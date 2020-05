Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Hay una increíble variedad de programas de televisión y películas que se lanzarán pronto en los servicios de transmisión.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney + , Now TV y Apple TV + tienen algunos regalos reales en camino. Así que aquí están nuestras mejores selecciones de películas y series que llegarán pronto a las plataformas de transmisión.

Netflix fue el primer gran servicio de transmisión en iniciar un programa "original", ahora llamado serie Netflix, donde financia y crea sus propios programas y películas. También presenta cierta programación como una serie de Netflix para el mercado del Reino Unido que podría haber aparecido primero en la televisión estadounidense.

Muchas, si no todas, las series enumeradas se presentan en 4K Ultra HD y con HDR o Dolby Vision en televisores o sistemas compatibles.

Disponible: 29 de mayo de 2020

Steve Carell protagoniza esta serie de comedia exclusiva de Netflix de los escritores de The Office (EE. UU.). Un general de cuatro estrellas encabeza la última agencia militar de EE. UU., Space Force, para llevar la lucha a las estrellas.

Disponible: 31 de julio de 2020

Sorprendentemente, la segunda temporada de uno de los mayores éxitos de Netflix ya se filmó antes del cierre, por lo que el showrunner Steve Blackman y el equipo pudieron terminarlo sin romper el distanciamiento social. Estamos muy contentos con esto. Muy feliz de hecho.

Disponible: 26 de junio de 2020

Si bien amamos a Will Ferrell y Rachel McAdams, nos preguntamos si esta película exclusiva de Netflix sobre una entrada islandesa en el Festival de Eurovisión es incluso necesaria. Después de todo, el concurso anual es casi una parodia en sí mismo, y la canción de Ferrell es menos divertida / ridícula que muchas de las entradas reales.

Al igual que Netflix, Amazon tiene una saludable selección de programas locales disponibles para los suscriptores de Prime. También puede verlos a un costo sin Prime, pero es mucho más barato pagar una suscripción anual y obtener una carga de otros beneficios, incluido el acceso al servicio de transmisión de Amazon Music y gratis al día siguiente o el mismo día en algunos casos - entrega. Muchos de sus espectáculos también se compran en canales estadounidenses para su distribución regional.

Muchos de ellos están disponibles en 4K HDR / Dolby Vision.

Disponible: 24 de junio de 2020

Basado en Point Blanc, el segundo libro de las novelas Alex Rider de Anthony Horowitz, este drama de espionaje adolescente de ocho partes sin duda complacerá a los fanáticos. Es posible que desee ver la película Stormbreaker primero para obtener un poco de historia.

Disponible: TBC (verano 2020)

La segunda temporada de Hanna está lista para un lanzamiento de verano, aunque todavía no tenemos una fecha exacta. El drama de los asesinos adolescentes ha sido un gran éxito para Amazon, por lo que esperamos que haya mucho amordazar por más.

Disponible: TBC

La primera serie de The Boys, basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, fue hilarante y horrible en igual medida. No podemos esperar otra salida para Hughie, Butcher y la pandilla.

Disponible: 5 de junio de 2020

El Presidente es una serie limitada de comedia dramática basada en el escándalo de corrupción de FIFA 2015, que se centra principalmente en Sergio Jadue, el ex presidente de la Asociación de Fútbol de Chile.

Por supuesto, Netflix y Amazon Prime no son los únicos lugares para obtener su televisor, Disney + es un participante relativamente nuevo en el mercado de transmisión y ha comenzado con fuerza.

También ofrece películas y programación de TV en 4K HDR / Dolby Vision.

Disponible: 5 de junio de 2020

Angelina Jolie regresa como la Maléfica homónima, la malvada "bruja" del cuento de la Bella Durmiente. La película también estará disponible en Now TV al mismo tiempo (para aquellos con un Sky Cinema Pass).

Disponible: 31 de julio de 2020

Los Muppets se vuelven meta, con el nuevo programa en la plataforma de transmisión de Disney enfocándose en sus intentos de producir un programa de transmisión.

Disponible: 26 de junio de 2020

Al igual que las docuseries mandalorianas disponibles en la plataforma ahora, Frozen 2 obtiene varios episodios que miran detrás de escena la realización de la secuela animada.

Disponible: 3 de julio de 2020

Se planeó una película del musical galardonado con múltiples premios para 2021, pero se presentó para darnos algo que ver durante el cierre. Utiliza técnicas innovadoras para filmar el espectáculo.

Ahora, la televisión brinda acceso a suscriptores que no son de Sky a programas y películas en los canales de la emisora satelital, todo sin necesidad de un contrato mensual. Y, como Sky es el anfitrión de contenido de HBO en el Reino Unido, junto con una pila completa de su propia programación original, también hay muchas series geniales en Now TV.

Sky Cinema también está disponible a través de Now TV para grandes lanzamientos de películas, aunque en un máximo de 1080p.

Disponible: 19 de junio de 2020

Will Smith protagoniza este thriller de Ang Lee, dos veces. Su antiguo personaje asesino se enfrenta a un clon más joven, también interpretado por Smith utilizando algunas tecnologías increíbles de eliminación del envejecimiento. En muchos aspectos, vale la pena verlo en sí mismo.

Disponible: junio de 2020

Billie Piper, ex asistente de Doctor Who y estrella del pop, asume el papel de una celebridad que se desvanece y se enfrenta a una nueva atención no deseada cuando aparece en línea una foto ilícita de ella.

Disponible: 2020

Maisie Williams (Game of Thrones) protagoniza el drama de comedia Two Weeks to Live, que la ve huyendo de gangsters asesinos después de que una broma sale mal.

Disponible: 22 de junio de 2020

Perry Mason se pone al día en esta serie limitada de HBO que se mostró por primera vez en los Estados Unidos el 21 de junio y, probablemente, al día siguiente en Sky / Now TV.

Apple TV + es relativamente nuevo en el negocio de la transmisión de video, con un puñado de programas y películas de alta calidad ya disponibles. A menudo son exclusivos de la plataforma también.

Disponible: 29 de mayo de 2020

Una comedia musical animada sobre el ahorro del mejor lugar al aire libre de Nueva York, Central Park con la voz de Josh Gad (Olaf in Frozen) también presenta a Kristen Bell, Leslie Odom Jr. de Hamilton y Stanley Tucci.

Disponible: 29 de mayo de 2020

Esta serie de biografías de 10 episodios se enfoca en una celebridad de renombre diferente, usando cartas escritas por fanáticos cuyas vidas han cambiado por el trabajo de cada estrella. Los episodios de la primera temporada incluirán las historias de Oprah Winfrey, Spike Lee y Lin-Manuel Miranda de Hamilton.