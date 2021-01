Las mejores estrellas y canales de YouTube que deberías estar viendo

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - YouTube tiene más cosas para ver que videos divertidos de gatos.

¡Impactante! Sabemos. De hecho, hay tanto que ver en el sitio para compartir videos de Google que algunos creadores de contenido se han convertido en "estrellas de YouTube" internacionales. Sí, eso es una cosa. Desde PewDiePie hasta Zoella, estos vloggers a menudo de veintitantos años han logrado acumular millones de suscriptores y miles de millones de visitas ... cada uno.

A la gente aparentemente le encanta ver a otras personas vivir sus vidas. Pero además de las estrellas de YouTube, también hay canales divertidos, educativos e interesantes con muchos seguidores. Epic Rap Battles of History, por ejemplo, tiene casi 13 millones de suscriptores, y solo se trata de enfrentar a figuras históricas entre sí en las batallas de rap.

Con tantas cosas sucediendo, es fácil sentirse abrumado y apagado por todo. Probablemente ni siquiera quieras suscribirte, o tal vez lo quieras. Cualquiera que sea el caso, Pocket-lint puede ayudar. Logramos compilar una galería de 18 canales de YouTube y estrellas de YouTube que vale la pena ver.

Estos no están clasificados en orden ni por conteos de suscriptores. Son simplemente populares, relevantes o simplemente entretenidos. Si te suscribes a todos ellos, definitivamente comenzarás a aprender la cultura de YouTube, luego es probable que te absorban y, antes de que te des cuenta, recomendarás canales para que otros los vean.

Tecnologa primitiva

Primitive Technology es un fascinante canal de tecnología retro dirigido por John Plant. Este canal publica varios videos de "pasatiempos" que muestran el proceso de construir cosas en la naturaleza sin el uso de tecnología moderna.

Imagina cómo sería si estuvieras varado en una isla desierta y tuvieras que construir una choza para vivir, un arco y una flecha para cazar y una estufa para cocinar. Si alguna vez estás en esa situación, te desearás Había visto más videos de este canal.

Casey Neistat

Casey Neistat es quizás uno de los vloggers más conocidos e instantáneamente reconocibles en YouTube. Aunque solo sea por los tonos característicos que usa en casi todos los videos. Neistat se unió a YouTube en 2010, pero también estaba haciendo películas y olas en línea antes de eso.

Es ampliamente apreciado por sus excelentes habilidades de edición y estilos de videografía. Si quieres probar lo bueno que es, te recomendamos ver este video del Nerdwriter .

The Slow Mo Guys

The Slow Mo Guys es un canal de YouTube dirigido por Gavin Free y Daniel Gruchy y consiste esencialmente en videos interminables de todo tipo de cosas que se filman en cámara lenta extrema. La pareja usa un equipo de cámara de alta gama bastante serio para capturar imágenes a más de 380,000 fotogramas por segundo, lo que resulta en algunas imágenes de video extremadamente satisfactorias.

Los videos más populares de la pareja incluyen cosas como globos de agua gigantes explotando, balas disparadas bajo el agua, palomitas de maíz en cámara super lenta y mucho más. Estos son algunos videos muy entretenidos y nunca dejamos de impresionarnos con el hecho de que la pareja haya logrado hacer nueve años de videos en cámara lenta y contando.

Colin Furze

Colin Furze es un YouTuber británico que se especializa en crear todo tipo de creaciones de locos, desde súper zapatillas calentadas por llamas hasta garras de estilo Wolverine, un lanzador de fuegos artificiales e incluso una bicicleta con neumáticos hechos de hielo.

Si alguna vez ha pensado en la creación de algunos loco para usar dentro o fuera de la casa, es probable que Colin también lo haya pensado y probablemente también lo haya hecho realidad.

Trailers de juegos honestos

Del mismo equipo detrás de Honest Trailers llega otro canal, igualmente hilarante con teasers de videojuegos sarcásticos y desgarradores.

Fandom Games presenta trailers de juegos honestos con fragmentos de imágenes de juegos mezclados con un brillante trabajo de voz en off. Los videos son a menudo críticas críticas incluso de los juegos más populares de nuestra época.

Batallas picas de rap

Epic Rap Battles of History es uno de los canales de YouTube más antiguos de nuestra lista; originalmente comenzó su vida en la plataforma de video en 2006. Esta es una serie de videos creada por Nice Peter, epicLLOYD, Dave McCary y Maker Studios que ve figuras famosas de la historia participando en divertidas batallas de rap.

Los personajes a menudo son interpretados por celebridades o estrellas de YouTube e incluyen la genialidad como Steve Jobs vs Bill Gates , Adolf Hitler vs Darth Vader y Elon Musk vs Mark Zuckerberg . Incluso si no te gusta el rap, apreciarás la hilaridad de estos videos.

TED

Si eres intelectual o tienes sed de conocimiento, es probable que ya hayas escuchado hablar de TED.

Este canal comparte ideas de la Conferencia TED con el mundo, de forma gratuita. Incluye discursos brillantes de personas conocedoras sobre todo tipo de temas, por ejemplo, la gran Carole Cadwalladr hablando sobre el papel de Facebook en Brexit o Stephen Hawking discutiendo el universo .

Trailers honestos

Honest Trailers no es un canal dedicado como tal, sino más bien una serie de videos producidos por Screen Junkies .

Estos videos esencialmente actúan como un tráiler irónico, a menudo sarcástico, regularmente divertido para una película próxima o ya lanzada. El tráiler oficial habitual a menudo se usa con una graciosa voz en off con un efecto brillante.

Marques Brownlee (MKBHD)

Marques Brownlee es quizás uno de los YouTubers tecnológicos más conocidos del planeta. Sigue el ejemplo de MKBHD y ha estado elaborando videos tecnológicos en YouTube desde principios de 2009 cuando tenía solo 16 años.

Su pasión por el tema y su dedicación a la creación de contenido de alta calidad con un enfoque en el "profundo conocimiento de los productos que discute" le han llevado a su éxito actual y continuo en la plataforma.

Philip DeFranco

Defranco presenta un programa de noticias en el que habla sobre los acontecimientos actuales y la cultura pop que le importan y "deberían importarle a usted", dice. Por lo general, cubre noticias controvertidas del día y ciertamente tiene un punto de vista interesante del mundo.

Philip DeFranco comenzó a crear su video en YouTube en 2006 y ahora tiene dos canales increíblemente populares: PhilipDeFranco y PhillyD.

Terapia Unbox

Lewis Hilsenteger es el hombre detrás del canal Unbox Therapy . Este es el canal más conocido en YouTube cuando se trata de desempaquetar productos y mostrarlos en todo su esplendor. Unbox Therapy promete exhibir "los productos más geniales del planeta. Desde el teléfono inteligente más nuevo hasta dispositivos y tecnología sorprendentes que nunca supiste que existían".

En resumen, si te gusta ver que las cosas se sacan de las cajas y se critican, entonces este es el canal para ti.

Sabroso

Tasty afirma ser la red de alimentos más grande del mundo y ciertamente es popular, con más de 16 millones de suscriptores al momento de escribir.

Incluso si aún no se ha suscrito a Tasty, es posible que haya visto algunos de los videos que produce el canal. Es bien conocido por crear videos virales con vistas de arriba abajo de deliciosos alimentos que se crean de maneras maravillosamente satisfactorias.

Invenciones innecesarias

Cubrimos el trabajo de Matt Benedetto antes cuando estaba haciendo olas en Instagram con fotos de varias creaciones impresas en 3D que nadie necesitaba .

Desde entonces, ha creado un canal de YouTube para mostrar su trabajo, construyendo invenciones completamente inútiles para la era moderna. Estos incluyen todo, desde robots que deslizan automáticamente Instagram hasta cascos para los dedos de los pies .

Michael Reeves

Michael Reeves dirige un canal que básicamente muestra lo que sucedería si dejas a un científico loco perder en internet y le das demasiados dulces.

Él crea todo tipo de inventos extraños modificando tecnología preexistente con resultados divertidos. Al igual que jugar con un Roomba para hacerlo jurar cada vez que se topa con algo.

Ejrcito fallido

"Todo éxito comienza con un fracaso" es el lema de Fail Army , un canal que en su mayoría muestra a las personas que fallan de muchas maneras diferentes y divertidas.

Si te molesta ver a la gente caerse, lastimarse o hacer cosas vergonzosas, entonces esto es todo.

No hay video

Noclip es un canal documental basado en YouTube que examina y analiza todo tipo de videojuegos. Suscríbete a este canal y podrás ver documentales largos y detallados sobre tus juegos y juegos favoritos de los que quizás no hayas oído hablar. Estos son videos increíblemente largos y brillantemente detallados que le brindan información nunca vista previamente sobre los juegos y su creación.

Rey Zach

Zach King es un estadounidense que saltó a la fama en Vine pero ha continuado su oficio en TikTok, Instagram y YouTube. Utiliza una mezcla de talento mágico y edición de video inteligente para crear algunos videos completamente entretenidos centrados en sus ilusiones.

El mundo de Ryan

La mayor parte de YouTube está compuesta por adultos que comparten su opinión, trabajo o arte con el mundo en general, pero Ryans World es diferente. Este canal presenta a un niño pequeño con el nombre de Ryan Kaji que esencialmente desempaqueta, revisa y juega con varios juguetes de manera regular. Sus videos obtienen millones de visitas y son increíblemente populares. Como beneficio adicional, la mayoría de los juguetes utilizados en los videos son donados a organizaciones benéficas.

Adam Savages probado

Si alguna vez viste MythBusters, entonces sabes quién es Adam Savage. Ahora puedes seguir apreciándolo suscribiéndote a su propio canal de YouTube.

Este canal ve al gran Adam Savage construyendo todo tipo de artilugios y artilugios locos. También muestra varios accesorios de películas, incluyendo cosas como el traje espacial de The Martian. Si te encanta salir, entonces este es el canal para ti.

MrBeast

Jimmy "MrBeast" Donaldson podría estar convirtiéndose en un nombre familiar en los últimos tiempos con la mayor colaboración de YouTube de todos los tiempos para salvar el planeta plantando 20 millones de árboles , pero ha estado en la escena de YouTube durante bastante tiempo. Comenzó en YouTube en 2012, pero no fue cuando comenzó a hacer acrobacias como grabarse a sí mismo contando hasta 100,000 que comenzó a ganar tracción.

Ahora MrBeast es más conocido por crear videos que se centran en donar miles de dólares a personas al azar en línea (generalmente streamers de Twitch desconocidos) y desafíos de "último en irse" que enfrentan a los jugadores entre sí por la promesa de un gran premio en efectivo. Los videos de MrBeast son ciertamente inusuales y te quedas preguntándote de dónde viene todo el dinero, pero ves que sus videos obtienen decenas de millones de visitas cada uno, todo queda claro.

Peter McKinnon

Peter McKinnon es un fotógrafo, cineasta y vlogger canadiense que rápidamente salió de la relativa oscuridad para convertirse en uno de los creadores más populares de YouTube. Sus videos consisten en una mezcla de contenido que incluye vlogs, trabajos detrás de escena y videos de consejos para aspirantes a camarógrafos y fotógrafos.

Si estás considerando YouTube como una carrera o solo quieres un poco de inspiración para crear tu propio contenido, este es el hombre a seguir. Peter McKinnon ha incursionado en colaboraciones con otros grandes YouTubers, incluidas las personas que ya figuran en esta lista.

El escritor nerd

El Nerdwriter, también conocido como Evan Puschak, elabora algunos ensayos en video fascinantemente detallados e intrincados sobre el arte de otras personas.

Ya sea que esté diseccionando los matices políticos de The Truman Show , analizando cómo Donald Trump responde preguntas o derribando la increíble filmografía de David Fincher, The Nerdwriter lo cubre todo de una manera realmente excelente y atractiva.

Mala lectura de labios

¿Alguna vez puso el televisor en silencio y fingió hacer las voces en off del programa de televisión que estaba viendo? ¿Hacer que los actores digan cosas fuera de lugar de manera hilarante? ¿No? ¿Solo nosotros?

Bueno, si nunca lo has hecho, sin duda obtendrás un chiste de este canal que hace exactamente eso . De una manera realmente convincente también.

La gente es asombrosa

People are Awesome es básicamente todo lo contrario de Fail Army, con videos que muestran a personas que realizan todo tipo de hazañas magníficas desde Parkour hasta skate, wakeboard, paracaidismo, levantamiento de pesas y más.

Estos son los tipos de videos que mirará y desearía poder copiar, pero sepa que probablemente terminaría hiriéndose de manera horrible.

Consejos tcnicos de Linus

Linus Tech Tips es uno de los canales tecnológicos más populares en YouTube. Sin duda, es un canal mega geek y completamente agradable de ver. Originalmente iniciado por el canadiense Linus Gabriel Sebastian en 2007, el canal creció rápidamente en popularidad junto con sus otros canales Techquickie, TechLinked y Channel Super Fun.

La calidad de producción de Linus Tech Tips ciertamente ha crecido a lo largo de los años a medida que se contrataba a más personas para trabajar en la producción de videos. Hay algunos videos brillantes detrás de escena y recorridos de estudio creados por Gamers Nexus (también vale la pena suscribirse) que muestran cuánto trabajo se dedica a los videos.

Athlean-X

Hay muchos canales de pérdida de peso y ejercicio en YouTube, pero Athlean-X es diferente. Está dirigido por Jeff Cavaliere, un hombre que seguro sabe lo que hace. Ha trabajado como fisioterapeuta y como entrenador de fuerza / acondicionamiento para los Mets de Nueva York, además de trabajar con numerosas celebridades y atletas deportivos en entrenamiento físico y de fuerza.

Este canal no ofrece soluciones rápidas o atajos de paquete de seis, sino que ofrece una visión real de las técnicas adecuadas, ciencia bien investigada y más. Es bien conocido por colorear su cuerpo con marcadores para mostrar grupos musculares particulares y cómo golpearlos. Hay una razón por la cual el canal tiene más de ocho millones de suscripciones y contando. Suscríbete a las ganancias!

Binging con Babish

Binging with Babish es otro canal para los amantes de la comida. Este canal ve al apasionado chef Andrew Rea recrear comidas y platos icónicos de películas clásicas y programas de televisión. Estos avances se resumen mejor en el avance del canal, pero si tienes buen ojo para la comida deliciosa, entonces no te decepcionará.

Tom Scott

Tom Scott es un excelente YouTuber británico que es mejor conocido por su serie de videos " Cosas que quizás no sepa ", donde educa a las masas sobre todo tipo de cosas, desde cómo preparar una taza de té hasta cómo se puede escuchar la diferencia entre frío y agua caliente.

Si te gustan los videos de conocimiento del tamaño de un bocado, este es el canal para ti. Nos encanta su video sobre por qué los enchufes británicos son mejores que cualquier otro.

Escrito por Maggie Tillman y Adrian Willings.