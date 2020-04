Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Pixar ha dominado la animación por computadora y, posiblemente, la narración oculta.

Hace casi 25 años, el estudio lanzó su primera película, Toy Story, y, desde entonces, se ha convertido en una potencia cinematográfica que parece estar tejiendo discretamente una gran narrativa entre todas sus películas. Todas estas brillantes películas de "niños", que parecen no estar conectadas, en realidad pueden ser parte del mismo universo. Incluso hay una teoría para esto, llamada The Pixar Theory , popularizada por Jon Negroni.

No es tan oficial como, por ejemplo, el Marvel Cinematic Universe . En la MCU, todo está claramente conectado y conduce a Endgame. La PCU, o Pixar Cinematic Universe, es mucho más sutil, con pequeñas pistas dispersas en 22 películas diferentes y en contraste con esta historia salvaje de una historia alternativa de la Tierra. Comienza con The Good Dinosaur, cuando un asteroide extraña por poco la Tierra y los dinosaurios sobreviven.

A partir de entonces, la Tierra se vuelve controlada por dinosaurios, luego humanos, seguidos por máquinas y, finalmente, animales inteligentes, a lo largo de millones de años en la UCP. Cada película de Pixar se suma a esta línea de tiempo. Si desea experimentarlo usted mismo, hemos esbozado el orden correcto para ver todas las películas de Pixar y por qué. También incluimos una versión de lista rápida en la parte inferior que está libre de spoilers.

La PCU es una maraña de historias, acertijos y pistas que atraviesan el tiempo, desde la era de los dinosaurios hasta el año 5000 en la Tierra. Hay tantas teorías existentes que intentan hacer varias conexiones y exprimir cada película en un universo. Pero The Pixar Theory es la versión más popular, y es la que hemos elegido presentar, aunque puede notar algunas diferencias, que explicamos.

NOTA: HAY SPOILERS A CONTINUACIÓN.

La teoría detrás de la línea de tiempo de la PCU, o The Pixar Theory, pone a The Good Dinosaur en primer lugar. Desafortunadamente, esta película se considera una bomba de taquilla, una rareza para Pixar. Si realmente quiere ver cómo comienza la PCU, debe comenzar aquí y conocer la historia de un tímido Apatosaurus, llamado Arlo, que está varado lejos de su hogar. Pero conoce a un chico de las cavernas, Spot, y trabajan para regresar a casa.

Esta película prepara el escenario para el universo cinematográfico de Pixar, mostrándonos una historia alternativa de la Tierra, una donde los dinosaurios nunca son asesinados por un impacto de asteroide. Esto permitió a los dinosaurios avanzar a un nivel cercano al humano, presagiando las capacidades de los animales en el futuro. Sin embargo, también vemos la lucha de los dinosaurios, especialmente en el nuevo mundo, donde los humanos están teniendo éxito.

Brave está ambientada en la Escocia medieval, millones de años después de los acontecimientos de The Good Dinosaur. Esta película sigue a una princesa no convencional, llamada Mérida, que no quiere estar comprometida con uno de los hijos de los aliados de su padre. Después de escapar de su hogar, es llevada por vidas pasadas, en forma de luz azul flotante Will O the Wisps, a la cabaña de The Witch, donde tiene la oportunidad de cambiar su destino al alimentar a su madre con un pastel maldito.

The Witch es una figura central en The Pixar Theory, y veremos por qué en un momento. Por ahora, observe que puede atravesar una puerta para aparentemente transportarse a diferentes lugares. Los observadores de ojos de águila también vieron en su cabaña una talla de lo que parece ser Sully de Pixars Monsters Inc, así como varios osos de madera. La cabina también está llena de objetos sensibles, incluidos cuchillos, que parecen encender a The Witch por un momento.

Es casi como si todos estos objetos fueran capaces de tener pensamientos o su propia fuerza de voluntad, al igual que los juguetes en Toy Story de Pixar.

Con The Incredibles, saltamos a la década de 1950 y conocemos a los primeros superhéroes. Comienza cuando el gobierno de los Estados Unidos los obliga a esconderse para apaciguar a un público preocupado. Vemos al Sr. Increíble casarse con Elastigirl, tener tres hijos, conseguir un trabajo de escritorio y anhelar luchar contra el crimen como su alter ego enmascarado. Luego, de repente, tiene la oportunidad de resucitar una carrera de un hombre llamado Síndrome, un ex fanático, para detener a los robots AI que matan superhéroes.

La teoría de Pixar toma muchas libertades. Por ejemplo, cree que el gobierno de los Estados Unidos creó los primeros superhéroes, todo aprovechando las emociones, una poderosa energía que crean los humanos. Si bien los superhéroes finalmente desaparecen, la colección de emociones humanas continúa, en gran parte gracias a una súper corporación, llamada Buy N Large, que también utiliza la tecnología de IA que Syndrome creó para derrotar a los superhéroes.

Incredibles 2 comienza inmediatamente donde terminó la primera película. Vemos que la familia Incredibles lucha contra el Underminer y causa grandes daños a su ciudad, lo que lleva a que la familia no reciba asistencia similar a la protección de testigos que habían estado recibiendo del gobierno de los Estados Unidos. Esto hace que la familia vaya a trabajar para una familia rica, que tiene un gran plan para restaurar a los superhéroes a su gloria pasada al recuperar la confianza del público.

Esta película se centra principalmente en la desconfianza del público hacia los seres humanos superpoderosos, que finalmente conducen a su extinción, según The Pixar Theory. El gobierno, harto de ser considerado responsable de las secuelas de los superhéroes y sus acciones, corta el apoyo a todos los llamados "súper". Incredibles 2 también muestra el surgimiento de súper corporaciones, incluida una compañía de telecomunicaciones propiedad de Winston Deavor.

La primera película de Pixar se desarrolla realmente en la década de 1990, décadas después de los eventos en Incredibles 2. Toy Story confirma la sospecha de cada niño de que sus figuras de acción y otros juguetes están vivos. Sigue la historia de Woody, que pierde su título de "juguete favorito de Andy" en el nuevo Buzz Lightyear.

La teoría de Pixar descubrió de alguna manera que Buy N Large creó juguetes para cosechar el poder de las emociones humanas, aunque esa misma energía que los juguetes están acumulando también los hace cobrar vida. Buy N Large está en todas partes en la PCU.

Cuando Woody está dañado, comienza a enfrentar su propia mortalidad y un futuro en el que Andy ya no jugará con él. Luego, mientras salva un juguete roto de una venta de garaje, Woody es secuestrado por un nefasto coleccionista de juguetes, lo que hace que sus amigos inicien una misión para salvarlo.

Esta secuela muestra el comienzo de los juguetes resentidos con sus humanos. Especialmente vemos esto con los juguetes que Woody conoce mientras está cautivo. Todos han sido abandonados por sus dueños. Este burbujeante resentimiento hacia los humanos, según The Pixar Theory, también se extiende al mundo animal.

Finding Nemo se desarrolla justo después de los eventos en las dos primeras películas de Toy Story, por lo que los primeros alcanzan. La película cuenta la historia de Nemo, un pez payaso joven que vive con su padre dominante y sobreprotector, es decir, hasta que es capturado por un buzo. Su padre, Marlin, inmediatamente recluta la ayuda de un pez llamado Dory, y los dos se embarcan juntos en una larga pero adorable aventura a través del mundo para encontrar a su hijo desaparecido.

Esta película muestra criaturas marinas con niveles similares de avance intelectual como los juguetes en Toy Story. Se comunican, tienen escuelas y tiendas, y tienen una sociedad de trabajo. También vemos que los peces en cautiverio tienen el mismo resentimiento de los humanos que los juguetes descuidados.

La secuela de Finding Nemo tiene lugar justo después de la primera película. Vemos a Dory, Marlin y Nemo cruzar el océano Pacífico, todos con la esperanza de encontrar a los padres de Dory. Sin embargo, cuando Dory es secuestrado y llevado al Marine Life Institute, esos planes quedan en suspenso.

Encontrar a Dory revela que Dory fue criado en cautiverio cerca de los humanos. La teoría de Pixar cree que esa es la causa de sus problemas de memoria, pero señala que es muy inteligente y capaz de aprender otros idiomas como la ballena e incluso puede leer. Entonces, si bien los animales y los juguetes pueden llegar a resentirse con los humanos, el intelecto de Dory sugiere que, cuanto más cerca se encuentren los humanos de los peces, más inteligentes pueden ser.

Ratatouille ocurre unos años después de Finding Dory en la línea de tiempo de la PCU, probablemente en 2007, el año en que se hizo. Muestra el lado más feliz de las emociones humanas y su impacto en los animales en este universo. La película sigue a una rata, llamada Remy, que sueña con convertirse en chef como su héroe, Auguste Gusteau. Remy pronto se encuentra trabajando en secreto con un chef en el restaurante de su héroe ya fallecido.

La conexión obvia entre Ratatouille y las otras películas de Pixar es la capacidad intelectual de Remy y la lucha entre los humanos y todo lo demás. Su clan de ratas compañeras está enojado con los humanos, especialmente porque la gente no está exactamente emocionada de comer en un restaurante atendido por roedores. Aún así, vemos que una rata que vive en contacto muy cercano con los humanos puede convertirse en el mejor chef del mundo.

La tercera entrada en la serie Toy Story tiene lugar 11 años después de la primera secuela. En este punto del universo, solo queda una pequeña colección de los juguetes originales, y Andy no ha jugado con ellos en muchos años. En el proceso de Andy de irse a la universidad, todos los juguetes, a excepción de Woody, se donan accidentalmente a una guardería, donde los niños maltratan los juguetes y los rompen fácilmente.

Toy Story 3 presenta toneladas de pistas sobre el universo más grande en forma de huevos de pascua que incluyen: Darla de Finding Nemo; una pista de que Andy conoce a Carl y Ellie de Up; y, potencialmente, incluso un vistazo a un Boo un poco mayor (de Monsters Inc) que asiste a la guardería. La película incluso nos muestra que Buzz funciona con baterías Buy N Large, otra conexión entre los juguetes y la corporación.

Toy Story 4 tiene lugar poco después del final de Toy Story 3, cuando vemos que Andy deja a Woody, Buzz y el resto de sus juguetes a Bonnie. Bonnie ahora ha ingresado al jardín de infantes y trae a casa un juguete nuevo que hizo, el acertadamente llamado Forky, un spork con ojos saltones. Cuando Bonnie y sus juguetes se van de viaje, Forky se va y comienza a cuestionar el significado de su propia existencia, pero Woody lo persigue y los dos se embarcan en una aventura.

Esta película hace mucho para responder preguntas sobre cómo los juguetes cobran vida, ya que vemos la creación de un juguete a partir de algunos trozos de basura por el amor de un niño. También muestra que hay diferentes niveles de sensibilidad para cada juguete, ya que Woody reconoce que tiene algún tipo de voz interior consciente, que su viejo amigo Buzz Lightyear no puede entender.

La teoría de Pixar señala que la relación de Andy con Woody es tan poderosa que los recuerdos de Andy han permitido a Woody alcanzar un nivel de sensibilidad que pocos juguetes, si es que hay alguno, han alcanzado en este punto de la línea de tiempo.

Cuando la esposa de Carl, Ellie, fallece, decide finalmente actuar según el sueño de su esposa de trasladar su casa a un oasis en la jungla sudamericana conocido como Paradise Falls. Lo hace uniendo alrededor de mil millones de globos a su casa, pero accidentalmente se lleva a un boy scout, que estaba en su porche, con él. Una vez que llegan a su destino, los dos encuentran perros que hablan y un pájaro prehistórico.

Arriba muestra el comienzo de la contaminación, que impulsa a los animales a volverse contra los humanos (y eventualmente lleva a que las máquinas controlen la Tierra, pero más sobre eso más adelante). El mundo que cambia rápidamente se muestra en forma de industrialización a gran escala y, por supuesto, la reubicación forzada de Carl. El equipo de construcción que llega para destruir la casa de Carl incluso presenta el logotipo Buy N Large.

También vemos la inteligencia de los perros (una vez que tienen la capacidad de hablar con collares especiales) y, potencialmente, uno de los últimos parientes de Arlo: el pájaro, Kevin.

Al igual que las últimas películas, Inside Out se desarrolla en la actualidad. Sigue a una niña, Riley, y su familia que se está moviendo, a través de cinco emociones personificadas que viven dentro de su cuerpo. Inicialmente, la emoción Joy está en control de Riley, porque todos los recuerdos de Riley son alegres. La mudanza de su familia cambia eso, y sugiere por qué los monstruos en Monsters Inc prefieren cosechar la felicidad, la emoción más poderosa.

También vemos el poder de la memoria en el universo cinematográfico de Pixar, en la forma del amigo imaginario de la infancia de Riley, Bing Bong, un alma olvidada que deja de existir dentro de la memoria de Riley. Se puede argumentar que Bing Bong es en realidad el recuerdo perdido de Riley de un monstruo que fue enviado a cosechar su felicidad después de los eventos de Monsters Inc.

Coco, ambientado en la actualidad, revela más sobre el poder de la memoria en la PCU. Como vemos en Inside Out, cuando Bing Bong desaparece después de ser olvidado, la memoria tiene el poder de mantener las cosas vivas en algún nivel. Coco se enfoca en ese concepto mostrándonos el mundo de los muertos, quienes pueden continuar como esqueletos fantasmales mientras sus familiares los recuerden. Una vez que se olvidan, desaparecen, al igual que Bing Bong.

Esta historia es contada a través de Miguel, que quiere ser músico, a pesar de que su familia lo prohíbe estrictamente. Cuando roba una guitarra de la tumba de un pariente muerto, es maldecido y llevado a la Tierra de los Muertos y tiene un día para recibir una bendición y regresar al mundo de los vivos.

Cars se desarrolla en el futuro, dentro de un siglo, y se trata de la Tierra poblada por automóviles parlantes. Naturalmente, las carreras son el pasatiempo preferido en este punto de la línea de tiempo, por eso nos presentan a Lightning McQueen, un auto de carreras que está tratando de convertirse en el primer novato en ganar la Copa Piston.

Si bien puede pensar que esto es solo un universo alternativo de Pixar, con automóviles parlantes en lugar de personas, tenga en cuenta que los objetos hablan en la PCU. Los autos solo ocurren después de que los humanos salen de una Tierra contaminada. Los autos funcionan con la tecnología de inteligencia artificial Buy N Large (y Syndrome) o cobran vida gracias al poder de los recuerdos de sus propietarios. (Existen varias teorías de Pixar, y cada una tiene una opinión al respecto).

En la secuela de Cars, el cuatro veces campeón de la Piston Cup, Lightning McQueen, es retado al Gran Premio Mundial, que es una serie de carreras que se realizan en todo el mundo. Pero las razas son atacadas por el malvado coche Zundapp, lo que lleva a Lightning y su amigo Mater a luchar contra la amenaza.

Cars 2 revela notablemente que los vehículos ahora enfrentan una escasez de combustible y que pueden morir. También confirma que todo esto está sucediendo en la Tierra, que ha sido limpiada por robots. Recuerde, el robot en Wall-E tuvo que limpiar uno de los últimos lugares sucios en la Tierra después de que Buy N Large abandonó el planeta.

Cars 3 sigue a un viejo Rayo McQueen mientras es usurpado por autos más rápidos y más jóvenes. Después de que un terrible accidente lo deja gravemente dañado, Cruz, un auto "niña" que siempre quiso ser un corredor, ayudó a McQueen a recuperar su salud. Eventualmente, McQueen apuesta con el dueño de la compañía de carreras de que dejará de correr si no vence al joven campeón Jackson Storm y gana la primera carrera de la temporada.

La última entrada de la serie Cars nos muestra que los coches tienen una vida útil. No pueden continuar para siempre, incluso si encuentran combustible. También nos muestra que existe algo de vida orgánica, cuando Cruz menciona manejar un cangrejo en la playa. Esa es la primera señal de tal vida en las tres películas de Cars.

Wall-E tiene lugar en 2800 y sigue al último robot que limpió una Tierra contaminada. Wall-E está fascinado por la cultura humana, lo que podría ayudar a explicar por qué permaneció mucho más tiempo que los otros robots. Parece particularmente interesado en el amor, que se manifiesta cuando conoce al robot de Eve que busca signos de vida. Wall-E y Eve también deben trabajar juntas para derrotar a una IA que ha estado evitando que los humanos regresen a la Tierra.

Wall-E en realidad tiene lugar durante más de 700 años, desde que Buy N Large asume el control del mundo en la segunda mitad del siglo XXI, y esencialmente lo contamina con basura, para que los humanos evacuen, con el plan de reunir a los robots Wall-E la basura e incinerarla solo cinco años. Sin embargo, quemar la basura contamina aún más la Tierra, por lo que Buy N Large abandona el planeta por completo.

A Bugs Life avanzó otro siglo y cuenta la historia de una posible hormiga inventora, llamada Flik, que vive en Aunt Island. Se espera que su colonia de hormigas brinde una ofrenda a un grupo de saltamontes cada año, pero cuando Flik destruye accidentalmente lo que las hormigas han reunido para los saltamontes, se aventura en la búsqueda de otros insectos que pueden ayudarlo a él y a la colonia.

Según The Pixar Theory, la vida de un insecto ocurre después de que los humanos regresan a la Tierra al final de Wall-E. Algunas especies de animales e insectos sobrevivieron a la contaminación, como lo demuestran la cucaracha en Wall-E y los cangrejos en Cars 3. Esto también explica por qué los insectos no parecen temer a los humanos tanto como cabría esperar. Simplemente no hay muchos de ellos en este momento en la línea de tiempo de la PCU.

Monsters University es una precuela de Monsters Inc. Nos muestra principalmente cómo los monstruos principales, Mike y Sully, se hicieron amigos íntimos e incluso comenzaron a trabajar en Monsters Inc. La película comienza cuando ambos ingresan a la universidad. Si bien no se caen bien al principio, comienzan a trabajar juntos una vez que se enfrentan a la expulsión si no pueden ganar los Scare Games.

Monsters Inc nos muestra la Tierra alrededor de 5000, cuando realmente hay monstruos que viven en nuestros armarios. Aparentemente, cada noche emergen de detrás de la puerta del armario para asustar a nuestros hijos y reunir su miedo como energía. Sully es el mejor asustador, pero inadvertidamente lleva a una niña, llamada Boo, de vuelta a su mundo de monstruos, y ella pasa la mayor parte de la película tratando de regresar.

El gran giro en The Pixar Theory es que Boo es The Witch from Brave. Después de que Sully la abandona, pasa su vida tratando de descubrir la magia detrás de las puertas. Eventualmente, ella aprende que las puertas permiten a los seres viajar a través del tiempo. Entonces, los monstruos en Monsters Inc están viajando en el tiempo para cosechar las emociones humanas. Y es por eso que The Witch usa una puerta para viajar, tiene una talla de Sully y está obsesionada con los osos como Sully.

La pieza final de The Pixar Theory involucra a los animales que permanecen en la Tierra. Las hormigas en A Bugs Life, la cucaracha en Wall-E, los cangrejos de Cars 3 y cualquier otra cosa que sobrevivió a la contaminación se han convertido en monstruos, eventualmente reemplazando a los humanos, de manera muy similar a como los humanos reemplazaron a los dinosaurios en The Good Dinosaur. Sin embargo, las emociones humanas son la principal fuente de energía en la PCU.

Esto resuelve el misterio de por qué los monstruos aprovechan el viaje en el tiempo para cosechar las emociones de los niños del pasado.

