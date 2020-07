Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Fanáticos del cine, ¡alégrate! Pronto se estrenarán muchas películas nuevas, muchas de las cuales debutarán en plataformas de transmisión solo durante la pandemia. Estamos armando nuestra lista de las mejores películas próximas en 2020 y más allá, completa con sus fechas de lanzamiento y los últimos avances. Disfrutar.

Fecha de lanzamiento: 6 de noviembre de 2020 (EE. UU.)

6 de noviembre de 2020 (EE. UU.) Teatro o estreno en streaming: teatro

teatro Director: Cate Shortland

Cate Shortland Estrellas: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, OT Fagbenle William, Hurt Ray Winstone y Rachel Weisz

Los fanáticos de Marvel han estado clamando por una película independiente de Black Widow desde que Scarlett Johansson llevó al súper espía a la pantalla grande en 2010 con Iron Man 2. Ambientada después de Civil War (2016), Black Widow (2020) ve a Natasha Romanoff, también conocida como Black Viuda - en un viaje donde se ve obligada a confrontar su pasado ".

Fecha de lanzamiento: 6 de agosto de 2020 (EE. UU.)

6 de agosto de 2020 (EE. UU.) Estreno de teatro o streaming: Streaming (HBO Max)

Streaming (HBO Max) Director: Brandon Trost

Brandon Trost Estrellas: Seth Rogen, Sarah Snook, Jorma Taccone y Maya Erskine

Seth Rogan interpreta a Herschel Greenbaum, un inmigrante que cae en un tanque de jugo de pepinillos en 1920 que lo conserva perfectamente durante 100 años para que pueda conocer a su pariente vivo más viejo, Ben Greenbaum, quien también es interpretado por Seth Rogan.

Fecha de lanzamiento: 3 de septiembre de 2020 (EE. UU.)

3 de septiembre de 2020 (EE. UU.) Teatro o estreno en streaming: teatro

teatro Director: Christopher Nolan

Christopher Nolan Estrellas: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine y Kenneth Branagh

La última película del cineasta Christopher Nolan es una película de espías de ciencia ficción en la que el personaje de John David Washington tiene la tarea de salvar al mundo utilizando algún tipo de tecnología de manipulación del tiempo.

Fecha de lanzamiento: 28 de agosto de 2020 (EE. UU.)

28 de agosto de 2020 (EE. UU.) Teatro o estreno en streaming: teatro

teatro Director: Josh Boone.

Josh Boone. Estrellas: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt y Henry Zaga

Esta es la última película de X-Men producida por Fox antes de vender los derechos de Disney. Se espera que la película sea tanto una película de terror como una película de superhéroes: los jóvenes mutantes que han sido encarcelados en algún tipo de asilo comienzan a experimentar un evento sobrenatural.

Fecha de lanzamiento: Disney anunció recientemente que la película se retrasó para que puedan descubrir la mejor manera de llevar esta película al público.

Disney anunció recientemente que la película se retrasó para que puedan descubrir la mejor manera de llevar esta película al público. Estreno de teatro o streaming: TBD

TBD Director: Niki Caro.

Niki Caro. Estrellas: Liu Yifei, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An Gong y Li Jet Li

El remake de acción en vivo del clásico animado de Disney, Mulan, ya ha retrasado su fecha de lanzamiento cuatro veces, y el último anuncio de Disney indica que podría estar considerando un lanzamiento en streaming para la película.

Fecha de lanzamiento: 18 de diciembre de 2020 (EE. UU.)

18 de diciembre de 2020 (EE. UU.) Teatro o estreno en streaming: teatro

teatro Director: Denis Villeneuve

Denis Villeneuve Estrellas: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley, Henderson y Zendaya

Esta adaptación llena de estrellas de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert presenta a Timothee Chalame como Paul Atreides. Dirige a un grupo de personas que luchan por el control del planeta Arrakis y su valioso comercio de la especia conocida como Melange.

Fecha de lanzamiento: 20 de noviembre de 2020 (EE. UU.) | 12 de noviembre de 2020 (Reino Unido)

20 de noviembre de 2020 (EE. UU.) | 12 de noviembre de 2020 (Reino Unido) Teatro o estreno en streaming: teatro

teatro Director: Cary Joji Fukunaga

Cary Joji Fukunaga Estrellas: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz y Ralph Fiennes

Daniel Craig ha vuelto. Él es un James Bond retirado que regresa al MI6 para ayudar a detener al misterioso villano de Rami Malek.

Fecha de lanzamiento: 2 de octubre de 2020 (EE. UU.)

2 de octubre de 2020 (EE. UU.) Teatro o estreno en streaming: teatro

teatro Directora: Patty Jenkins

Patty Jenkins Estrellas: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright y Connie Nielsen

Esta secuela de Wonder Woman comienza sesenta años después de la primera película centrada en la Primera Guerra Mundial. Gal Gadot regresa como Wonder Woman, mientras que Kristen Wiig interpretará al villano conocido como Cheetah.

Fecha de lanzamiento: 2 de abril de 2021 (EE. UU.)

2 de abril de 2021 (EE. UU.) Teatro o estreno en streaming: teatro

teatro Director: Justin Lin.

Justin Lin. Estrellas: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren y Charlize Theron

Ambientado después de The Fate of the Furious (2017), Dominic Toretto debe enfrentar su pasado y salvar a los que más ama de un asesino mortal y hábil y un conductor de alto rendimiento: el propio hermano de Dominic, Jakob, que trabaja con un viejo enemigo, Cipher, que alberga una venganza personal contra Dominic.

Fecha de lanzamiento: 15 de octubre de 2021 (EE. UU.)

15 de octubre de 2021 (EE. UU.) Teatro o estreno en streaming: teatro

teatro Director: David Gordon Green

David Gordon Green Estrellas: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Anthony Michael Hall, Kyle Richards, Robert Longstreet, Nancy Stephens y Charles Cyphers

La secuela de Halloween de 2018 continúa donde quedó la última película: Laurie Strode, junto con su hija y su nieta, escapando de Michael Myers atrapándolo en una casa en llamas.

Fecha de lanzamiento: 30 de julio de 2021 (EE. UU.)

30 de julio de 2021 (EE. UU.) Teatro o estreno en streaming: teatro

teatro Director: Jaume Collet-Serra

Jaume Collet-Serra Estrellas: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez, Jack Whitehall, Jesse Plemons y Paul Giamatti

Emily Blunt interpreta a la Dra. Lily Houghton. Ella le paga a Frank Wolff de Dwayne Johnson para que la lleve al Amazonas y encuentre un árbol con misteriosas cualidades curativas.

Fecha de lanzamiento: 2 de julio de 2021 (EE. UU.)

2 de julio de 2021 (EE. UU.) Teatro o estreno en streaming: teatro

teatro Director: Joseph Kosinski

Joseph Kosinski Estrellas: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris y Val Kilmer

Tom Cruise regresa como el volador caliente Maverick, pero debe enfrentar los errores del pasado cuando comienza a entrenar a la próxima generación de pilotos de combate.

Fecha de lanzamiento: 5 de marzo de 2021 (EE. UU.)

5 de marzo de 2021 (EE. UU.) Teatro o estreno en streaming: teatro

teatro Director: Jason Reitman

Jason Reitman Estrellas: Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace y Paul Rudd

Después de mudarse a la antigua casa de su difunto abuelo, un hermano y una hermana descubren que su trato con el abuelo era uno de los Cazafantasmas originales.

Fecha de lanzamiento: 23 de abril de 2021 (EE. UU.)

23 de abril de 2021 (EE. UU.) Teatro o estreno en streaming: teatro

teatro Director: John Krasinski

John Krasinski Estrellas: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou y John Krasinski

Emily Blunt regresa para la secuela del éxito sorpresa de 2018 A Quiet Place que ve a su familia obligada a abandonar la seguridad del complejo en el que han estado viviendo.

Escrito por Maggie Tillman.