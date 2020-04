¿Qué es Android TV y cómo funciona?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Cuando Google cerró Google TV hace unos años, reemplazó la plataforma con algo completamente diferente: Android TV.

Ha sido relativamente bien recibido tanto por desarrolladores como por fabricantes. Google TV tenía una falta de aplicaciones, pero Android TV tiene acceso a Google Play Store, por lo que los desarrolladores con una aplicación móvil pueden aplicar fácilmente algunas modificaciones para hacer una aplicación Android TV. Además, Android TV tiene soporte de Google Cast. En pocas palabras, Android TV es esencialmente Android optimizado para la pantalla grande.

Es fácil de operar, se puede controlar a través de voz usando el Asistente de Google, y tiene algunas aplicaciones decentes. Aquí está todo lo que necesita saber al respecto, incluyendo cómo funciona, cuándo puede usarlo y qué dispositivos le ofrecen.

En pocas palabras, Android TV está diseñado para llevar el tipo de cosas que disfrutas en tu teléfono a tu televisor. Eso no significa que estés recibiendo llamadas a través de tu televisor o rastreando correos electrónicos, sino que se trata de la facilidad de navegación, el acceso al entretenimiento y la simple interactividad. Se trata de hacer que tu televisor sea inteligente y hacerlo con una interfaz reconocible y fácil de usar.

Ofrece control por voz gracias a la integración de Google Assistant y te da control a través de otros dispositivos, como tu teléfono Android y Reloj Waros. La interfaz basada en tarjetas se comporta de una manera familiar, lo que hace más fácil hacer las cosas que desea hacer sin un sistema de menús complicado.

Las aplicaciones de entretenimiento esenciales están disponibles, y los desarrolladores de aplicaciones de Android tienen la oportunidad de adaptar las aplicaciones para la experiencia de pantalla grande. Eso puede ser cualquier cosa, desde servicios de información como el clima, pasando por juegos. Android TV te permite personalizar rápidamente el contenido de tu televisor para adaptarlo a tus necesidades.

Para un fabricante de TV presenta una clara ventaja: ¿por qué diseñar su propia plataforma de TV inteligente, cuando Google ya lo ha hecho? ¿Por qué desarrollar sus propias aplicaciones, cuando la comunidad va a desarrollar para Android TV? ¿Por qué tener su propia tienda de aplicaciones cuando Android TV ofrece Google Play? Para Google, también ofrece una clara ventaja: pone Android en la pantalla grande de tu casa, y proporciona otra vía para servirte su contenido.

Android TV es fácil de aprender y usar. Cuando encienda su televisor o decodificador, verá la pantalla principal/pantalla de inicio. Se llena con un flujo vertical de filas, y usted navega por cada fila de izquierda a derecha. La fila superior es la barra Descubrimiento de contenido, que resalta el contenido sugerido de aplicaciones populares que utilizas. Es posible que veas tutoriales en YouTube o The Walking Dead de Google Play TV and Movies.

Justo en la parte superior de la interfaz verás la utilidad de búsqueda impulsada por Google Assistant. Android TV admite comandos de voz, siempre y cuando tengas el hardware necesario que permita que Android TV te escuche. De hecho, toda la interfaz se basa en la búsqueda activada por voz, que se puede utilizar a través de controles remotos con un solo clic con un micrófono incorporado. Simplemente haga clic en él para iniciar su búsqueda.

Los comandos de voz admitidos incluyen simplemente indicar el título de un videojuego... o búsquedas más complejas como «Todas las películas ganadoras del Oscar de 1989". Cuando haces una búsqueda, Android TV no solo te mostrará todos los resultados relacionados en Google Play, sino también los resultados de Netflix, Hulu, etc. Al revisar los resultados, verás las tarjetas útiles a continuación. Contienen fragmentos informativos como quién es quién en la película que estás a punto de ver, otros títulos populares del desarrollador de videojuegos que estás navegando, clips de YouTube con el actor que estás viendo, etc.

Ahora, de vuelta a las filas verticales en la pantalla de inicio. La segunda fila es una lista de aplicaciones destacadas, como Netflix, Amazon Instant Video, BBC iPlayer, etc. En determinados televisores y dispositivos, es posible que también veas las aplicaciones del fabricante.

También verás una fila vertical para entradas de TV, como HDMI 1 y HDMI 2, lo que te permite controlar y cambiar fácilmente entre entradas, mientras que la fila vertical inferior muestra aplicaciones que has descargado o que tienes disponibles en tu dispositivo, como Google Play Store, Música, Álbum, Películas y TV Google Play, etc. Haz clic en cualquiera de estas aplicaciones con el fin de navegar y encontrar más contenido.

Puedes navegar por la lista completa de aplicaciones de Android TV disponibles aquí.

Debajo de la fila Aplicaciones, verás una lista de todos los juegos que has descargado. Android TV es compatible con juegos para un jugador, varios jugadores, en línea y fuera de línea. Puedes usar hasta cuatro gamepads, teléfonos Android o tabletas a la vez cuando compites contra amigos. También puedes terminar un nivel en tu teléfono y jugar al siguiente en tu televisor, ya que Google Play Games guarda tu progreso.

La última fila de la pantalla de inicio no es necesariamente una fila, sino más bien un área de dedicación en la que puede hacer clic para acceder a la configuración, los temporizadores y las guías de ayuda. Si ingresas a la opción Configuración, verás los ajustes de TV inteligente como Configuración del canal, Entradas externas, Pantalla, Sonido, así como los menús Red y Accesorios para Google Cast, Bluetooth (para que puedas añadir un dispositivo) y Preferencias del Sistema y demás.

Una de las características más geniales en Android TV es la capacidad de usarlo para el casting. Android TV viene con Chromecast incorporado.

Si no tienes un televisor compatible con Android TV, pero quieres transmitir contenido de tu portátil o dispositivo móvil a tu televisor, tienes que comprar un dongle HDMI Chromecast de Google y conectarlo a tu televisor. Pero no si tienes un televisor o un decodificador con TV Android. Con uno, puede enviar todo, desde películas y música a incluso pestañas del navegador a su televisor.

No se requiere una llave HDMI Chromecast. Solo tienes que pulsar el botón Cast en tu aplicación móvil para empezar a jugar en tu televisor.

LG recurrió a WebOS en 2014 para su interfaz de TV en sus televisores superiores y los resultados fueron excelentes. Samsung, por otro lado, ha estado empujando una plataforma en la que está fuertemente invertido: Tizen. De cualquier manera, si usted está buscando una nueva televisión inteligente, la mayoría de los fabricantes sirven sus propias interfaces.

Otro enemigo de Android TV son los decodificadores de Apple, Roku y Amazon. Mientras que los dispositivos Roku intentan ser neutrales y sirven acceso a tiendas de contenido de Google y Amazon, Apple TV sirve productos propios de Apple principalmente yAmazon Los dispositivos Fire TV también presionan fuertemente Amazon Prime Video y los servicios propios de Amazon primero.