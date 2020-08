Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Pronto tendremos una increíble variedad de programas de televisión y películas en los servicios de transmisión.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney + , Now TV y Apple TV + tienen algunas delicias reales en camino. Así que aquí están nuestras mejores selecciones de películas y series que pronto llegarán a las plataformas de transmisión.

Netflix fue el primer servicio de transmisión importante en iniciar un programa "original", ahora llamado simplemente serie Netflix, donde financia y crea sus propios programas y películas. También identifica algunos programas como una serie de Netflix para el mercado del Reino Unido que podría haber aparecido primero en la televisión estadounidense.

Muchas, si no todas, las series enumeradas se presentan en 4K Ultra HD y con HDR o Dolby Vision en televisores o sistemas compatibles.

Disponible: 8 de septiembre de 2020

La serie animada de Netflix basada en Isla Nublar pronto estará con nosotros, con más niños que nunca huyendo de los dinosaurios escapados. Es un productor ejecutivo de Steven Spielberg, por lo que puedes apostar que será fiel a las películas.

Disponible: 3 de septiembre de 2020

Basada en las novelas de Wallender de Henning Mankell, sigue al detective en sus primeros años, poco después de unirse a la policía.

Disponible: 26 de agosto de 2020

El largometraje documental Rising Phoenix muestra el auge y la popularidad de los juegos paralímpicos y su lucha por ser aceptados en un escenario internacional.

Al igual que Netflix, Amazon tiene una saludable selección de programas locales disponibles para los suscriptores de Prime. También puede verlos a un costo sin Prime, pero es mucho más barato pagar una suscripción anual y obtener una gran cantidad de otros beneficios, incluido el acceso al servicio de transmisión de Amazon Music y gratis al día siguiente, o el mismo día. en algunos casos, entrega. Muchos de sus programas también se compran en canales estadounidenses para su distribución regional.

Muchos de ellos están disponibles en 4K HDR / Dolby Vision.

squirrel_widget_157589

Disponible: 4 de septiembre de 2020

La primera serie de Los muchachos, basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, fue a la vez hilarante y horrible en igual medida. No podemos esperar a la próxima salida de Hughie, Butcher y la pandilla.

Disponible: TBC (¿Octubre?)

Habiéndose retrasado debido a la pandemia, la tercera serie basada en el mundo de The Walking Dead de Robert Kirkman comenzará a transmitirse en Estados Unidos por AMC el 4 de octubre. Con suerte, seguirá poco después en Amazon Prime Video, que aseguró los derechos del Reino Unido hace un tiempo. Al igual que Fear The Walking Dead, contará con historias originales y, por lo tanto, no se basa en ninguna trama del cómic.

Disponible: TBC

Una tercera temporada basada en la novela de Neil Gaiman saldrá a finales de 2020. Es mejor ponerse al día con las temporadas 1 y 2 si aún no lo ha hecho, o es posible que no tenga ni idea de lo que está sucediendo.

Disponible: TBC

Otra adaptación de cómic, esta vez en forma animada, Invincible también es más para adultos que para niños. Se centra en el hijo de uno de los superhéroes más grandes de la Tierra que, después de desarrollar sus propios poderes, descubre que su padre no es tan heroico como parece.

Por supuesto, Netflix y Amazon Prime no son los únicos lugares para obtener su solución de TV, Disney + es un participante relativamente nuevo en el mercado de transmisión y ha comenzado con fuerza.

También ofrece películas y programación de TV en 4K HDR / Dolby Vision.

squirrel_widget_187869

Disponible: 17 de noviembre de 2020

Hecho en la tradición del verdaderamente horrible, pero muy divertido 1978 Star Wars Holiday Special, este corto de Lego sin duda tendrá a los fanáticos de la franquicia y los juguetes de construcción de ladrillos en puntadas por igual. Se excluirá de Disney +.

Now TV ofrece a los suscriptores que no son de Sky acceso a programas y películas en los canales de la emisora por satélite, todo sin necesidad de un contrato mensual. Y, como Sky es el anfitrión del contenido de HBO en el Reino Unido, junto con una gran cantidad de su propia programación original, ahora también llegarán muchas series geniales a Now TV.

Sky Cinema también está disponible a través de Now TV para grandes estrenos de películas, aunque en un máximo de 1080p.

squirrel_widget_148338

Disponible: 27 de agosto de 2020

Billie Piper, ex asistente de Doctor Who y estrella del pop, asume el papel de una celebridad en decadencia que se enfrenta a una nueva atención no deseada cuando aparece una foto ilícita de ella en línea.

Disponible: 2 de septiembre de 2020

Maisie Williams (Game of Thrones) protagoniza la comedia dramática Two Weeks to Live, que la ve huyendo de los gánsteres asesinos después de que una broma sale mal.

Apple TV + es relativamente nuevo en el negocio de la transmisión de video, con un puñado de programas y películas de alta calidad ya disponibles. A menudo también son exclusivos de la plataforma.

Disponible: TBC 2021

Anunciada durante la WWDC 2020 , la fundación se basa en los libros de Isaac Asimov y está protagonizada por Jared Harris (Chernoybl, Mad Men). Es una verdadera epopeya de ciencia ficción que sigue a un grupo de exiliados en su búsqueda para reconstruir la humanidad después de la caída del Imperio Galáctico.

Escrito por Rik Henderson.