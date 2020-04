Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

No hay escasez de servicios de transmisión disponibles y, sin embargo, Warner Media lanzará uno esta primavera llamado HBO Max.

HBO Max combinará todas las ofertas de HBO con películas de Warner Bros y programas de televisión de Turner. También incluirá originales y programación de otras marcas de Warner Media. Los servicios existentes de HBO , HBO Now y HBO Go , aún estarán disponibles, y serán diferentes de HBO Max. Si bien cada uno ofrecerá contenido de HBO, solo HBO Max tendrá contenido original con contenido de Warner Media.

Además, HBO Max no requerirá un inicio de sesión por cable como HBO Go, y no será más costoso que HBO Now. Esto es lo que necesita saber al respecto.

Donde todo HBO se encuentra con tus programas favoritos, películas y nuevos Max Originals. Streaming 27 de mayo.



Regístrese para recibir actualizaciones: https://t.co/e3U0f0wgAV pic.twitter.com/SbBjZ0smb8 - HBO Max (@hbomax) 21 de abril de 2020

Está previsto que HBO Max se lance por completo en los EE. UU. El 27 de mayo de 2020.

Eventualmente, HBO Max vendrá a América Latina y Europa. América Latina recibirá primero a HBO Max, comenzando en algún momento en 2021.

HBO Max costará $ 14.99 por mes. (Ese es el mismo precio que HBO Now.) Todavía no se sabe nada sobre precios o disponibilidad en el Reino Unido.

Dado que HBO Max ofrecerá más para ver que HBO Now y HBO Go, WarnerMedia y AT&T esperan que los usuarios de ambos servicios se actualicen a HBO Max. Los suscriptores existentes de HBO en AT&T y HBO Now suscriptores de facturación directa obtendrán HBO Max de forma gratuita. Los clientes que se suscriban a los paquetes premium de video, móvil y banda ancha de AT&T también recibirán paquetes con HBO Max sin costo adicional.

Todo lo que pueda ver en HBO, HBO Now y HBO Go estará disponible en HBO Max. Pero, HBO Max también tendrá exclusivamente contenido original nuevo llamado Max Originals. Incluso podrá acceder a la programación de marcas de Warner Media como Warner Bros, New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies y Cartoon Network.

Tendrá todo el catálogo existente de HBO, incluidos Game of Thrones y Big Little Lies, y, por supuesto, todo lo nuevo en la red. Aquí hay algunos proyectos próximos dirigidos a HBO (y, por lo tanto, HBO Max) en 2020 y 2021:

The Outsider de Stephen King: un oscuro misterio protagonizado por Ben Mendelsohn, producido y dirigido por Jason Bateman

un oscuro misterio protagonizado por Ben Mendelsohn, producido y dirigido por Jason Bateman Lovecraft Country: una serie de terror única basada en una novela de Matt Ruff, escrita y producida por Misha Green y ejecutiva producida por Jordan Peele y JJ Abrams

una serie de terror única basada en una novela de Matt Ruff, escrita y producida por Misha Green y ejecutiva producida por Jordan Peele y JJ Abrams The Nevers: la nueva serie de ciencia ficción de Joss Whedon protagonizada por Laura Donnelly

la nueva serie de ciencia ficción de Joss Whedon protagonizada por Laura Donnelly La edad dorada: el opulento mundo de Nueva York en 1885 de Julian Fellowes de Downton Abbey

el opulento mundo de Nueva York en 1885 de Julian Fellowes de Downton Abbey Avenue 5: sátira alta a bordo de un crucero espacial de Armando Iannucci (Veep), protagonizada por Hugh Laurie y Josh Gad

sátira alta a bordo de un crucero espacial de Armando Iannucci (Veep), protagonizada por Hugh Laurie y Josh Gad The Undoing: Un thriller psicológico de David E. Kelley, dirigido por Susanne Bier protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant

Un thriller psicológico de David E. Kelley, dirigido por Susanne Bier protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant The Plot Against America: una historia reinventada basada en la novela escrita y ejecutiva de Phillip Roth producida por David Simon y Ed Burns, protagonizada por Winona Ryder y John Turturro

una historia reinventada basada en la novela escrita y ejecutiva de Phillip Roth producida por David Simon y Ed Burns, protagonizada por Winona Ryder y John Turturro Perry Mason: El clásico drama legal para una nueva generación, producido por Robert Downey Jr y Susan Downey, con Matthew Rhys en el papel principal.

El clásico drama legal para una nueva generación, producido por Robert Downey Jr y Susan Downey, con Matthew Rhys en el papel principal. Sé que esto es cierto: un complejo drama familiar protagonizado por Mark Ruffalo interpretando a hermanos gemelos, uno de los cuales tiene esquizofrenia, basado en la novela más vendida de Wally Lamb, escrita y dirigida por Derek Cianfrance.

un complejo drama familiar protagonizado por Mark Ruffalo interpretando a hermanos gemelos, uno de los cuales tiene esquizofrenia, basado en la novela más vendida de Wally Lamb, escrita y dirigida por Derek Cianfrance. House of the Dragon: Un spin-off de Juego de Tronos basado en el libro de George RR Martin sobre la historia de Westerosi, Fuego y Sangre.

HBO tendrá nuevo contenido original denominado Max Originals. Como parte de este esfuerzo, tiene un contrato exclusivo con la compañía de producción de Reese Witherspoon, Hello Sunshine. Aquí están los Max Originals que se han anunciado:

Dune: The Sisterhood: una adaptación del libro de Brian Herbert y Kevin Anderson basado en el mundo creado por el libro de Frank Herbert Dune, del director Denis Villeneuve

The Sisterhood: una adaptación del libro de Brian Herbert y Kevin Anderson basado en el mundo creado por el libro de Frank Herbert Dune, del director Denis Villeneuve Vicepresidente de Tokio: Basado en el relato de no ficción de primera mano de Jake Adelstein sobre el golpe de la Policía Metropolitana de Tokio protagonizado por Ansel Elgort

Basado en el relato de no ficción de primera mano de Jake Adelstein sobre el golpe de la Policía Metropolitana de Tokio protagonizado por Ansel Elgort El asistente de vuelo: una serie de suspenso de una hora de duración basada en la novela de Chris Bohjalian, protagonizada por Kaley Cuoco, quien también es productor ejecutivo junto a Greg Berlanti

una serie de suspenso de una hora de duración basada en la novela de Chris Bohjalian, protagonizada por Kaley Cuoco, quien también es productor ejecutivo junto a Greg Berlanti Love Life: una serie de antología de comedia romántica de media hora de 10 episodios protagonizada por la estrella de "Pitch Perfect" Anna Kendrick, quien también será productora ejecutiva junto a Paul Feig

una serie de antología de comedia romántica de media hora de 10 episodios protagonizada por la estrella de "Pitch Perfect" Anna Kendrick, quien también será productora ejecutiva junto a Paul Feig Station Eleven: una serie limitada postapocalíptica basada en el éxito de ventas internacional de Emily St John Mandel, adaptada por Patrick Somerville y dirigida por Hiro Murai.

una serie limitada postapocalíptica basada en el éxito de ventas internacional de Emily St John Mandel, adaptada por Patrick Somerville y dirigida por Hiro Murai. Made for Love: una adaptación de 10 episodios, media hora, directa a la serie basada en la novela tragicómica del mismo nombre de Alissa Nutting, también de Somerville y dirigida por SJ Clarkson

una adaptación de 10 episodios, media hora, directa a la serie basada en la novela tragicómica del mismo nombre de Alissa Nutting, también de Somerville y dirigida por SJ Clarkson Gremlins: una serie animada de Warner Bros Animation y Amblin Entertainment basada en la película original

HBO planea lanzar 31 series Max Originals. Entonces, cuando se combina con la serie HBO, eso significa que habrá 69 shows originales en HBO Max en su primer año. Según los informes, la mitad de ellos se dirigirá a un público de adultos jóvenes,

Habrá espectáculos y películas del Universo DC, Cartoon Network, Adult Swim, Boomerang, Warner Bros, New Line Cinema, TNT, TBS y más. Los 236 episodios de Friends incluso estarán disponibles en HBO Max, al igual que series exitosas como The Fresh Prince of Bel-Air y la escisión de Riverdale Katy Keene. De hecho, HBO Max será el hogar exclusivo de transmisión para The CW a partir del otoño de 2019.

Debido a que HBO Max ofrecerá una selección de contenido de DC Universe, tendrá acceso a una nueva serie de DC Entertainment, llamada Batwoman, y más. El productor de Arrow y Riverdale, Greg Berlanti, también está trabajando en nuevos títulos relacionados con DC Comics, Green Lantern y Strange Adventures.

Incluso Adult Swim y Looney Tunes estarán disponibles

Más recientemente, HBO anunció que HBO Max presentará un nuevo documental sobre Anthony Bourdain, un documental sobre Amy Schumer, una comedia de Melissa McCarthy, un documental con Monica Lewinsky y otras obras como parte de un nuevo acuerdo con Bad Robot de JK Abrams.

HBO dijo que Elizabeth Banks, Issa Rae y Mindy Kaling también están desarrollando nuevos programas para el servicio. Finalmente, HBO Max será el hogar exclusivo de transmisión de South Park, y transmitirá los clásicos de los 90 Friends, así como The Big Bang Theory, que según los informes, HBO pagó más de $ 1 mil millones para obtener. En total, HBO Max espera tener 10,000 horas de contenido en el lanzamiento.

HBO dijo que HBO Max estará disponible en una "amplia gama de dispositivos", incluidos teléfonos, tabletas, Internet, televisores inteligentes y consolas de juegos.