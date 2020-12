Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La Navidad no solo es un buen momento para reunir a las familias, compartir regalos y hartarse de pasteles de carne picada y Quality Street, sino que también es una de las mejores épocas del año para ver grandes películas y programas de televisión.

En particular, los servicios de transmisión se están volviendo locos por las películas festivas y puedes ver algunos de los mejores clásicos navideños en Netflix, Amazon Prime Video, Disney + y Now TV.

Aquí están nuestras selecciones de las mejores películas navideñas para ver en uno de los servicios en línea.

Una suscripción a Netflix cuesta desde £ 5.99 / $ 8.99 por mes para un plan estándar que no sea HD hasta £ 13.99 / $ 17.99 por mes para el paquete completo, listo para 4K, donde puede ver hasta en cuatro dispositivos al mismo tiempo. Puede obtener un mes gratis si es un suscriptor nuevo.

Diseñado por el mismo equipo de producción detrás de Solo en casa y Harry Potter y la piedra filosofal, The Christmas Chronicles está protagonizado por Kurt Russell como Santa y es exclusivo de Netflix. Consigue que un par de niños lo ayuden después de que su trineo se descompone, lo que lo lleva a una gran aventura.

Una secuela ahora también está disponible en la plataforma, con Russell regresando como Santa junto a la esposa del mundo real Goldie Hawn como la Sra. Claus. Espere más acción y diversión para toda la familia.

Otra exclusiva de Netflix, que adquirió cuando no fue posible un estreno en el cine, este musical familiar es el equivalente navideño para niños de The Greatest Showman. Forest Whitaker interpreta a un excéntrico fabricante de juguetes que crea un invento mágico.

Esta excelente película británica del estudio de Nick Park, creador de Wallace y Gromit, tiene una gran influencia emocional y es una nueva versión de lo que podría considerarse una historia tradicional de Navidad. Sigue al hijo de Santa, Arthur, en su misión de entregar un regalo a una niña para salvar su Navidad, ayudado en el camino por un equipo de fieles compinches.

Nativity, la primera de una serie de cuatro películas, es un cuento conmovedor y divertido protagonizado por Martin Freeman como un maestro que mentiría equivocadamente acerca de convertir su natividad escolar en una película, solo para impresionar a una niña. La hilaridad se produce en esta travesura británica familiar sorprendentemente divertida. También está disponible para transmitir en Amazon Prime Video .

La extravagancia navideña de Bill Murray debutó en Netflix en 2015 y se convirtió en un clásico instantáneo, aunque a veces bastante extraño. Bill y algunos de sus amigos famosos se unen para cantar algunos clásicos navideños dentro de una película de comedia que te mantendrá entretenido este año.

Amazon Prime cuesta £ 79 / $ 119 por año, pero brinda acceso al servicio de transmisión de video Prime de los minoristas, además de una pila de bonificaciones adicionales adicionales, como la entrega gratuita en un día y la transmisión de Amazon Music. También puede optar por pagar mensualmente a £ 7.99 / $ 12.99 por mes.

Los nuevos clientes pueden registrarse para un período de prueba gratuito de 30 días.

No es realmente para los niños, pero es genial para los fanáticos de las comedias románticas, The Holiday está protagonizada por Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet y Jack Black en dos, entrelazando historias sobre el amor durante la temporada navideña. Hay lágrimas, risas y es una película ideal para tomar una taza de vino caliente y mirar mientras se acurruca debajo de una manta. También está disponible en Netflix y Now TV .

Buddy Hall (Danny DeVito) se acaba de mudar al vecindario y planea decorar su casa con suficientes luces navideñas para que pueda verse desde el espacio. Su nuevo vecino Steve (Matthew Broderick) siempre ha sido conocido como "el chico de la Navidad", por lo que no le agradan los planes de Buddy. Así se produce una travesura de comedia de Steve tratando de sabotear las festividades, pero las cosas no siempre salen como él quiere.

Este recuento moderno (bueno, un recuento de los 80) de A Christmas Carol es un gran ejemplo de por qué Bill Murray es venerado por todos. Su estilo inexpresivo brilla como el ejecutivo de televisión Frank Cross y la película se presenta con razón como una clásica película navideña. También disponible en Now TV .

¿Qué pasó con Chevy Chase? No podemos entender por qué se desvaneció de la pantalla grande en los 90 porque, en esta proyección, estaba en la cima de la escala de la comedia. Las películas de la familia Griswold siempre fueron muy divertidas, pero esta salida navideña fue a otro nivel. Sigue siendo tan divertido hoy como lo era en los 80.

Una solo para adultos, esta es una comedia hilarante protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen y Anthony Mackie (Falcon en Los Vengadores) como un trío de amigos que se encuentran para una última gran noche de Nochebuena antes de aceptar la edad adulta.

Disney + es relativamente nuevo, pero gracias a los múltiples estudios propiedad de la casa del ratón, tiene muchas delicias navideñas.

Una suscripción cuesta £ 5.99 / $ 6.99 por mes, £ 59.99 / $ 69.99 por año. Sin embargo, esos precios aumentarán en marzo de 2021, por lo que vale la pena echar un vistazo a las ofertas actuales de 12 meses si desea ahorrar mucho dinero en efectivo en el futuro.

Sin duda una de las mejores películas navideñas de todos los tiempos, el original Home Alone está disponible en Disney + este año. Es poco probable que nunca lo hayas visto antes, pero te recomendamos encarecidamente que lo pruebes de nuevo, ya que siempre se deleita, con violencia de dibujos animados y todo.

También disponible en Disney + está la secuela de Solo en casa que ve a Kevin McAllister varado en Nueva York. Incluso llega a conocer al presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aparece en la película. También está apropiadamente titulado, ya que Trump perdió en Nueva York. Y Michigan. Y Georgia. Y...

Michael Caine interpreta a Ebenezer Scrooge en la versión de los Muppets de la clásica película Christmas Carol. Genial para los niños, pero no es solo una película para niños con algunos personajes familiares, incluidos Great Gonzo, Kermit y Miss Piggy en papeles tradicionales.

Tim Allen es genial como el padre que accidentalmente mata a Santa y, por lo tanto, debe ocupar su lugar. También hay un par de secuelas, pero ninguna es tan buena como esta original.

La obra maestra de animación stop motion de Tim Burton y Henry Selick es una que disfrutamos todos los años. Tiene canciones increíbles en todas partes, mientras que la historia de Jack Skellington tratando de llenar las botas de Santa cuando está cansado de Halloween es tan conmovedora como divertida.

Necesitará un pase mensual de Now TV Sky Cinema para ver películas en cualquier dispositivo con la aplicación Now TV. El pase cuesta £ 11,99 por mes.

Puede ver las ofertas del Pase mensual de Sky Cinema aquí .

Todo lo siguiente también está disponible en la aplicación Sky Go, que es gratuita para los suscriptores de Sky Q.

Esta tiene que ser nuestra película navideña favorita de todos los tiempos. Con eso queremos decir que felizmente podríamos verlo cada año por siempre más. Will Ferrall como Buddy the Elf está en su mejor momento cómico y la historia conmovedora es perfecta para el período festivo.

En una de las comedias románticas navideñas más populares de la historia, Richard Curtis reúne un elenco familiar de personajes para representar 10 historias diferentes, todas ambientadas en Navidad, muchas de las cuales están interconectadas de alguna manera. Es una alegre diversión británica en su máxima expresión y no puedo evitar sonreír.

No dejamos que los niños más pequeños lo vean, pero Gremlins lo tiene todo. Además del tema navideño y el personaje más lindo de todos los tiempos en Gizmo, tiene verdaderos jeapody, comedia y los mejores villanos de la historia. Gremlins 2 también está disponible en Now TV / Sky Go.

Jingle All The Way es una gran película navideña protagonizada por el único Arnold Schwarzenegger como un padre desesperado que le ha prometido un súper juguete para Navidad. El único problema es que todas las tiendas se agotaron. Es imprescindible para todos los padres que han estado allí.

En nuestra opinión, esta es la mejor versión del clásico de Dr Seuss, sobre todo gracias a la interpretación de Jim Carrey de The Grinch. La dirección de Ron Howard también es excepcional, con colores llamativos y brillantes en todas partes.

Miracle On 34th Street es una hermosa película navideña. Este es un remake del original con Richard Attenborough como el Papá Noel de una tienda departamental que tiene que convencer a una niña y a una corte de Nueva York de que él es real. Es una película fabulosa para sentirse bien.

La animación de acción en vivo de The Polar Express nunca deja de impresionar y la historia es igualmente encantadora. Sigue a un niño sin nombre que, vestido con su pijama, sube a un tren mágico que se dirige al Polo Norte. Mientras está en el tren, se encuentra con una variedad de personajes, incluido Santa, con la mayoría de la voz de Tom Hanks.

Una de las películas más nuevas de nuestra lista, Last Christmas toma la música de George Michael y Wham (que aparece en todas partes) y crea un drama romántico completo con ella. Está protagonizada por Emilia Clarke de Game of Thrones con Henry Golding de Crazy Rich Asians como su interés amoroso.

Bad Santa es una de nuestras películas navideñas modernas favoritas. Billy Bob Thornton hace una excelente actuación como Willie, el ladrón que usa un disfraz de Papá Noel para robar grandes almacenes. Su viaje de redención es a la vez conmovedor y absolutamente divertido. Definitivamente no es uno para los niños.

Considerada por muchos no solo como una de las mejores películas navideñas, sino también como una de las mejores películas de todos los tiempos. Sigue la historia de George Bailey, que quiere quitarse la vida en Nochebuena. Se envía un ángel de la guarda para mostrarle todas las cosas buenas que ha hecho en su vida y cómo sería la gente si él no hubiera nacido.

Por último, aunque algunos se niegan a admitir que Die Hard es una película navideña, están equivocados. Tiene lugar durante una fiesta de Navidad y tiene la línea inmortal "ahora tengo una ametralladora, ho, ho, ho". ¿Qué más quieres?

Escrito por Rik Henderson.