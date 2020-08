Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Este año, Sean Connery cumple 90 años, y la película número 25 de James Bond, la quinta y última vez que veremos a Daniel Craig como 007, se estrenará en noviembre. No hay mejor manera de celebrar a estas principales estrellas de acción que viendo todas las películas oficiales y no oficiales de Bond.

Si desea volver a ver toda la franquicia en preparación, o si nunca la ha visto antes y finalmente está listo para hacerlo, hemos compilado esta práctica guía de todas las entregas, incluso las que no forman parte del Eon / MGM oficial. canon. La primera lista está en orden de lanzamiento, comenzando con la era de Connery, hasta Craig. (No se preocupe: hemos agregado una versión sin spoiler de nuestra guía completa en la parte inferior).

Aquellos de ustedes que quieran mezclar las cosas un poco más pueden consultar nuestras órdenes de visualización alternativas, también disponibles a continuación. Por ejemplo, hicimos una lista basada en el orden de las novelas de Ian Flemings (él creó el personaje). También hay órdenes de visualización aceleradas con distintos vínculos narrativos. Todas las listas, salvo la primera, están libres de spoilers. Por lo tanto, examínelos y descubra cuál suena mejor.

De cualquier manera, estará listo para ir a Bond 25, también conocido como No Time to Die, este otoño.

NOTA: HAY SPOILERS A CONTINUACIÓN.

Protagonizada por: Sean Connery

En la primera película de James Bond, el actor escocés Sean Connery da vida al personaje británico en la pantalla grande. El agente 007 va a Jamaica para investigar la muerte de un jefe de inteligencia británico. Allí conoce a Honey Ryder, la primera chica Bond, interpretada por Ursula Andress. Bond también descubre la existencia de una organización malvada conocida como Spectre (o Ejecutivo Especial para Contrainteligencia, Terrorismo, Venganza y Extorsión).

squirrel_widget_148805

Protagonizada por: Sean Connery

La segunda película de Bond da cuerpo a la organización Spectre, mostrando su jerarquía numérica. El número 5 en Spectre, un gran maestro de ajedrez llamado Kronsteen, diseña un plan para obtener un dispositivo criptográfico Lektor de los soviéticos mientras planea vengarse de Bond por matar al agente de Spectre Dr. No. El líder de la organización, el invisible Número 1, envía a Rosa Klebb, también conocido como Número 3, para hacer realidad el plan de Kronsteen.

Protagonizada por: Sean Connery

James Bond se enfrenta a uno de los mayores villanos de todos los tiempos, Auric Goldfinger, obsesionado con el oro. Goldfinger trama un plan para robar todo el oro de Fort Knox en los Estados Unidos, y solo 007 puede detenerlo, por supuesto. La película también tiene dos de los personajes más famosos de la franquicia: Oddjob, el sirviente coreano de Goldfinger; y Pussy Galore (risitas), una chica Bond interpretada por Honor Blackman.

Protagonizada por: Sean Connery

Specter ha secuestrado un avión cargado con dos bombas atómicas y exige un rescate de £ 100 millones en diamantes. Bond está en el caso para encontrar las dos bombas y rastrea una pista hasta las Bahamas. Allí, conoce al agente de la CIA Felix Leiter y descubre la identidad del número 2 de Spectre.

Protagonizada por: Sean Connery

Una nave espacial es robada y aterriza en el Mar de Japón, y James Bond se dirige allí para investigar. Una vez que llega, descubre la identidad del Número 1, el líder de Spectre: Ernst Stavro Blofeld. También descubre el plan de Blofeld para engañar a las naciones del mundo para que comiencen la Tercera Guerra Mundial.

Protagonizada por: George Lazenby

Sean Connery se retira de la franquicia en este momento. Entonces, un actor australiano, George Lazenby, interviene para asumir el papel de una sola película. Lo vemos cazar a Blofeld. También se enamora y, por primera (y única vez), se casa con una chica Bond, Contessa Tracy di Vicenzo. Se cree que esta película sigue más la trama de la novela de Ian Fleming, y también es más un drama que cualquiera de las otras películas de la franquicia.

Protagonizada por: Sean Connery

Sean Connery regresa brevemente para frustrar un anillo de contrabando de diamantes. Viaja por todo el mundo, antes de llegar al casino Whyte House en Las Vegas, donde descubre que Blofeld está detrás de la operación de contrabando de diamantes. Blofled quiere usar un satélite armado con láser para destruir todas las armas nucleares en los Estados Unidos, la Unión Soviética y China, y así forzar a los países a una guerra de ofertas. También conocemos a la chica Bond Plenty OToole, quizás el nombre más tonto de la franquicia después de Pussy Galore.

Protagonizada por: Roger Moore

Esta es la primera película del actor británico Roger Moore como Bond. Lo vemos intentar detener a Mr. Big, un capo de la droga que tiene un plan para monopolizar la heroína regalando dos toneladas de ella gratis, todo en un esfuerzo por sacar a otros traficantes del negocio. En esta película, Bond va de Harlem a Nueva Orleans y, finalmente, a la isla ficticia de San Monique. Esta es también la primera película que presenta a una mujer negra como una chica Bond, con Rosie Carver interpretada por Gloria Hendry.

Protagonizada por: Roger Moore

Bond es relevado de su deber después de que el MI6 reciba una bala dorada con "007" grabado. Se cree que la bala es del famoso asesino Francisco Scaramanga, quien usa una pistola dorada para matar a sus objetivos. Bond se pone en marcha para encontrar a Scaramanga y rastrea la ubicación de un pequeño dispositivo, llamado Agitador Solex, que puede aprovechar el poder del sol.

Protagonizada por: Roger Moore

Después de la captura de los submarinos británicos y de la Unión Soviética, Bond une fuerzas con la agente de la KGB, la Mayor Anya Amasova. Los dos trabajan juntos para identificar a la persona detrás de los robos: Karl Stromberg, un magnate naviero y científico, que tiene un plan para destruir tanto Nueva York como Moscú para desencadenar una guerra nuclear que le permitirá crear su propia civilización. .

Protagonizada por: Roger Moore

Tras el secuestro del transbordador espacial Moonraker, Bond debe encontrar la ubicación de la nave robada. Se entera de que Hugo Drax, el propietario de la empresa que produce los transbordadores espaciales, está detrás de todo, y Drax está trabajando en un plan para acabar con una gran parte de la raza humana con un gas nervioso mortal. Finalmente, Bond debe aventurarse al espacio para derrotar a Drax en su estación espacial.

squirrel_widget_148808

Protagonizada por: Roger Moore

Después de que se hunde un barco espía que lleva un dispositivo capaz de ordenar el lanzamiento de misiles balísticos, Bond recibe la orden de ayudar a un arqueólogo marino, llamado Timothy Havelock, a recuperar el dispositivo. Cuando el arqueólogo es asesinado, Bond no solo tiene que encontrar el dispositivo de lanzamiento, sino también averiguar quién mató a Havelock y por qué. Dun, dun, dun, duuuun ...

Protagonizada por: Roger Moore

Bond investiga el asesinato del Agente 009, que fue asesinado en Berlín Oriental mientras llevaba un huevo de Fabergé falso. Esto lleva a 007 a descubrir un complot de armas nucleares en Alemania Occidental. Octopussy tiene un conjunto de villanos memorables, incluidos gemelos idénticos que lanzan cuchillos. Mientras tanto, el título Octopussy proviene de la principal antagonista de la película y la chica Bond, una contrabandista internacional de joyas que reside en una isla poblada por mujeres.

Protagonizada por: Roger Moore

La séptima y última película protagonizada por Roger Moore ve a James Bond enfrentándose a Max Zorin de Christopher Walken, un industrial que intenta acaparar el mercado de microchips destruyendo Silicon Valley. Su plan gira en torno a las bombas debajo de los lagos y las fallas que provocarán que toda el Área de la Bahía de San Francisco sea destruida por las inundaciones.

Protagonizada por: Timothy Dalton

En su primera película como agente del MI6, el actor británico Timothy Dalton ayuda al oficial de la KGB, el general Georgi Koskov, a desertar de la Unión Soviética. Una vez que está en manos de los aliados, les dice que el general Leonid Pushkin restableció la política de smiert spionam ("muerte a los espías"). Bond recibe la orden de atrapar a Pushkin antes de que pueda matar a más agentes y dañar las relaciones entre la Unión Soviética y Occidente.

Protagonizada por: Timothy Dalton

Después de que Bond ayuda a su viejo amigo Felix Leiter a capturar a un narcotraficante, llamado Franz Sánchez, el criminal termina escapando, hiriendo gravemente a Leiter y matando a su esposa. Cuando M, el jefe del MI6, le ordena a Bond que regrese al servicio regular, él se niega, lo que hace que M revoque su licencia para matar. Eso significa que Bond debe embarcarse en su misión de venganza como agente rebelde.

Protagonizada por: Pierce Brosnan

Esta es la primera película del actor irlandés-estadounidense Pierce Brosnan como Bond. Su compañero agente del MI6, Alec Trevelyan, es asesinado. Pero, 10 años después, tras un ataque a un búnker en Siberia y el robo del disco de control de un arma satelital conocida como Goldeneye, Bond descubre que en realidad está vivo.

Protagonizada por: Pierce Brosnan

Bond se encuentra investigando el hundimiento de un buque de guerra británico en aguas chinas y descubre una conexión con el magnate de los medios Elliot Carver. Con la ayuda de un agente especial chino, Bond descubre el plan de Carver para iniciar un conflicto entre británicos y chinos, con la promesa de un general chino deshonesto de que Carver recibirá derechos exclusivos de transmisión en China.

Protagonizada por: Pierce Brosnan

Bond es enviado para recuperar dinero para Sir Robert King, un amigo de M, el jefe del MI6, solo para que el dinero incluya una bomba oculta que mata a King. El agente 007 pronto se da cuenta de que un ex agente de la KGB convertido en terrorista llamado Renard le tendió la trampa. M envía a Bond para detener a Renard y proteger a la hija de King.

Protagonizada por: Pierce Brosnan

La misión de Bond es investigar a un general norcoreano involucrado en el comercio de diamantes africanos en conflicto, pero 007 es capturado y sometido a tortura durante 14 meses antes de ser liberado. Está suspendido a su regreso, pero continúa con su misión, y descubre un complot para utilizar un satélite espejo que aprovecha la energía solar para atravesar la frontera militarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, lo que permite que los norcoreanos invadan.

Protagonizada por: Daniel Craig

Casino Royale es técnicamente un remake de una película de Bond no oficial, y reinicia toda la franquicia, con el actor británico Daniel Craig. Lo muestra ganando su estado 00 al interrumpir al administrador de dinero terrorista Le Chiffre. Después de que Bond frustra su plan de volar un avión, Le Chiffre organiza una partida de póquer de alto riesgo, con la esperanza de recuperar el dinero perdido. Bond es enviado para derrotar a Le Chiffre y arruinar a cualquier organización que confiara en él.

Protagonizada por: Daniel Craig

Bond se entera de que el exiliado general boliviano Medrano está trabajando con Dominic Greene, quien es parte de una organización conocida como Quantum, para que pueda ser instalado como presidente del país, todo a cambio de un pequeño trozo de desierto. Lo que parece un gran negocio para Medrano gira hacia el sur, ya que se reveló que Quantum controlará todo el suministro de agua de Bolivia. Pero Bond hace todo lo que puede para detenerlo.

Después de una misión fallida, se presume que Bond ha muerto y M es sometida a revisión en medio de preguntas sobre su liderazgo en el MI6. Cuando la sede de la agencia de inteligencia en Londres es atacada, Bond sale de su escondite para descubrir a las personas detrás del ataque, lo que lo lleva a Raoul Silva, un ex agente del MI6, que fue capturado y brutalmente torturado por el gobierno chino. Silva culpa a M y está tratando de matarla a ella y a su reputación.

Bond recibe un mensaje de M, el jefe del MI6, luego de su muerte, lo que lo lleva a detener un ataque terrorista. Por participar en una misión no autorizada, Bond es suspendido por el nuevo M. Continúa, por supuesto, y termina descubriendo a la malvada organización conocida como Spectre, así como a su líder Ernst Stavro Blofeld, quien ahora es interpretado por el alemán-austriaco. el actor Christoph Waltz.

Esta es una película de Bond llamada "no oficial", porque no fue producida por Eon y distribuida por MGM, sino por Famous Artists y Columbia. Está protagonizada por el actor británico David Nivens que sale de su retiro para lidiar con la malvada organización SMIRSH. También tiene a Orson Welles como principal antagonista, Le Chiffre. Si bien sigue siendo una película de espías, es mucho más una comedia satírica, lo que la hace un poco diferente de las películas oficiales de Bond.

Sean Connery regresa como James Bond, 12 años después de la última vez que interpretó el papel. Una vez más, esta no es una película oficial de Eon / MGM. En cambio, fue hecha por Taliafilm y distribuida por Warner Bros. El título de la película es una referencia a Connery, quien una vez dijo que nunca volvería a interpretar a James Bond. Y en realidad es una nueva versión de Thunderball. (Uno de los socios de escritura de Ian Flemings ganó los derechos cinematográficos de la novela, así que de ahí viene esta versión).

Esta es la misma lista que la anterior, solo que libre de spoilers y mucho más rápida de leer:

Dr. No (1962)

Desde Rusia con amor (1963)

Goldfinger (1964)

Thunderball (1965)

Solo se vive dos veces (1967)

Al servicio secreto de Su Majestad (1969)

Los diamantes son para siempre (1971)

Vive y deja morir (1973)

El hombre de la pistola de oro (1974)

El espía que me amó (1977)

Moonraker (1979)

Solo para tus ojos (1981)

Octopussy (1983)

Una vista para matar (1985)

Las luces del día vivientes (1987)

Licencia para matar (1989)

GoldenEye (1995)

El mañana nunca muere (1997)

El mundo no es suficiente (1999)

Muere otro día (2002)

Casino Royale (2006)

Quantum of Solace (2008)

Skyfall (2012)

Espectro (2015)

Películas de Bond no oficiales:

Casino Royale (1967)

Nunca digas nunca jamás (1983)

squirrel_widget_148808

James Bond, el personaje, fue creado por el autor Ian Fleming. Toda la franquicia de Jame Bond se basa en sus 14 novelas, aunque las películas se hicieron en un orden diferente. Si desea ver las películas inspiradas directamente en las novelas, en el orden en que Fleming las escribió, aquí tiene:

Casino Royale (2006)

Vive y deja morir (1973)

Moonraker (1979)

Los diamantes son para siempre (1971)

Desde Rusia con amor (1963)

Dr. No (1962)

Goldfinger (1964)

Thunderball (1965)

El espía que me amó (1977)

Al servicio secreto de Su Majestad (1969)

Solo se vive dos veces (1967)

El hombre de la pistola de oro (1974)

Seis de las primeras películas de Bond presentan a 007 enfrentándose a enemigos de la malvada organización Spectre, y todas se basan en la gran revelación de que Blofeld es su líder. Entonces, aquí hay un orden que sigue los primeros días de Spectre:

Dr. No (1962)

Desde Rusia con amor (1963)

Thunderball (1965)

Solo se vive dos veces (1967)

Al servicio secreto de Su Majestad (1969)

Los diamantes son para siempre (1971)

Solo para tus ojos (1981)

Opcional: agregue Spectre (2015) a este pedido. También puede seguir la lista de historias de Spectre con el orden de reinicio, que tiene muchos vínculos con Spectre.

A partir de The Spy Who Loved Me, Bond se ve obligado a desempeñar un papel clave en la difusión de los enfrentamientos durante la Guerra Fría y durante la caída de la Unión Soviética. Si bien estas películas no son una historia tan ordenada como la serie Spectre o la serie de reinicio, tienen temas generales e introducen algunos personajes recurrentes. Aquí hay un pedido con historias de la era de la Guerra Fría:

El espía que me amó (1977)

Moonraker (1979)

Solo para tus ojos (1981)

Octopussy (1983)

Una vista para matar (1985)

Las luces del día vivientes (1987)

GoldenEye (1995)

El mañana nunca muere (1997)

En 2006, se reinició el personaje de James Bond, con el debut de Daniel Craig como 007. Las cuatro películas (que pronto serán cinco) protagonizadas por Craig son parte de una narrativa interconectada que se vuelve clara a medida que avanzan las películas. También sirven como una historia de origen para Spectre. Aquí está el orden de reinicio:

Casino Royale (2006)

Quantum of Solace (2008)

Skyfall (2012)

Espectro (2015)

squirrel_widget_148805

Entonces tal vez le gusten nuestras otras guías de visualización de pedidos de películas:

También tenemos estas resúmenes de rumores sobre las próximas películas:

Escrito por Maggie Tillman.