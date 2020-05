¿Qué es HDR? ¿Por qué HDR mejorará tu visualización de películas?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La industria de la televisión nunca se detiene, con nuevas tecnologías que aparecen cada año para mejorar los televisores y convencerlo de que ahora es el momento de actualizar.

En los últimos años, hemos visto el cambio de CRT a televisores delgados, hemos visto el aumento y la caída del plasma, hemos sido testigos del ascenso de HD, Full HD y Ultra HD, hemos visto la elegancia con 3D y el debate en torno a curvo o plano. Unirse a esta carrera es HDR, la última tecnología que se encuentra entre las características cargadas de siglas en los nuevos televisores, y es una tecnología que está creciendo.

HDR llegó a lo grande en 2017, presentando una gama de formatos HDR, muchos dispositivos HDR y más opciones de HDR para hacer. Esto continuó durante los últimos años, con HDR cada vez más accesible en una amplia gama de dispositivos y servicios.

HDR significa alto rango dinámico. La abreviatura será familiar porque es un término que también se usa en fotografía, con HDR en algunas cámaras y muchos teléfonos inteligentes: es una característica del iPhone , por ejemplo.

Es lo mismo, porque en los televisores, al igual que en la fotografía, el objetivo es recrear una imagen más cercana a la vista por el ojo humano, o recrear mejor la visión del narrador original. Eso a menudo significa equilibrar las áreas claras y oscuras o la gama de colores, y no perder, por ejemplo, los detalles de las sombras debido a un cielo brillante.

Cuando se trata de televisores , esto se maneja en un par de áreas. El primero es el contraste, que se ocupa específicamente de la relación entre la luz y la oscuridad, y el color, con HDR que ofrece una gama más amplia de colores, particularmente en situaciones difíciles como las puestas de sol.

Los resultados entregados por HDR deberían significar colores más suntuosos, aportando más realismo y profundidad, y más "pop". HDR tiene como objetivo ser un regalo visual, que es en gran medida. HDR conserva la gradación de oscuro a claro de formas que SDR (rango dinámico estándar) no puede. Eso da como resultado la fidelidad en la oscuridad, así como ese punto de luz muy brillante, y ambos se representan con muchos detalles y colores.

El aspecto del "narrador original" también es importante, ya que HDR se está promocionando en gran medida para llevar la visión del director a su televisor, al igual que la música de alta resolución dice que está acercando al artista a sus oídos. En el caso de HDR, esto podría extenderse más allá de lo realista en imágenes de estilo más radical. En estándares anteriores, incluidos los utilizados en Blu-ray, simplemente no era posible lograr los mismos resultados.

HDR utiliza tecnología de panel que ofrece este rango de colores y contraste más amplios, y se trata principalmente de brillo e iluminación. Para ver el contenido HDR, debe tener una pantalla que sea compatible con HDR, es tan simple como eso, y para muchos será un televisor .

Los televisores con capacidad HDR son televisores succionados. Muchos equipos HDR tienen un sistema de retroiluminación que puede emitir alrededor de 1,000 nits de brillo máximo o mayor, mientras que los HDTV estándar generalmente solo emiten 100 nits, que es el nivel al que se especifica el contenido estándar de Blu-ray y TV.

Las liendres se refieren al brillo, aunque esto no se usa de manera uniforme cuando se mira contenido HDR; esto solo se refiere al brillo en lugares particulares, esos aspectos destacados en una escena. Usando un mayor rango de brillo y una gama de colores más amplia, HDR puede recrear imágenes que antes no eran posibles.

Sin embargo, no se trata del brillo absoluto, se trata del rango, por lo que, aunque verá que algunos fabricantes de LCD hablan de un brillo de 1000 nits, otros, como los fabricantes OLED, podrían ofrecer 800 nits. Debido a que ambos ofrecen el amplio rango entre oscuro y claro, ambos tienen la capacidad de llevar la etiqueta HDR.

Cuando se trata de estándares de color, los televisores HD ofrecen una especificación de video de 8 bits conocida como Rec. 709 o BT.709. HDR aumenta hasta 10 o 12 bits de grabación. 2020, o BT.2020, que representa 60 veces más combinaciones de colores con gradaciones de tonos más suaves. Esos números no significan nada en sí mismos, son solo el estándar definido por la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), pero a menudo escuchará a los fabricantes de televisores decir que cumplen con BT.2020, por ejemplo.

Para ayudar a complicar las cosas, HDR se introdujo inicialmente con Ultra HD (4K). HDR está incluido en la especificación Ultra HD Blu-ray , y UHD Alliance ha creado una certificación llamada Ultra HD Premium, que confirma que un dispositivo (por ejemplo, TV o reproductor de Blu-ray) cumple con estándares particulares para Ultra HD y HDR, aunque En los años posteriores al lanzamiento de la insignia Ultra HD Premium, es difícil ver que realmente impulse las ventas de TV, porque no todos la usan.

¿Qué es Ultra HD Premium y por qué es importante?

Sin embargo, HDR no está vinculado a la resolución, por lo que hay televisores con capacidad HDR que son Full HD (1080p en lugar de 2160p), al igual que hay teléfonos y tabletas con pantallas HDR en una amplia gama de resoluciones.

Las cosas tampoco se detienen allí. Además de las especificaciones de la UIT para dispositivos, se está hablando de una serie de estándares para contenido HDR: HDR10 y Dolby Vision son las tecnologías más establecidas y HLG y Advanced HDR de Technicolor son tecnologías emergentes, mientras que HDR10 + quiere convertir el Todo sobre su cabeza. Más recientemente, Vesa DisplayHDR se ha convertido en un estándar dirigido específicamente al mercado de monitores de PC.

Todo eso puede sonar confuso, pero como "consumidor" solo hay algunas cosas que realmente debe tener en cuenta.

En términos de cables, no hay nada especial que necesite de su cable. Si está viendo Blu-ray Ultra HD, se recomienda un cable HDMI de 18 Gbps o de alta velocidad, pero a menos que tenga cables HDMI realmente antiguos, probablemente ya lo tenga cubierto. Tampoco tiene que ser un cable costoso, los Amazon Basics funcionan bien.

La única implicación real de HDMI en HDR proviene de los enchufes mismos (y los tiene o no los tiene, no puede actualizar el hardware en sus dispositivos) y esto es una consideración cuando se trata del paso de HDR en receptores AV o barras de sonido.

Necesitará HDMI 2.0a para que HDR sea parte de la señal que llega a su televisor. Si tiene una barra de sonido o un receptor antiguo que ofrece una transferencia 4K con HDMI 1.4, la parte HDR no llegará a su televisor. Puede ser que tenga que usar óptica o ARC para que el sonido regrese a su dispositivo de audio e ir directamente desde la fuente al televisor para cualquier cosa que desee HDR.

Si tiene un reproductor de Blu-ray Ultra HD, es probable que tenga dos conexiones HDMI en la parte posterior para que pueda enrutar el video al televisor y el audio de su sistema de sonido directamente para evitar esto. Por supuesto, lo más importante es que su televisor admite HDR, y si lo hace, debe tener la conexión HDMI correcta en la parte posterior para admitir entradas HDR.

HDR10 se conoce como HDR "genérico", que es un término ligeramente despectivo, pero HDR10 realmente se refiere a las especificaciones de referencia para el contenido HDR.

HDR10 es una transmisión de video de 10 bits, más de mil millones de colores, y si tiene dispositivos compatibles con HDR, será compatible con HDR10. Esto está incluido en la especificación definida por la Asociación de Blu-ray Disc para los Blu-ray Ultra HD que acabamos de mencionar, y su soporte HDR10 está incluido en la certificación Ultra HD Premium de la que hemos hablado.

Una de las cosas que hace HDR10 es decirle a la pantalla que el contenido se está viendo sobre qué tan brillantes deberían ser las cosas. El objetivo es llevar esa información desde el monitor de estudio original hasta su sala de estar.

HDR10 también es el estándar HDR que ofrece Xbox One S y PS4 Pro , y con una actualización de firmware HDR para todos los modelos anteriores de PS4.

Técnicamente, usa metadatos estáticos, es decir, solo le dice a la pantalla esos valores una vez y luego eso se aplica a toda la película.

Las cosas nunca pueden ser simples, especialmente en el entretenimiento en el hogar, por lo que hay un estándar HDR alternativo y se llama Dolby Vision .

Una de las cosas que hace diferente a Dolby Vision es que está diseñado como un proceso HDR de extremo a extremo. Entonces, desde la captura hasta el procesamiento y la producción, Dolby Vision está diseñado para preservar la información que se capturó originalmente y transmitirla. Lo hace utilizando metadatos que luego son leídos por el decodificador Dolby Vision en el televisor que está viendo. El objetivo es brindarle una experiencia HDR más cercana al original al proporcionar más información: son metadatos dinámicos.

Le dice al dispositivo de pantalla qué tan brillante debe ser, pero en lugar de proporcionar un valor como lo hace HDR10, puede hacer esto para cada cuadro.

Muchos estudios han anunciado la compatibilidad con Dolby Vision (Universal, Sony Pictures, Warner Bros y Lionsgate, por ejemplo), así como servicios de transmisión, como Vudu, Amazon Video y Netflix , y también apunta a juegos y aplicaciones móviles. También puede comprar discos Blu-ray Ultra HD codificados con Dolby Vision.

Puede ofrecer una profundidad de color de 12 bits (68 mil millones de colores) y es compatible con sistemas de retroiluminación cuatro veces más potentes que los televisores HDR estándar, por lo que Dolby Vision ha sido diseñado para el futuro, superando las especificaciones actuales para HDR10 "genérico", incluso si actualmente no hay nada que pueda comprar que cumpla ese potencial.

Pero un decodificador Dolby Vision no solo es compatible con contenido Dolby Vision HDR, sino que también manejará HDR10, por lo que si tiene un dispositivo compatible con Dolby Vision y no está viendo contenido Dolby Vision HDR, no debería haber ningún problema. Sin embargo, si no tiene el decodificador Dolby Vision, no puede aprovechar el sistema Dolby.

Eso también se aplica a otros dispositivos como Chromecast Ultra o Apple TV 4K : estos dispositivos son compatibles con Dolby Vision, pero su televisor también tendrá que ser compatible. Lo mismo se aplica a los reproductores de Blu-ray Ultra HD: si su televisor no es compatible con Dolby Vision, estará viendo HDR10.

Originalmente, Dolby dijo que necesitabas tener un decodificador de hardware en tu televisor, pero las cosas se han suavizado ligeramente, y Sony confirmó las actualizaciones para admitir Dolby Vision en televisores que antes no lo permitían, permitiendo el soporte DV como una solución de software en lugar de hardware . A lo largo de 2019, vimos que más fabricantes se movieron para admitir Dolby Vision en televisores más asequibles: ya no es un formato limitado a televisores emblemáticos o modelos OLED caros.

Samsung también anunció un estándar abierto para HDR llamado HDR10 + y lo ha utilizado en sus televisores desde 2018 .

Está muy relacionado con HDR10 de lo que hemos hablado anteriormente, pero hace un movimiento para combatir esos metadatos dinámicos disponibles de Dolby Vision.

Lo que HDR10 + hace es usar metadatos dinámicos (básicamente más información) para decirle a la pantalla qué tan brillante debería ser. Esto es algo que hacen todos los estándares HDR, pero como ya hemos comentado, HDR10 tiene información estática, mientras que Dolby Vision puede establecer el brillo para cada cuadro, haciéndolo más preciso. Ahora HDR10 + podrá entregar metadatos cuadro por cuadro si es necesario, o escena por escena según lo necesite el contenido, por lo que el brillo sigue siendo preciso en todo momento.

Aquí está el ángulo comercial: Dolby Vision es un formato propietario que implica el pago de una tarifa de licencia, por lo que la introducción de HDR10 + como estándar abierto probablemente sea un movimiento para introducir un formato comparable que no necesita esa licencia. A menudo eso significa que se adopta popularmente porque es de uso gratuito.

Amazon Video se asoció con el anuncio de HDR10 + y el contenido comenzó a aparecer en diciembre de 2017 y el sistema en general ha estado creciendo, y en 2019 se lanzaron varios televisores que admiten HDR10 + y Dolby Vision.

Finalmente, HDR10 + realmente tiene como objetivo aumentar el rendimiento de los televisores más baratos. Hemos visto demostraciones HDR10 + en conjuntos HDR de rango medio que no tienen el brillo máximo de los modelos insignia y la diferencia entre HDR10 y HDR10 + es notable.

HLG significa log gamma híbrido, que es un sistema para HDR desarrollado por la BBC y NHK. El objetivo de HLG es recrear ese estándar HDR para transmisión, en lugar de transmitir o mediante un disco óptico, como es el caso de HDR10 y Dolby Vision. Debido a que la transmisión es menos consistente que esos otros sistemas de entrega, el objetivo de HLG es crear un sistema HDR que no dependa de metadatos.

En última instancia, HLG podría reproducir el efecto HDR sin necesidad de un equipo especial para recibirlo o procesarlo, lo que debería permitir una gran compatibilidad con versiones anteriores, además de ser rentable para las compañías de producción de TV, ya que no tendrán que actualizar todos sus equipo.

La BBC ha servido contenido HLG disponible a través de BBC iPlayer. Comenzando con la transmisión de Blue Planet II en 4K HDR , luego se trasladó a la Boda Real, Wimbledon y la Copa del Mundo en 2018. HLG ahora es ampliamente compatible con televisores HDR y HLG es el estándar que Sky Q está utilizando para su entrega HDR también .

Pasando de mirar televisión, Vesa anunció a fines de 2017 que estaba introduciendo otro estándar para HDR. La justificación fue que, como Vesa lo vio, no había un estándar consistente para certificar dispositivos en la industria de las PC. Con muchos monitores que promocionan el soporte HDR, este está diseñado como un enfoque transparente para crear un estándar comparable en monitores de diferentes fabricantes. Esto se aplica tanto a los monitores externos como a los integrados, es decir, los portátiles.

Hay tres niveles para el estándar Vesa DisplayHDR:

DisplayHDR 400: nivel de entrada, 8 bits, atenuación global, brillo de 400 cd / m2, aumento de color sobre SDR

DisplayHDR 600: nivel entusiasta, 10 bits, atenuación local, brillo de 600 cd / m2, aumento de color sobre DisplayHDR 400

DisplayHDR 1000: nivel profesional, 10 bits, atenuación local con 2 aumentos de contraste sobre DisplayHDR 600, brillo de 1000 cd / m2

Muchos fabricantes se han registrado y ya hemos visto el primer monitor certificado anunciado sobre el estándar: el monitor para juegos Samsung CHG90 QLED ha alcanzado el estándar DisplayHDR 600.

Necesita un televisor compatible con HDR para ver el contenido HDR y prácticamente todos los fabricantes de televisores que se le ocurran ahora tienen televisores compatibles con HDR.

La mayoría de los televisores emblemáticos y de nivel superior Ultra HD (4K) lanzados desde 2016 admiten HDR de alguna forma, y HDR es compatible con televisores LCD y OLED, como hemos discutido.

Es importante tener en cuenta que aunque Ultra HD Blu-ray incluye la especificación HDR, la televisión Ultra HD sencilla no: hay algunos televisores 4K / Ultra HD que no son compatibles con HDR, ya sea porque son televisores más antiguos o más baratos.

Esto tampoco es algo que se pueda solucionar con el software: si el panel no es lo suficientemente capaz, no puede mostrar los colores o el brillo, independientemente de la resolución.

Netflix ofrece contenido HDR que admite los formatos Dolby Vision y HDR normal. Comenzó a mostrar este contenido con Marco Polo y ha seguido una amplia gama de contenido en HDR. HDR Netflix está disponible en consolas, dispositivos de transmisión y de forma nativa a través de televisores HDR, aunque para acceder a HDR debe estar suscrito al nivel superior del servicio.

Amazon anunció en julio de 2015 que el contenido HDR estaba disponible a través de su servicio de video. Ahora ofrece episodios de su serie original en HDR sin costo adicional para los suscriptores de pago de Prime, como Mozart in the Jungle o Bosch. Puede acceder a Amazon en HDR a través de televisores directamente y a través de la mayoría de los sticks y cajas de transmisión.

Ultra HD Blu-ray es obviamente una de las grandes vías para suministrar contenido UHD y HDR. HDR es parte de la especificación Ultra HD Blu-ray, por lo que las películas que aparecen en este nuevo formato pueden ofrecer HDR. Lamentablemente, la PS4 Pro no ofrece un reproductor de Blu-ray Ultra HD, por lo que no hay soporte para esos discos en la consola, pero los servicios de transmisión serán compatibles. La Xbox One S y One X son compatibles con Ultra HD Blu-ray.

YouTube anunció soporte para HDR el 7 de noviembre de 2016. Eso significa que el servicio de video de Google no solo es una fuente de video 4K y 360 grados, sino también HDR. Esto debería ayudar a que HDR tenga mucha exposición, ya que habrá una fuente gratuita de contenido HDR, pero nuevamente, debe tener una pantalla que lo admita.

Cuando Apple lanzó el Apple TV 4K, también anunció que estaba actualizando muchas películas compradas en iTunes, sin costo adicional. iTunes (o la aplicación Apple TV) ofrece una amplia variedad de contenido Dolby Vision disponible para transmitir y en muchos casos tiene una mejor relación calidad-precio que los servicios de transmisión rivales. Por supuesto, tendrás que jugar a través de un dispositivo que ofrezca la aplicación Apple TV.

Vudu es compatible con Dolby Vision como ya hemos mencionado, por lo que hay soporte para algunos contenidos de Vudu en HDR con Dolby Vision. Sin embargo, esto solo es compatible con algunos modelos de Visio. Para obtener más información sobre la compatibilidad con Vudu HDR, consulte las páginas de ayuda .

Vale la pena mencionar Chromecast, porque si tiene un televisor que admite HDR, podrá usar Chromecast Ultra para ver contenido HDR de varias fuentes, incluidas Play Movies, YouTube o Netflix. A diferencia de otros decodificadores, Chromecast dependerá de que usted lo controle desde su teléfono, de ahí en adelante, debe dirigirse y recopilar el contenido de mejor calidad que pueda del servicio que seleccionó. Sin embargo, si tiene un televisor HDR, es posible que ya tenga una aplicación de TV para el servicio que desea transmitir.

Roku tiene varios jugadores diferentes que admiten HDR, pero no hay compatibilidad con Dolby Vision en dispositivos Roku.

Amazon Fire TV Stick 4K es compatible con HDR, incluido Dolby Vision, para que pueda conectar el dispositivo a un televisor HDR compatible y disfrutar de contenido de una variedad de fuentes, incluidos Netflix, Amazon Video y Apple TV.

Microsoft fue el primero en comenzar con un anuncio sobre los juegos HDR, con títulos como Forza Horizon 3 que ofrecen experiencias de juego maravillosamente vibrantes, enriquecidas con gráficos HDR. Necesitarás una Xbox One S o posterior para aprovechar eso.

Con Xbox One X, Microsoft anunció una lista "mejorada" de juegos. La inclusión en la lista mejorada significa que el desarrollador ha hecho más para impulsar el título específicamente para Xbox One X y una de esas mejoras podría ser HDR: busque el etiquetado HDR junto con el juego.

PlayStation, por otro lado, aunque un poco más tarde para anunciar los juegos HDR, parece estar causando un gran impacto. Sony anunció que todos los modelos de PS4 recibirían una actualización de firmware para habilitar HDR, y que esa sería una característica importante de PS4 Pro . Sony también confirmó una gran línea de juegos HDR.

Desde esos primeros anuncios, PlayStation y Xbox han seguido desarrollando la oferta HDR en juegos.

Un dispositivo bastante sin explotar para ver contenido HDR es el teléfono inteligente. Cuando Samsung lanzó el Galaxy Note 7, una de las características que introdujo fue "Mobile HDR". El Note 7 no sobrevivió, pero el nuevo campeón para HDR móvil fue el LG G6 , lanzado a principios de 2017. El teléfono inteligente insignia de LG era compatible con HDR10 y Dolby Vision y eso es algo que continúa durante los lanzamientos de teléfonos inteligentes.

Muchos teléfonos ahora son compatibles con HDR y verá que en algunos lugares, como la transmisión de Netflix, o mediante servicios como BT Sport, donde la transmisión de HDR originalmente solo estaba disponible en tabletas y teléfonos, antes de expandirse a otros dispositivos.