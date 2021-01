Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Esta semana se lanzarán algunos programas de televisión y películas increíbles para que se graben o se pongan al día a través de un servicio de transmisión.

Aquí están las selecciones del grupo, recopiladas a través de múltiples plataformas de transmisión y TV, que incluyen BBC iPlayer, Netflix, Disney +, Sky, Now TV y Amazon Prime Video. Algunas son parte de suscripciones pagas, otras están disponibles para comprar o alquilar y otras son gratuitas.

Básicamente, hay algo para todos.

Entonces, aquí están los mejores programas y películas disponibles la semana que viene para que disfrutes de las mejores emociones de entretenimiento.

Dónde: BBC iPlayer

BBC iPlayer Cuándo: disponible ahora

Basado en una historia real, The Serpent es una dramatización de alto presupuesto de la caza de Charles Sobhraj: el asesino en serie más notorio de la década de 1970. Está protagonizada por Tahar Rahim como Sobhraj, con la ex asistente de Doctor Who Jenna Coleman como su ayuda romántica. Si bien se muestra semanalmente en BBC One, los ocho episodios están disponibles para atracones en BBC iPlayer.

Dónde: Sky One y Now TV

Sky One y Now TV Cuándo: disponible ahora

Después de dos exitosas temporadas en Londres, los muchachos Bulletproof (Noel Clarke y Ashley Walters) están de regreso para un especial de tres partes filmado en Sudáfrica. Espere explosiones aún más grandes y diversión de alto octanaje.

Dónde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Cuándo: disponible ahora

Anna Paquin (X-Men) protagoniza la segunda temporada de Flack, que se transmite por primera vez en Amazon Prime Video. También puede ponerse al día con todos los episodios de la primera temporada si aún no lo ha hecho. Se basa en el feroz mundo de los chismes de celebridades, con el ejecutivo de relaciones públicas de Paquin tratando de mantener las debilidades a veces alarmantes de los clientes fuera de la prensa.

Dónde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Cuándo: disponible ahora

One Night in Miami presenta una versión ficticia de cómo habría sido si Muhammed Ali, Jim Brown, Malcom X y Sam Cooke se reunieran para discutir sus roles en el movimiento de derechos civiles de los años 60.

Dónde: Sky Cinema y Now TV

Sky Cinema y Now TV Cuándo: disponible ahora

Dirigida y escrita por Judd Apatow (Virgen de 40 años, golpeado), El rey de Staten Island es una comedia dramática sobre la recuperación del dolor. Sí, realmente no suena tan gracioso, pero está muy bien manejado.

Dónde: Netflix

Netflix Cuándo: disponible ahora

De vuelta para una segunda temporada, la aventura animada nos lleva más allá de los eventos de la película (la primera temporada se desarrolla durante). Los niños ahora se propusieron ayudar en lugar de huir de los dinosaurios.

