueva película de Batman, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson como el Caballero de la Noche, llegará a los cines en 2022 después de múltiples retrasos.

Aunque tienes mucho tiempo para ponerte al día con la franquicia antes de que The Batman finalmente se estrene en los cines, te estamos ayudando a aprovecharla ahora, reuniendo cada película y programa de Batman y descubriendo el mejor orden para verlos todos.

Pero, para ser honesto, esto se complicó rápidamente.

A diferencia de algunas franquicias cinematográficas, como la de Marvel , no hay una cronología singular a seguir, especialmente cuando se trata de las películas de acción en vivo de Batman, que se han reiniciado repetidamente. Por ejemplo, la Antología original de Batman de Warner Bros comenzó de nuevo con la Trilogía de Christopher Nolan.

También hay que considerar el Universo Cinematográfico DC más amplio, donde Batman a veces juega un papel fundamental o de fondo, pero en realidad no se ve. Si bien Batman nunca apareció en Wonder Woman de 2017, instigó la trama de la película. Wayne Enterprises de Batman también se menciona en Man of Steel de 2013. Y no olvidemos también el Universo animado de DC, que está cargado con contenido de Batman.

Como resultado, no podemos darle un orden de visualización único y claramente definido. Entonces, hemos creado varios pedidos, todos protagonizados por Caped Crusader. Vaya al final de nuestra lista de versiones con viñetas de estos pedidos si desea una experiencia sin spoilers.

Nota: hay spoilers a continuación.

Esta es una película independiente. Es un buen punto de partida para las películas si realmente quieres sumergirte en todo lo relacionado con Batman. Estaba previsto que 20th Century Fox lo lanzara antes de la serie de 1966 en ABC, pero llegó a los cines dos meses después del estreno del último episodio de la primera temporada.

El personaje de Batman apareció por primera vez en Detective Comics No. 27 en 1939. Originalmente se lo llamó "Bat-Man", aunque también se le conoce como el Caped Crusader o el Caballero de la Noche. No fue hasta 1966 que Adam West asumió el papel en una película de acción en vivo, protagonizada junto a Burt Ward como Robin. En realidad, la película se estrenó después de la primera temporada del programa de televisión Batman, al que llegaremos más adelante.

Batman: The Movie es interesante porque presenta no uno sino cuatro de los némesis más famosos de Batman: El Acertijo, El Pingüino, Catwoman y el Joker de César Romero. Esta pandilla de supervillanos se une para tratar de derrotar a Batman, con la esperanza de apoderarse del mundo.

squirrel_widget_167546

Warner Bros inició el universo cinematográfico original de las películas de acción en vivo de Batman, con el lanzamiento de Batman de Tim Burton en 1989. Esa película, y las tres películas que siguen, realmente prepararon el escenario para los próximos 25 años, en los que los superhéroes dominan el mundo. taquilla. Curiosamente, tres actores diferentes interpretan a Batman en esta "antología", y las películas en sí varían tanto en el tema como en la calidad.

También hay una colección impresionante de actores presentados, desde Michael Keaton y Jack Nicholson hasta Jim Carrey y Michelle Pfeiffer.

Esta es la primera película "moderna" de Batman. Ve a Michael Keaton asumir el manto del Cruzado con Capa para limpiar las calles de Gotham antes de su bicentenario. Cuando estalla un tiroteo en la planta de Axis Chemical entre la policía y un grupo de gánsteres liderados por Jack Napier de Jack Nicholson, Batman, por supuesto, responde. En la pelea que siguió, Napier es arrojado a una tina de químicos y dado por muerto.

Sin embargo, emerge, transformado en el loco conocido como el Joker. Depende de Batman detenerlo antes de que envenene a la población de Gotham con un gas Smylex mortal que provoca risas histéricas en sus víctimas antes de que finalmente mueran.

Después de derrotar al Joker, Batman de Michael Keaton debe luchar contra su próximo enemigo, The Penguin, interpretado por Danny Devito, quien se asoció con un millonario sórdido, Max Shreck (Christopher Walken), para escapar de las alcantarillas debajo de Gotham. Batman comenzó una relación romántica con la secretaria de Shreck, Selina Kyle (también conocida como Catwoman, interpretada por Michelle Pfeiffer), y al final, no es solo el plan del Pingüino para secuestrar y asesinar a los primogénitos de los ciudadanos de Gotham con lo que Batman debe lidiar, sino también La sed de venganza de Catwoman contra Shreck.

Micheal Keaton y Tim Burton se negaron a regresar para otra película de Batman, desafortunadamente para nosotros. Esto significaba que Batman Forever tiene un tono mucho más ligero y peculiar que las películas anteriores. Val Kilmer interpreta a Batman esta vez, ya que se enfrenta tanto a Two-Face (Tommy Lee Jones) como al Riddler (Jim Carrey). Esta película también presenta a Robin (interpretado por Chris ODonnell) a una audiencia moderna.

Mientras Batman intenta dejar atrás su personaje de lucha contra el crimen para vivir una vida normal con Chase Meridian (Nicole Kidman), Riddler descubre su verdadera identidad, gracias a un dispositivo de ondas cerebrales que inventó, lo que lleva a la captura de Chase y a que Bruce se dé cuenta de que lo hará. sé siempre Batman.

Si bien a menudo se ridiculiza como la oferta absolutamente peor en la serie de Batman, los niños de los 90 pueden no estar de acuerdo. Creemos que Batman y Robin vale la pena volver a verlo.

George Clooney interpreta a Batman aquí, pero Chris ODonnell regresa como Robin. Los buenos también agregan una Batgirl a su alineación, la icónica Alicia Silverstone. Y el trío se enfrenta a Dr. Freeze de Arnold Schwarzenegger y Poison Ivy de Uma Thurman. ¡Qué elenco! Incluso llegamos a ver a su secuaz enmascarado, Bane (Jeep Swenson). Quizás la mejor parte, sin embargo, son los 7.000 juegos de palabras relacionados con el hielo que dijo el Dr. Freeze.

squirrel_widget_167538

Con el final de la primera Antología de Batman, también llegó el final de los pezones de murciélago . Había un plan para una quinta película, centrada en el villano Scarecrow, que marinó durante casi una década hasta que Christopher Nolan se hizo cargo y llevó la franquicia de Batman a alturas sin precedentes.

Entonces, es difícil de creer esto, con la forma en que la mayoría de las franquicias de superhéroes funcionan hoy, pero nos tomó cinco películas para ver la historia completa del origen de Batman en la pantalla grande. Esta película sigue a Bruce Wayne de Christian Bale, desde el asesinato de sus padres hasta su viaje por el mundo, donde aprende a luchar y es reclutado en la Liga de las Sombras por Henri Ducard de Liam Neeson.

Una vez que finalmente regresa a casa, debe luchar contra el Espantapájaros (Cillian Murphy), quien usa una toxina que altera la mente para causar alucinaciones aterradoras.

Esta película sirve como un gran logro para quizás todas las películas de superhéroes. Vemos a Batman enfrentarse a su némesis más peligrosa, el Joker, interpretado por el fallecido Heath Ledger. Joker asume el control del mundo del crimen organizado de Gotham, trama una trama tortuosa y desfigura al fiscal de distrito de la ciudad, Harvey Dent, todo mientras intenta obligar a Batman a romper su única regla: negarse a matar a cualquiera de sus enemigos.

La trilogía del Caballero de la Noche llega a su fin, con la llegada de Bane (Tom Hardy) a la ciudad de Gotham.

Bruce Wayne se ha convertido en un recluso desde que convenció al comisionado Gordon (Gary Oldman) de culparlo por el alboroto de Harvey Dent y, como resultado, no se ha visto a Batman en ocho años. La realidad de sus criminales que luchan por su vida todas las noches también se ha establecido para Bruce, ya que una visita al médico muestra la letanía de las formas en que su cuerpo ha comenzado a descomponerse. Esto lo deja totalmente desprevenido para enfrentar a Bane, un ex miembro de la Liga de las Sombras, que llega a Gotham para completar el plan de Ras Al Ghul de destruir la ciudad.

squirrel_widget_167554

Cuando se estrenó The Dark Knight de Christopher Nolan, otra compañía poco conocida de la que probablemente nunca hayas oído hablar, Marvel, comenzó a hacer sus propias películas de cómics. Entonces, tenía sentido para DC, con su enorme acumulación de personajes, crear un universo cinematográfico más amplio con vínculos con Batman.

Batman v Superman retoma 18 meses después de los eventos del Hombre de acero de 2013. Ben Affleck retrata una versión de Bruce Wayne que ha estado luchando contra los malos durante 20 años. Él ve a Superman (Henry Cavill) como una amenaza existencial para la humanidad. Mientras tanto, Lex Luthor (Jesse Eisenberg) está haciendo sus propios planes para lidiar con Superman, incluida la obtención de un montón de kriptonita y el acceso al cuerpo del general Zod.

Batman se entera del alijo de kriptonita en Lexcorp y lo roba, lo que le permite crear un traje con poder de kriptonita para derrotar a Superman.

Suicide Squad sigue a un grupo de criminales encarcelados del Universo DC, como Deadshot (Will Smith) y Harley Quinn (Margot Robbie), a quienes se les ofrecen sentencias reducidas a cambio de completar una misión altamente peligrosa a la que es poco probable que sobrevivan. La película presenta a Batman de Ben Affleck en algunas escenas mientras se prepara para la formación de la Liga de la Justicia.

Han pasado dos años desde la muerte de Superman, y la humanidad todavía se está recuperando de su pérdida. Batman de Ben Affleck y Wonder Woman de Gal Gadot han comenzado el proceso de formar un equipo que puede ayudar a proteger a la humanidad de amenazas que nunca podrían esperar enfrentar por sí mismos.

Sin embargo, pronto descubren que no son rival para la criatura conocida como Steppenwolf, que planea usar dispositivos conocidos como Mother Boxes para terraformar la Tierra en un planeta inhabitable como su mundo natal. (Vea también la Ultimate Edition, que tiene 31 minutos de metraje adicional).

Joker es una historia de origen del mayor villano de Batman. Sigue a Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, un hombre perturbado que espera convertirse en comediante. Lo vemos transformarse en el loco conocido como el Joker. La película también nos muestra la muerte de los padres de Bruce Wayne una vez más, por si acaso no la has visto lo suficiente.

Es difícil ubicar a Joker en esta línea de tiempo por algunas razones. Es una historia de origen ambientada en 1981, pero cuando el guionista y director Todd Phillips escribió el guión, quería que fuera una película independiente que no tuviera nada que ver con DC Extended Universe. Sin embargo, desde entonces, Joker ha sido nominado a 11 premios de la Academia, y Warner Bros, la compañía propietaria de los derechos de Batman, ha anunciado otro reinicio de Batman protagonizado por Robert Pattinson como Batman. Así que no nos sorprendería si Joker termina teniendo más que ver con el Universo DC.

No hay un "orden correcto" aquí, ya que todos están desconectados y no son cronológicos. Por lo tanto, recomendamos verlos en orden de lanzamiento. Puede verlos antes o después de las películas. No hará mucha diferencia, aunque quizás veas Batman de 1966 antes de Batman: La película.

Este es el primer Batman de acción en vivo, y está protagonizado por Lewis Wilson. Es una serie de 15 capítulos de Columbia Pictures que se estrenó en los cines y ahora está disponible para verla en YouTube .

Otra producción en serie de Columbia, tanto Batman (Robert Lowery) como Robin (Johnny Duncan) aparecen y se enfrentan al Mago. Esta serie, que también se estrenó en los cines, a veces se conoce como Las nuevas aventuras de Batman y Robin the Boy Wonder.

Actualmente también está disponible en YouTube .

Esta es la primera aparición de Adam West como Caped Crusader, incluso antes de su película de acción en vivo de 1966. Mantiene el papel durante tres temporadas en ABC, ofreciendo una toma más cómica, especialmente en comparación con las versiones modernas de The Dark Knight.

Gotham se estrenó en 2014 en Fox y sigue a un joven comisionado Gordon (Ben McKenzie) mientras comienza su carrera después del asesinato de los padres de Bruce Wayne. También presenta a un joven Bruce Wayne (David Mazouz), que está lidiando con la muerte de sus padres mientras es criado por Alfred (Sean Pertwee). La serie también presenta a muchos villanos que se convertirán en problemas para Batman en el futuro.

Titans se transmite en The CW y sigue la historia de Dick Grayson, también conocido como el compañero de Batman, Robin. Sin embargo, dejó ese manto atrás y se convirtió en el líder del grupo de héroes conocidos como los Titanes. Una historia importante en el programa se basa en la vida anterior de Dick como Robin y su relación con Bruce Wayne, interpretado en Titans por Iain Glen.

Si alguna vez te has preguntado cómo Alfred crió a Bruce Wayne, bueno, Epix tiene un programa para ti: Pennyworth. Sigue al mayordomo, pero mucho antes de que fuera mayordomo. En cambio, lo muestra como un joven recién salido de servir como miembro del SAS y tratando de iniciar una empresa de seguridad en 1960.

El programa es más una serie de suspenso de espías que un programa de superhéroes, con Alfred, interpretado por Jack Bannon, siendo el objetivo de un grupo que busca tomar el control de Londres. Afortunadamente, cuenta con la ayuda de un grupo estadounidense, que está dirigido por los padres de Batman.

A continuación, encontrará versiones sin spoilers de todo lo detallado anteriormente.

La película de Adam West

Batman: la película (1966)

La antología cinematográfica de Batman

Batman (1989)

Batman regresa (1992)

Batman para siempre (1995)

Batman y Robin (1997)

Trilogía del caballero oscuro de Christopher Nolan

Batman comienza (2005)

El caballero oscuro (2008)

El caballero de la noche asciende (2012)

Universo cinematográfico DC extendido

Batman v Superman: El origen de la justicia (2016)

Escuadrón suicida (2016)

Liga de la Justicia (2017)

Guasón (2019)

The Batman (1943 - serie teatral)

Batman y Robin (1949 - serie teatral)

Batman (1966 a 1969 - serie de televisión)

Gotham (2014 a 2019 - serie de televisión)

Titanes (2018 hasta la actualidad - serie de TV)

Pennyworth (2019 hasta el presente - serie de televisión)

De acuerdo, hay una larga lista de películas y series animadas de Batman que varían en calidad e importancia.

El más influyente de ellos es Batman: The Animated Series de 1992, que nos dio la icónica risa de Joker de Mark Hammil y creó al personaje Harley Quinn, al tiempo que generó una letanía de spin-offs. Mientras tanto, hay muchas películas animadas, que son adaptaciones directas de los cómics, aunque la excepción más notable es el extremadamente exitoso Lego Batman.

Si quieres ver la lista completa de películas animadas de Batman, ve aquí . Pero si desea un orden de visualización rápido y obligatorio, consulte a continuación:

Batman: The Animated Series (1992 a 1995 - serie de televisión animada)

Batman: Under The Red Hood (2010 - película animada)

Batman: Year One (2011 - película animada)

The Dark Knight Returns (2012 - película animada)

Batman: The Killing Joke (2016 - película animada)

Lego Batman (2017 - película animada)

Entonces tal vez le gusten nuestras otras guías de visualización de pedidos de películas:

También tenemos estas resúmenes de rumores sobre las próximas películas:

Escrito por Maggie Tillman.