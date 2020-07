Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

NBCUniversal ha lanzado su servicio de transmisión de video, Peacock. Está diseñado para ofrecer a los cortadores de cable una serie de series originales de gran presupuesto de showrunners que han trabajado anteriormente con NBCUniversal, pero también ofrece programas de televisión y películas del brazo universal de la compañía, deportes y más.

Peacock, por lo tanto, compite directamente con otros servicios de transmisión de redes populares de EE. UU., Como CBS All Access, Showtime, HBO Now y Disney +. Aquí encontrará todo lo que necesita saber al respecto, incluido cuánto cuesta y desde qué países y dispositivos puede acceder desde el lanzamiento.

Peacock es un nuevo servicio de transmisión de video que se basa en la amplia gama de propiedades de NBCUniversal. En el lanzamiento, puede usar Peacock para ver 20,000 horas de programación original, así como dramas, comedias, noticias, deportes, TV no escrita, contenido para niños, contenido en español, canales seleccionados, momentos destacados y "oportuno y atemporal". momentos "como los Juegos Olímpicos de 2021 y la cobertura electoral de 2020.

La versión "previa" de Peacock era limitada, y NBCUniversal aún no ha detallado todas las características de Peacock. Pero sí sabemos que ofrecerá controles parentales administrados por un PIN, y puede usar hasta tres dispositivos para transmitir Peacock simultáneamente desde una sola cuenta. No será compatible con los perfiles de miembros de la familia en el lanzamiento, pero NBCUniversal prometió la función junto con las descargas móviles para aquellos que son suscriptores Premium.

NBCUniversal dijo que el nombre Peacock es un "guiño al icónico logotipo de NBC", así como el "rico legado de NBCUniversal de crear queridas películas, series de televisión, personajes y franquicias que han estado en el epicentro de la cultura pop y continuarán definiendo el futuro de entretenimiento".

Peacock ofrecerá programación original y muchos éxitos de "las bóvedas de NBC", incluyendo The Office y Parks and Recreation.

Aquí hay tres "comida para llevar" que NBCUniversal realmente está promoviendo:

Dramas originales: Incluyendo el reinicio de Battlestar Galactica de Sam Esmail; Dr. Death Starring Alec Baldwin, Jamie Dornan y Christian Slater; Brave New World con Demi Moore; Armas de Mujer del equipo detrás de La Reina del Sur de Telemundo

Incluyendo el reinicio de Battlestar Galactica de Sam Esmail; Dr. Death Starring Alec Baldwin, Jamie Dornan y Christian Slater; Brave New World con Demi Moore; Armas de Mujer del equipo detrás de La Reina del Sur de Telemundo Comedias clásicas: Incluyendo Parks and Recreation y The Office, que se ejecutarán exclusivamente en Peacock. Además, 30 Rock, Brooklyn Nine-Nine, Cheers, Everybody Loves Raymond, Frasier, Saturday Night Live, Will and Grace, King Of Queens y Married With Children.

Incluyendo Parks and Recreation y The Office, que se ejecutarán exclusivamente en Peacock. Además, 30 Rock, Brooklyn Nine-Nine, Cheers, Everybody Loves Raymond, Frasier, Saturday Night Live, Will and Grace, King Of Queens y Married With Children. Comedias originales de Jimmy Fallon, Seth Meyers, Lorne Michaels, Mike Schur, Ed Helms, Jada Pinkett Smith, Rashida Jones y Tracey Wigfield.

En términos de espectáculos, puede esperar clásicos de NBC como 30 Rock, Bates Motel, Battlestar Galactica, Brooklyn Nine-Nine, Cheers, Chrisley Knows Best, Asuntos encubiertos, Downton Abbey, Everybody Loves Raymond, Frasier, Friday Night Lights, House, KUWTK , King Of Queens, Casado ... Con niños, Monk, Parenthood, Psych, Royal Pains, Saturday Night Live, Superstore, The Real Housewives, Top Chef, y Will and Grace.

Peacock también presentará éxitos de taquilla y películas aclamadas de Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination y los estudios más grandes de Hollywood. Estos títulos de películas incluirán: American Pie, Damas de honor, Knocked Up, Meet the Parents, Meet the Fockers, A Beautiful Mind, Back to the Future, Brokeback Mountain, Casino, Dallas Buyers Club, Do the Right Thing, Erin Brockovich, ET The Extraterrestre, Field of Dreams, Jaws, Mamma Mia !, Shrek, The Breakfast Club y franquicias como Bourne, Despicable Me y Fast and Furious.

Peacock también transmitirá casi todos los programas de Dick Wolfs Wolf Entertainment, incluyendo Law and Order, Law and Order: SVU, Law and Order: Criminal Intent, Chicago Fire, Chicago PD y Chicago Med. Finalmente, Telemundo, una importante red en español, incluso estará disponible en Peacock. Puede esperar 3.000 horas de Telemundo, incluidos títulos populares como 100 Dias Para Volver, Betty en Nueva York, El Barón y Preso No. 1.

Si. Peacock ofrece programación original. Universal Pictures incluso está desarrollando películas originales y series animadas para Peacock. DreamWorks Animation también creará originales para el servicio de transmisión.

Los siguientes títulos han sido anunciados hasta ahora:

Dr. Death: Basado en un podcast protagonizado por Jamie Dornan, Alec Baldwin y Christian Slater.

Basado en un podcast protagonizado por Jamie Dornan, Alec Baldwin y Christian Slater. Un reinicio de Battlestar Galactica. Viene del productor de Mr. Robot, Sam Esmail.

Viene del productor de Mr. Robot, Sam Esmail. Brave New World: basado en la novela distópica de Aldous Huxley y protagonizada por Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) y Demi Moore

basado en la novela distópica de Aldous Huxley y protagonizada por Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) y Demi Moore Angelyne: una serie limitada de Emmy Rossum.

una serie limitada de Emmy Rossum. Uno de nosotros está mintiendo: Basado en el thriller de misterio más vendido del New York Times.

Basado en el thriller de misterio más vendido del New York Times. Tramando series de Twitter: Cuenta la "historia de amistades traicionadas y luchas de poder de alto riesgo que acompañaron el ascenso meteórico de la infame compañía tecnológica", según The Hollywood Reporter. "Explorará los verdaderos autores intelectuales detrás de todo, cómo se hizo y las ramificaciones colosales que la tecnología tendrá en nuestro futuro".

Cuenta la "historia de amistades traicionadas y luchas de poder de alto riesgo que acompañaron el ascenso meteórico de la infame compañía tecnológica", según The Hollywood Reporter. "Explorará los verdaderos autores intelectuales detrás de todo, cómo se hizo y las ramificaciones colosales que la tecnología tendrá en nuestro futuro". División uno: una "comedia sobre la mayoría de edad sobre un equipo universitario de fútbol femenino que no tiene mucha experiencia y que recibe una nueva entrenadora, una ex jugadora de fútbol profesional que ha caído en desgracia, y debe decidir si se arriesgarán o no. tratando de ser genial ".

Rutherford Falls: co-creado por Mike Schur, Ed Helms y Sierra Teller Ornelas, y protagonizado por Ed Helms.

co-creado por Mike Schur, Ed Helms y Sierra Teller Ornelas, y protagonizado por Ed Helms. Charla directa: de Rashida Jones y Jada Pinkett Smith

Rashida Jones y Jada Pinkett Smith Un reinicio de Salvados por la campana de Tracey Wigfield (30 Rock), con Elizabeth Berkley y Mario López.

de Tracey Wigfield (30 Rock), con Elizabeth Berkley y Mario López. Punky Brewster: Protagonizada por Soleil Moon Frye como una versión adulta de su personaje

Protagonizada por Soleil Moon Frye como una versión adulta de su personaje Una nueva temporada de APBio protagonizada por Glenn Howerton y Patton Oswalt

protagonizada por Glenn Howerton y Patton Oswalt Una segunda película derivada de la larga serie Psyc.

The Adventure Zone es una "serie de comedia animada fantástica y llena de emociones que sigue a un trío improbable y mal equipado y a su asediado Dungeon Master mientras emprenden de mala gana una búsqueda para salvar su mundo".

es una "serie de comedia animada fantástica y llena de emociones que sigue a un trío improbable y mal equipado y a su asediado Dungeon Master mientras emprenden de mala gana una búsqueda para salvar su mundo". MacGruber: Después de estar en prisión durante una década, MacGruber está fuera y se encuentra frente al comandante de brigada Enos Queeth. Todos los personajes de la película original parecen ayudar a salvar el mundo.

Después de estar en prisión durante una década, MacGruber está fuera y se encuentra frente al comandante de brigada Enos Queeth. Todos los personajes de la película original parecen ayudar a salvar el mundo. Clean Slate: la comedia de Norman Lear sobre un propietario de lavado de autos del sur que se reúne con su hija separada, una mujer trans llamada Desiree, interpretada por Laverne Cox.

la comedia de Norman Lear sobre un propietario de lavado de autos del sur que se reúne con su hija separada, una mujer trans llamada Desiree, interpretada por Laverne Cox. Esperando: Mindy Kaling interpreta a una mujer independiente llamada Ellie que se convierte en madre con su mejor amigo gay, Jonathan. Ellie le pregunta a Jonathan si donará su esperma, y abordan convertirse en una familia juntos.

Mindy Kaling interpreta a una mujer independiente llamada Ellie que se convierte en madre con su mejor amigo gay, Jonathan. Ellie le pregunta a Jonathan si donará su esperma, y abordan convertirse en una familia juntos. Girls5Eva: un nuevo programa producido por Tina Fey sobre un grupo de chicas de los 90 que se reúne.

Peacock contará con programación sin guión, que incluye:

Quién escribió eso: un nuevo docuseries Saturday Night Live del creador Lorne Michaels, explorando las personalidades famosas delante y detrás de la cámara.

un nuevo docuseries Saturday Night Live del creador Lorne Michaels, explorando las personalidades famosas delante y detrás de la cámara. Una serie de programas de entrevistas originales de Jimmy Fallon en colaboración con Matador Content y Universal Television Alternative Studio.

en colaboración con Matador Content y Universal Television Alternative Studio. Un programa nocturno nocturno protagonizado por Amber Ruffin y producido por Seth Meyers

y producido por Seth Meyers Y un spin-off de la franquicia de The Real Housewives de Bravo .

Armas de Mujer , una nueva serie de los creadores de La Reina del Sur

La versión "previa" de Peacock solo estaba disponible para transmitir a través de las plataformas de Comcast en una caja X1 o una caja de transmisión Flex. Sin embargo, tras el lanzamiento en todo el país el 15 de julio de 2020, Peacock ahora está disponible para ver en los siguientes dispositivos:

Navegador de escritorio: Peacocktv.com

Peacocktv.com Dispositivos Apple: iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV 4K, Apple TV HD y la aplicación Apple TV. Podrá registrarse en Peacock o actualizar su membresía con compras en la aplicación también.

iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV 4K, Apple TV HD y la aplicación Apple TV. Podrá registrarse en Peacock o actualizar su membresía con compras en la aplicación también. Dispositivos Google : teléfonos y tabletas Android, y dispositivos Android TV, Chromecast y dispositivos integrados Chromecast. Si te registras a través de Android y Android TV, obtienes acceso gratuito a Peacock Premium hasta el 15 de octubre.

: teléfonos y tabletas Android, y dispositivos Android TV, Chromecast y dispositivos integrados Chromecast. Si te registras a través de Android y Android TV, obtienes acceso gratuito a Peacock Premium hasta el 15 de octubre. Consolas Xbox One: la familia de dispositivos Xbox One de Microsoft, incluida Xbox One S y Xbox One X. Incluso puede obtenerla en la Tienda Microsoft. Podrá registrarse en Peacock o actualizar su membresía con compras integradas en Xbox.

la familia de dispositivos Xbox One de Microsoft, incluida Xbox One S y Xbox One X. Incluso puede obtenerla en la Tienda Microsoft. Podrá registrarse en Peacock o actualizar su membresía con compras integradas en Xbox. Consolas Sony: PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro (desde el 20 de julio de 2020).

PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro (desde el 20 de julio de 2020). Televisores inteligentes: televisores Vizio SmartCast y televisores inteligentes LG.

Notablemente ausentes en el lanzamiento están los dispositivos Roku y Amazon Fire TV.

Peacock está disponible en tres niveles:

Peacock Free: una opción gratuita que viene con una programación limitada. Consiste en 7,500 horas de programación, incluido el acceso al día siguiente a las temporadas actuales de programas de NBC, películas universales, SNL, Vault y Family Movie Night.

una opción gratuita que viene con una programación limitada. Consiste en 7,500 horas de programación, incluido el acceso al día siguiente a las temporadas actuales de programas de NBC, películas universales, SNL, Vault y Family Movie Night. Peacock Premium with Ads: una versión con publicidad que es gratuita para los clientes existentes de Comcast y $ 5 al mes para todos los demás. Incluye todo lo que Peacock Free tiene, pero también deportes en vivo y acceso temprano a espectáculos nocturnos. Los suscriptores de Comcast y Cox por cable tendrán acceso gratuito a Peacock Premium con anuncios, o pueden pagar solo $ 5 por mes por una versión sin anuncios.

una versión con publicidad que es gratuita para los clientes existentes de Comcast y $ 5 al mes para todos los demás. Incluye todo lo que Peacock Free tiene, pero también deportes en vivo y acceso temprano a espectáculos nocturnos. Los suscriptores de Comcast y Cox por cable tendrán acceso gratuito a Peacock Premium con anuncios, o pueden pagar solo $ 5 por mes por una versión sin anuncios. Peacock Premium: una opción de suscripción sin publicidad de $ 10 al mes (o $ 100 al año) que está abierta a todos. Este nivel combina los dos niveles anteriores, abandona los anuncios e incluye juegos de fútbol de la Premier League no televisados.

Se supone que los niveles con publicidad no tienen más de cinco minutos de comerciales por hora.

Después del lanzamiento, Peacock ofrece un estándar de prueba gratuito de siete días para cualquier registro nuevo en cualquiera de los niveles premium. Si se suscribe al servicio a través de la aplicación Peacock de Android u otra plataforma de Google, Peacock ofrece una prueba gratuita extendida hasta el 15 de octubre para el nivel de publicidad de Peacock Premium.

En comparación, Hulu cuesta $ 5.99 al mes con anuncios y $ 11.99 al mes sin publicidad. CBS All Access cobra $ 5.99 por mes con publicidad o $ 9.99 por la versión sin publicidad. Netflix, que no tiene anuncios, ofrece su nivel más barato a $ 8.99 al mes. También hay un plan de $ 12.99 que es popular. Luego está Apple TV Plus ($ 4.99 al mes), Disney + ($ 6.99 al mes) y HBO Max ($ 14.99 al mes), ninguno de los cuales incluye publicidad.

Peacock no requiere una suscripción por cable. Incluso puedes verlo gratis con el plan Peacock Free.

Peacock no admitirá formatos de gama alta en el lanzamiento, incluida la resolución 4K, el alto rango dinámico y Dolby Atmos. Pero ya vienen.

NBCUniversal lanzó una "vista previa" de Peacock el 15 de abril de 2020 para los clientes Xfinity X1 y Flex. Se lanzó para todos los demás en los EE. UU. El 15 de julio de 2020.

Peacock está disponible en todo el país en los EE. UU. Se planea una expansión internacional, pero NBCUniversal no ha detallado una línea de tiempo. La interfaz de usuario de Peacock es solo en inglés, aunque admite pistas de audio o subtítulos en cualquier idioma.