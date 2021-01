Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Con la franquicia de Star Trek expandiéndose rápidamente en CBS All Access en los EE. UU. Y los planes para más películas en el trabajo en Paramount Pictures, ahora es el momento perfecto para explorar el Universo de Star Trek con valentía.

El universo está compuesto por 13 películas y ocho programas de televisión. Ahora, sería bastante fácil verlos todos en el orden en que se estrenaron, pero si prefiere ver todo cronológicamente (cuando ocurren los eventos), hemos compilado una guía de visualización definitiva para usted. A continuación, encontrará toda la franquicia originada por fechas estelares. Comienza con el evento más antiguo en la línea de tiempo original de Star Trek.

Hablando de líneas de tiempo, hay dos en Star Trek: el original, que incluye casi todas las películas y programas de televisión; y Kelvin, una línea de tiempo alternativa que comenzó con las últimas tres películas de reinicio. Para comprender mejor de qué estamos hablando, lea la guía a continuación. Sin embargo, aquellos de ustedes que quieran continuar sin spoilers, pueden desplazarse hasta el final para ver la versión de lista de esta guía.

También en la parte inferior, hemos incluido otra lista sin spoilers. Está estructurado por orden de lanzamiento, o cuando se estrenó cada película y programa de televisión.

Lo que hay que recordar sobre este orden es que es cronológico, basado completamente en el sistema de fecha estelar de la franquicia Star Trek. Piense en las fechas estelares como años. En ese caso, el orden a continuación comienza con los eventos más antiguos del universo de Star Trek, pero excluye las películas de la línea de tiempo de Kelvin.

ADVERTENCIA: HAY SPOILERS A CONTINUACIÓN.

Fecha estelar : 2151 a 2156

Ambientado justo antes de la fundación de la Federación de Planetas (y unos 100 años antes de la serie original de Star Trek), Star Trek: Enterprise es un programa de televisión que sigue las aventuras del Capitán Jack Archer, interpretado por Scott Bakula, y la tripulación de Starship Enterprise. . Esta nave es la primera nave de la Federación que tiene capacidades Warp 5, lo que permite a su tripulación estar entre los primeros exploradores del espacio profundo.

La serie presenta muchas de las diferentes especies exóticas importantes para el universo de Star Trek, como los vulcanos y los klingon. También comienza a sentar las bases para la Federación de Planetas, en la cuarta y última temporada.

Fecha estelar : 2256

Star Trek: Discovery sigue a Michael Burnham, interpretado por Sonequa Martin-Green, el primer oficial a bordo del USS Shenzhou, antes de ser declarada culpable de amotinamiento. Sin embargo, con la Federación en guerra con los Klingon, el capitán del nuevo barco Discovery, Gabriel Lorca, interpretado por Jason Isaacs, recluta a Burnham para que ayude a que el motor warp experimental del barco funcione correctamente.

La configuración inicial de Discovery en el universo de Star Trek se cambió con un salto en el tiempo al final de la segunda temporada, por lo que colocamos la tercera temporada recientemente lanzada en otro lugar de nuestra lista.

Fecha estelar : 2266 a 2269

Este es el programa de televisión original de Star Trek. Comenzó a emitirse en 1966 y sigue principalmente a la tripulación del USS Enterprise, comenzando con ellos embarcándose en una misión de cinco años "para explorar extraños mundos nuevos, para buscar nueva vida y nuevas civilizaciones, para ir audazmente a donde ningún hombre ha ido antes". ”. La serie presenta al capitán James T Kirk de William Shatner y también al Spock de Leonard Nimoy.

También nos da la base para el universo que hace que Star Trek sea tan exitoso, desde la introducción de numerosas especies alienígenas como los vulcanos y klingon, hasta mostrarnos el funcionamiento interno de la Federación de Planetas. Los orígenes del Universo Star Trek no existirían sin él.

Fecha estelar: 2269 a 2270

Después de que terminó The Original Series, rápidamente se convirtió en un clásico de culto. El creador Gene Roddenberry luego comenzó a trabajar en una serie animada en la que la mayoría del elenco original proporcionó trabajo de voz para las versiones animadas de sus personajes. El programa funciona esencialmente como la cuarta temporada de la serie original, con los personajes originales navegando por secciones inexploradas del espacio.

Sin embargo, fue eliminado del canon por el propio Roddenberry, cuando los derechos se renegociaron después de la primera temporada de Star Trek: The Next Generation. Entonces, si desea consumir cada gota de contenido de Star Trek, agregue esto a su lista.

Fecha estelar : 2273

Este es el primer largometraje del universo de Star Trek. Ve al Capitán James T Kirk retomar el timón de un USS Enterprise renovado para investigar una misteriosa nube de energía que se mueve hacia la Tierra. La nube de energía destruye una estación de monitoreo de la Federación, así como tres naves Klingon, pero antes de que Kirk pueda atacarla, debe aprender a operar un USS Enterprise desconocido.

Fecha estelar : 2285

La segunda película de Star Trek es quizás la entrada más exitosa de la franquicia. Ve al Capitán James T Kirk tomando el mando de un USS Enterprise dotado de aprendices no probados para rastrear al adversario Khan Noonien Singh y sus súper soldados genéticamente diseñados.

En el proceso de escapar de un planeta en el que Kirk lo atrapó, Khan se entera de un dispositivo secreto conocido como Génesis, capaz de reorganizar la materia para terraformar (hacerlos habitables) planetas. Khan intenta robar el dispositivo, pero, por supuesto, Kirk hará todo lo posible para detenerlo.

Fecha estelar : 2285

Después de su batalla con Khan, la tripulación del USS Enterprise regresa a la Tierra en este tercer largometraje. Una vez allí, Leonard H "Bones" McCoy, interpretado por DeForest Kelley, comienza a actuar de manera extraña, lo que lo lleva a ser detenido. El capitán James T Kirk, con la ayuda del padre de Spock, Sarek, interpretado por Mark Lenard, se entera de que Spock transfirió su Katra a McCoy antes de morir.

Si no se hace nada, McCoy morirá por llevar a Katra de Spock. Entonces, la tripulación del USS Enterprise regresa al lugar de su batalla con Khan, con la esperanza de recuperar el cuerpo de Spock. Para colmo, deben luchar con el Klingon Kruge, interpretado por Christopher Lloyd, por el control del dispositivo Génesis. The Search for Spock también está dirigida por el propio Spock, Leonard Nimoy.

Fecha estelar: 2286

En esta película, una misteriosa nave comienza a orbitar la Tierra y destruye la red eléctrica del planeta. También emite ruidos extraños, y el recién resucitado Spock se da cuenta de que el sonido es similar al de la ahora extinta ballena jorobada. Creyendo que el extraño barco espera escuchar el canto de las ballenas jorobadas, la tripulación da la vuelta al Sol y viaja en el tiempo hasta 1986 para obtener una ballena jorobada.

Nimoy también volvió a dirigir esta película.

Fecha estelar : 2287

Después de terminar una misión, Kirk, Spock y Bones disfrutan de un viaje de campamento en Yosemite en esta película cuando se les ordena rescatar rehenes en el planeta Nimbus III. Pero, una vez que llegan al planeta, la tripulación se da cuenta de que el medio hermano de Spock, Sybok, es responsable de tomar a los rehenes para atraer una nave estelar, con la esperanza de llegar al mítico planeta Sha Ka Ree y conocer a un Dios.

Sybok se da cuenta de que necesitará la experiencia de Kirk para atravesar la barrera en el centro de la Vía Láctea que conduce a este planeta mítico. En el camino, Klingon Kraa decide cazar a Kirk. The Final Frontier es también la única película de Star Trek dirigida por William Shatner.

Fecha estelar : 2293

En la película final de esta serie, vemos el mundo natal Klingon casi destruido, lo que lleva al imperio hostil a entablar conversaciones de paz con la Federación. El capitán James T Kirk está asignado para escoltar al embajador klingon, pero en cambio se le culpa cuando los asesinos suben a bordo del barco del embajador y lo matan. Los klingon luego condenan a Kirk y McCoy a cadena perpetua en un asteroide congelado.

En ese momento, Spock y el resto de la tripulación deben encontrar a los verdaderos culpables del ataque del barco Klingon y rescatar a Kirk y Bones.

Fecha estelar : 2364 a 2370

Ambientada 71 años después de la última misión del USS Enterprise con el capitán James T Kirk al timón, The Next Generation nos presenta un nuevo USS Enterprise con personal de la próxima generación de oficiales de la Flota Estelar, dirigido por el capitán Jean Luc Picard (interpretado por Patrick Stewart). Esta serie de televisión también nos muestra nuevas especies de extraterrestres, los cardassianos y los borgs, que reemplazan a los ahora más amigables klingon como los principales adversarios de la Federación.

The Next Generation duró siete temporadas y contó con un par de cameos de The Original Series, como Spock y Bones, entre otros.

Fecha estelar : 2369 a 2375

Este programa de televisión se superpone con el final de Star Trek: The Next Generation. Se centra en la antigua estación espacial Cardassian, un puesto de avanzada en el bosque que la Federación ahora controla y ha ordenado a una tripulación de la Flota Estelar que se ejecute, con Benjamin Sisko de Avery Brook como oficial al mando. No se trata de una nave espacial que explore lo desconocido, sino de las disputas comerciales y las maniobras políticas que rodean un centro militar crucial.

Fecha estelar: 2371

Star Trek Generations es la primera película que presenta al equipo de The Next Generation y también a algunos miembros del elenco de The Original Series. La trama se centra principalmente en un El-Aurian, llamado Dr. Tolian Soran (interpretado por Malcolm McDowell), así como en una cinta de energía conocida como Nexus.

Verá, en 2293, Soran es rescatado de Energy Ribbon por un capitán retirado James T Kirk, que está asistiendo a un viaje inaugural de un nuevo USS Enterprise. Luego, en 2371, mientras responde a una llamada de socorro, el capitán Jean Luc Picard encuentra a Soran, y tiene un arma capaz de destruir estrellas.

Fecha estelar : 2371 a 2378

Después de dejar Star Trek: Deep Space Nine en busca de un grupo de rebeldes Maquis, la nave espacial Voyager, dirigida por la capitana Kathryn Janeway (Kate Mulgrew), es capturada por una onda de energía que la envía, y una nave de rebeldes Maquis, a la en medio del inexplorado Cuadrante Delta. Con ambos barcos dañados y lejos de casa, las tripulaciones acuerdan unir fuerzas y comenzar un viaje de 75 años de regreso a la Tierra.

Fecha estelar : 2373

En esta película, el USS Enterprise intenta ayudar a derrotar a un Cubo Borg que ataca la Tierra, con el Capitán Jean Luc Picard asumiendo el mando de una flota de naves estelares. Sin embargo, justo antes de que se destruya el Cubo, libera una nave más pequeña que entra en un vórtice temporal. El USS Enterprise lo persigue a través del vórtice, pero en el proceso, se da cuenta de que los Borg viajaron en el tiempo y asimilaron todo el planeta.

Y una vez que atraviesan el Vortex, la tripulación llega en 2063. Más específicamente, llegan un día antes de que Zefram Cochrane (interpretado por James Cromwell) use el primer sistema de transmisión warp, que llama la atención de los vulcanos, lo que lleva al primer contacto de la humanidad con un raza alienígena.

Fecha estelar : 2375

La acción ahora se centra en un planeta con un tipo de radiación única que rejuvenece a su gente, conocida como Baku. Los efectos de la radiación hacen que los Baku sean casi inmortales. En esta película, Brent Spinners Data se envía encubierto para monitorear a la gente de Baku y pronto comienza a funcionar mal, lo que hace que el capitán Jean Luc Picard y la tripulación del USS Enterprise investiguen.

Descubren una conspiración entre una especie, que es hostil a los Baku, y el almirante Mathew Doherty, un oficial de la Flota Estelar interpretado por Anthony Zerbe. La tripulación del Enterprise debe detenerlos a ambos para evitar que los Baku sean sacados a la fuerza de su planeta de origen.

Fecha estelar: 2379

El capitán Jean Luc Picard y la tripulación del USS Enterprise son enviados en una misión para reunirse con el líder de los romulanos, Shinzon, interpretado por un joven súper joven Tom Hardy. Una vez allí, descubren que Shinzon es en realidad un clon de Picard, creado con la esperanza de que algún día pudiera infiltrarse en la Federación. Los romulanos habían abandonado el plan y habían enviado a Shinzon a la esclavitud.

Sin embargo, lideró una rebelión y creó su propia nave estelar, la Cimitarra. Pronto, la Enterprise descubre que el verdadero plan de Shinzon es utilizar una forma de radiación venenosa para toda la vida con el fin de atacar a la Federación y destruir la Tierra.

Fecha estelar: 2399

Uno de los capitanes de naves estelares más populares del Universo Star Trek se ha retirado a una vida de elaboración de vino, pero una nueva misión establecida 20 años después de los eventos de Némesis ve al Capitán Jean Luc Picard regresar al espacio junto con muchos de sus viejos amigos. La serie gira en torno al ahora retirado Picard que lucha con los eventos de su propia vida, incluida la muerte de Data, y los eventos que le han hecho perder la fe en Starfleet y la Federación. Su tranquilo retiro termina cuando se le acerca una joven llamada Dahj (Isa Briones) que tiene visiones de Picard.

Fecha estelar: 3188

Burnham y la tripulación del Discovery dan un salto en el tiempo que los lleva más lejos en el futuro de lo que jamás hayamos visto en el Universo de Star Trek. Allí, Burnham se separa del resto de la tripulación del Discovery. Mientras intenta localizar la nave, se entera de que la Federación Unida de Planetas ha caído tras el evento conocido como The Burn, que vio naves explotar simultáneamente en toda la galaxia. El combustible para las naves de Star Trek, Dilithium, también se ha vuelto extremadamente raro, lo que hace que viajar a través de grandes distancias del espacio sea mucho más difícil.

Estas películas inician la línea de tiempo alternativa de Star Trek de JJ Abrams. Oficialmente llamada la línea de tiempo de Kelvin, lleva el nombre del USS Kelvin. Si quieres verlos, puedes hacerlo antes o después de Star Trek: The Original Series. Preferimos que lo veas después; de hecho, míralo después de haber terminado la línea de tiempo original de Star Trek, porque literalmente tiene lugar en una línea de tiempo diferente.

Fecha estelar : 2258 a 2259 (línea de tiempo Kelvin)

Esta película comienza con el Romulan Nero, interpretado por Eric Bana, atacando al USS Kelvin. El primer oficial a bordo de esa nave es el padre del Capitán Kirk, George, interpretado por Chris Hemsworth. Cuando George muere, los eventos del Universo Star Trek original se alteran dramáticamente. Sin embargo, Bones (Karl Urban), Spock (Zachary Quinto), Kirk (Chris Pine) y la tripulación original aún encuentran su camino hacia el USS Enterprise.

Fecha estelar : 2259 (línea de tiempo Kelvin)

Incluso en la línea de tiempo alternativa, el Capitán James T Kirk y Spock tienen que enfrentarse a Kahn. Esta vez, el súper soldado modificado genéticamente es interpretado por Benedict Cumberbatch y comienza su asalto bombardeando una oficina de la Flota Estelar en Londres, antes de atacar la sede de la Flota Estelar y matar al Almirante Pike (Bruce Greenwood). Kirk y Spock son enviados a una misión para capturar a Kahn en el mundo natal de los klingon.

Fecha estelar : 2263 (línea de tiempo Kelvin)

En esta película, el USS Enterprise lleva tres años en su misión de cinco años para explorar lo desconocido cuando es enviado a rescatar una cápsula de escape. El ocupante de la cápsula de escape es Kalara, quien le dice a la tripulación que su nave está varada en un planeta cercano, Altamid. Una vez cerca del planeta, el USS Enterprise es atacado y destruido por un enjambre de pequeñas naves controladas por un extraterrestre llamado Krall, interpretado por Idris Elba.

El USS Enterprise aterriza en Altamid, y Krall captura a la mayor parte de la tripulación superviviente. Solo el capitán James T Kirk, Chekov (Anton Yelchin) y Kalara escapan de él, dejándolos solos para descubrir sus intenciones más importantes y liberar al resto de la tripulación.

Este es el mismo orden de la línea de tiempo original de Star Trek que el anterior, pero en una lista con viñetas para que pueda leer rápidamente y evitar todos los spoilers.

Nota: Los programas de televisión están en negrita.

Star Trek: Enterprise (2001 a 2005)

Star Trek: Discovery temporadas 1 y 2 (2017 a 2019)

Star Trek: La serie original (1966 a 1969)

Opcional: Star Trek: La serie animada (1973 a 1974)

Star Trek: La película (1979)

Star Trek II: La ira de Khan (1982)

Star Trek III: La búsqueda de Spock (1984)

Star Trek IV: El viaje a casa (1986)

Star Trek V: La última frontera (1989)

Star Trek VI: El país desconocido (1991)

Star Trek: La próxima generación (1987 a 1994)

Star Trek: Deep Space Nine (1993 a 1999)

Generaciones de Star Trek (1994)

Star Trek: Voyager (1995 a 2001)

Star Trek: Primer contacto (1996)

Star Trek: Insurrección (1998)

Star Trek: Nemesis (2002)

Star Trek: Picard (2020 hasta la actualidad)

Star Trek: Discovery temporada 3 (2020 a 2021)

Aquí hay otra lista con viñetas, pero para la línea de tiempo de Kelvin, para que pueda hojear rápidamente y evitar todos los spoilers. Mire esto después de la línea de tiempo original.

Star Trek (2009)

Star Trek en la oscuridad (2013)

Star Trek más allá (2016)

Aquí están todas las películas y series de Star Trek, por orden de cuándo se estrenaron en los cines o en la televisión.

Nota: Los programas de televisión están en negrita.

Star Trek: La serie original (1966 a 1969)

Opcional: Star Trek: La serie animada (1973 a 1974)

Star Trek: La película (1979)

Star Trek II: La ira de Khan (1982)

Star Trek III: La búsqueda de Spock (1984)

Star Trek IV: El viaje a casa (1986)

Star Trek V: La última frontera (1989)

Star Trek VI: El país desconocido (1991)

Star Trek: La próxima generación (1987 a 1994)

Generaciones de Star Trek (1994)

Star Trek: Deep Space Nine (1993 a 1999)

Star Trek: Voyager (1995 a 2001)

Star Trek: Primer contacto (1996)

Star Trek: Insurrección (1998)

Star Trek: Nemesis (2002)

Star Trek: Enterprise (2001 a 2005)

Star Trek (2009)

Star Trek en la oscuridad (2013)

Star Trek más allá (2016)

Star Trek: Discovery (2017 hasta la actualidad)

Star Trek Picard (2020 hasta la actualidad)

