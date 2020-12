Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Si eres como nosotros, estás tratando de ver tantas películas navideñas como sea posible durante la temporada navideña.

Después de todo, hay toneladas para elegir, incluidos los clásicos de culto y, por supuesto, la película ocasional de vacaciones que disfrutas en secreto. Pero en lugar de caminar penosamente por la nieve hasta una tienda de videos (si es que ya existen) para obtener copias físicas, debe ingresar al siglo XXI y transmitirlas. Desde Disney + hasta Netflix, los servicios de transmisión de películas disponibles son abundantes.

Todo lo que tiene que hacer es explorar la lista a continuación, elegir una película y luego elegir un servicio de transmisión para verla. Hemos incluido enlaces a todos ellos para sitios de EE. UU. Algunos de los que hemos elegido cuestan un poco de dinero, mientras que otros son gratuitos. ¡Feliz Navidad!

Míralo ahora: Disney + , Amazon , Vudu

El Reino de Arendelle se ve envuelto en un invierno sin fin cuando la Princesa Elsa huye después de que sus poderes mágicos de invierno se revelan a la gente, dejando a su hermana Anna como la única persona que queda para rastrearla.

Míralo ahora: Netflix

Dos hermanos preparan una trampa para que puedan ver a Santa cuando baja por la chimenea, pero cuando se cuelan en su trineo provocan un accidente que hace que su trineo se averíe. Los dos niños, Santa y sus elfos tendrán que trabajar juntos si quieren salvar la Navidad.

Míralo ahora: Amazon

Siempre es divertido volver a ver algunas historias de Navidad. Esta vez, Benedict Cumberbatch expresa el gran y mezquino Grinch, es esta versión del clásico de Dr. Seuss, que ve cómo el corazón del chico verde crece tres tamaños.

Míralo ahora: Netflix

Un joven cartero es enviado a establecer una oficina de correos en un pueblo remoto en el extremo norte, donde conoce a un viejo fabricante de juguetes llamado Klaus. El cartero comienza a entregar cartas de niños a Klaus y, juntos, comienzan a entregar juguetes por las chimeneas de los habitantes del lugar.

Míralo ahora: Disney +

La hija de Santa, Noelle, tiene que ir a buscar a su hermano, Nick, quien ha huido a Arizona en lugar de asumir el deber de Santa Claus. Una vez que encuentra a su hermano, se da cuenta de que no tiene ningún interés en regresar al Polo Norte. Noelle tiene que encontrar a alguien que sea Santa para salvar la Navidad.

Míralo ahora: Netflix

Una mujer, conocida como la "heredera del partido", hace un trato con su padre después de su último error público. Tendrá el control de la compañía de juguetes de su padre si pasa las vacaciones en la pequeña ciudad donde comenzó la compañía con solo $ 100 a su nombre.

Míralo ahora: YouTube , iTunes , Google Play , Amazon

Un estafador borracho y su compañero se hacen pasar por Santa y su ayudante elfo para robar una tienda departamental en la víspera de Navidad, pero mientras revisa la tienda, el estafador forma una amistad poco probable con un niño incómodo.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

George Bailey pasa su vida pensando en los demás, ayudando a garantizar que todos los que lo rodean logren sus sueños a expensas de los suyos. Cuando se pierde el dinero que podría llevar a que arresten a George, su ángel de la guarda, Clarence, le muestra cómo habría sido el mundo si él nunca hubiera existido.

Míralo ahora: Amazon , Google Play , iTunes , Vudu , Disney +

Los Muppets cuentan su propia versión llena de risas de la redención de Ebenezer Scrooge. También hay un montón de grandes números musicales a lo largo de la película. Si eso no es suficiente, también está Micheal Caine como un Scrooge muy serio quejándose de que sus inquilinos muppets no pagan el alquiler.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Santa trae por error a un bebé al Polo Norte, donde se crió como Buddy the Elf. Una vez que su tamaño y la falta de talento para construir juguetes se convierten en un problema, viaja a Nueva York para conocer a su padre, quien tiene un lugar habitual en la lista de traviesos.

Míralo ahora: Netflix , Amazon , Google Play , Vudu

Un avaro verde intenta arruinar la Navidad para todos los Quién en Whoville hasta que descubre de qué se trata realmente la Navidad. Esta interpretación del clásico de Dr Seuss es la única versión de acción en vivo y presenta a Jim Carrey como el Grinch.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Con el desempleo actual de su esposo y la Navidad en camino, Ginny está teniendo problemas para sentirse muy emocionada por las fiestas. Sus dos hijos, con la ayuda de un ángel llamado Gideon, le muestran que la Navidad no se trata solo de regalos, sino de las personas que amas.

Míralo ahora: Vudu

Rudolph nace con una nariz roja, lo que obliga a otros renos a tratarlo como a un paria hasta que abandona el Polo Norte, pero justo cuando se va, se acerca una tormenta y Santa podría usar a alguien con una nariz roja brillante para guiarlo. eso.

Míralo ahora: Vudu

Uno de los clásicos de dibujos animados que se han convertido en elementos básicos de la Navidad, The Little Drummer Boy sigue a un niño huérfano que ha cambiado su vida para siempre cuando conoce a tres sabios en su camino a Belén.

Míralo ahora: Vudu

¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen la mayoría de tus tradiciones navideñas favoritas? Bueno, Santa Claus is Comin to Town tiene todas las respuestas de cómo Kris Kringle se convirtió en Santa Claus, se casó con la Sra. Claus y el resto de su historia de origen.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

El reno de nariz roja favorito de todos emprende una búsqueda para encontrar al bebé de Año Nuevo antes de la medianoche de la víspera de Año Nuevo. Este podría guardarse mejor para una revisión de Año Nuevo con los niños.

Míralo ahora: Vudu

Un grupo de niños encuentra un sombrero de mago, se pone su muñeco de nieve y le da vida. Después de una caminata rápida por la ciudad, el mago viene a buscar su sombrero y los niños tendrán que detenerlo si quieren mantener vivo a su nuevo amigo congelado.

Míralo ahora: Amazon , YouTube, Google Play

El clásico de dibujos animados original se emitió como especial de televisión en 1966 con el Grinch interpretado por Boris Karloff mientras intenta y no arruina la Navidad para todos los Quién en Whoville.

Míralo ahora: Apple TV

Charlie Brown está teniendo dificultades para encontrar el espíritu navideño. Mientras ve a sus amigos obsesionarse con la parte comercial, desde Snoopy compitiendo en el espectáculo de luces del vecindario hasta la increíble lista navideña de Sally, Charlie Brown se obsesiona más con encontrar algo más cercano al verdadero significado de la Navidad.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Ya sea que se relacione más con Ralphie que quiere su rifle de aire de rango de tiro de 200 disparos de acción de carbono Red Ryder oficial para Navidad o con su viejo gritando obscenidades en el horno en el sótano, se requiere ver A Christmas Story cada diciembre.

Míralo ahora: iTunes , Google Play, Amazon , YouTube

La oda de Adam Sandler a la temporada navideña llena de canciones pegadizas y chistes sobre pedos. Sigue a Davey Stone cuando es sentenciado a completar un programa de entrenamiento de árbitros con Whitey Duvall, de 70 años, o recibir una sentencia de prisión de 10 años.

Míralo ahora: iTunes , Google Play , Amazon , Apple

Una familia disfuncional hace que un niño le escriba una carta a Santa deseando que su familia recupere su espíritu navideño. Desafortunadamente, lo destruye después de que sus primos se lo lean burlonamente en voz alta a la familia, por lo que Krampus, no Santa, responderá a su deseo.

Míralo ahora: Netflix

Bill Murray presenta un especial navideño lleno de estrellas durante una tormenta de nieve en la ciudad de Nueva York que incluye a George Clooney, Amy Poehler, Miley Cyrus, Paul Shaffer, Chris Rock y muchos más.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Desde el recién electo Primer Ministro que se enamora de un asistente hasta un pasado de su mejor rockero tratando de conseguir un último éxito en las listas de éxitos con una melodía navideña, esta película muestra cómo se desarrollan las vacaciones para ocho parejas diferentes en el agitado mes antes de Navidad en gran parte diferentes caminos.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu , Disney +

A Jake le prometen el Porsche clásico de su padre si vuelve a casa en Navidad; el único problema es que lo han arrojado al desierto con un gorro de Papá Noel y una barba pegada a la cabeza y apenas le queda tiempo para llegar a casa.

Míralo ahora: Amazon , iTunes , Vudu

Los dos ricos hermanos Duke organizan un plan para que Winthrope, un tipo rico y tenso, cambie de lugar con el pobre estafador, Billy Ray Valentine, para apostar por cómo responderán los dos. Finalmente, los dos se dan cuenta del plan y trabajan juntos para darle la vuelta a los Dukes.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Después de una ruptura, Jenny se muda con su hermano mayor, Jeff, y su esposa y su hijo de dos años justo antes de Navidad. Si bien la relación tiene sus dificultades, Jenny y la esposa de Jeff, Kelly, se ayudan mutuamente a darse cuenta de verdades importantes sobre ellos mismos y lo que necesitan para ser felices.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

El adorable tonto Ernest recoge a Santa como un pasaje en su taxi y se sumerge en una aventura, donde tiene que devolver el saco de juguetes de Santa y luego ayudarlo a encontrar un sucesor antes de que la Navidad se arruine.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

John y Sara se conocen durante la temporada navideña en la ciudad de Nueva York y, debido a las supersticiones de Sara, escriben su información de contacto en un libro y un billete de cinco dólares. La única forma en que podrán continuar su romance en ciernes es si pueden encontrar la información de contacto del otro.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Ben Affleck interpreta a un hombre, llamado Rudy, que asume la identidad de su compañero de celda muerto Nick para conseguir una chica cuando sale de la cárcel. El único problema es que esa chica tiene un hermano que lo secuestrará y lo obligará a ayudar a robar un casino en el que trabajaba su compañero de celda muerto.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Una mujer tensa se dirige a casa con su novio para encontrarse con su familia durante las vacaciones. Desafortunadamente, la mujer y la familia no se llevan bien, lo que lleva a muchos momentos incómodos antes de que la familia pueda encontrar la felicidad en esta Navidad.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , iTunes, Vudu

¿Grumpy Cat tendrá la peor Navidad de su vida o podrá encontrar algo de felicidad junto con el verdadero significado de la Navidad? Lo importante es que podemos ver a un gato de aspecto gruñón con un gorro de Papá Noel lidiar con un grupo de personas felices.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu ,

En su primera Navidad sin su hija en casa. los Kranks planean saltarse la Navidad por completo. Desafortunadamente, sus vecinos no los dejarán. Pero cuando su hija tiene un cambio de planes de última hora y decide volver a casa, toda la comunidad se reúne para mostrarle que el espíritu navideño nunca se fue.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu , Disney Plus

Un recuento animado del clásico de Dickens con Jim Carrey dando voz a Scrooge. Observa cómo el fantasma del pasado, presente y futuro de la Navidad lleva al viejo Ebenezer en un viaje relámpago a través del tiempo para mostrarle el error de sus caminos.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu , HBO Max

John McClaine llega a Los Ángeles en Nochebuena para ver a su esposa separada. Justo cuando llega a Nakatomi Plaza, el terrorista Hans Gruber se apodera de la torre en su intento de robar millones en bonos al portador. Yippee yay Ki.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Elizabeth es una escritora gastronómica que ha mentido sobre cada columna que ha escrito y ahora tiene que organizar una cena para su jefe y su mayor fan, un héroe de guerra que regresa del extranjero. Entonces, es tener una familia falsa o perder su trabajo.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Arthur Christmas muestra cómo un proceso excesivamente modernizado de entrega de regalos lleva a que un solo regalo se pierda. El torpe hijo de Santa, Arthur, recibe la tarea de su abuelo de entregar el presente a la antigua usanza, con un viejo trineo y los bisnietos de los renos originales.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play, iTunes , Vudu

Eyes Wide Shut podría ser la única película que no puedes ver con tus hijos. Después de que su esposa admite que casi lo engaña, un hombre pasa una peligrosa noche de autodescubrimiento. No es directamente una película navideña, pero está ambientada durante las vacaciones y es divertida para que la vean los padres.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Un niño comienza a perder su fe en Santa Claus hasta que un tren mágico aparece frente a su casa en Nochebuena. Al abordar el tren, el niño emprende un viaje mágico al Polo Norte a bordo del Polar Express con el personaje navideño favorito de todos, Tom Hanks.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Una pareja que ha estado asistiendo a terapia y se odian mutuamente terminan pasando las vacaciones atados por un ladrón, interpretado por Denis Leary, quien termina siendo un gran terapeuta por derecho propio.

Míralo ahora: Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Esta película extranjera cuenta la conmovedora historia de la primera Navidad que tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial. Sin instrucciones ni negociaciones, los soldados de ambos bandos dejaron las armas y celebraron juntos durante una noche.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Una pareja que tiene padres divorciados tiene cuatro Navidades familiares a las que no quieren asistir. Mientras sus familias los empujan al borde de separarse, su relación termina por alejarse de las vacaciones aún más fuerte.

Míralo ahora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu ,

Arnold le promete a su hijo un muñeco Turbo Man para Navidad; el único problema es que todas están agotadas. Pasa toda la víspera de Navidad luchando con uñas y dientes para conseguir un Turbo Man, antes de ponerse el disfraz y luchar contra Simbad durante el gran desfile de Navidad.

Míralo ahora: Amazon

La clásica historia de una niña que sueña con que sus juguetes cobren vida y que su cascanueces la salve del Rey Ratón. Esté atento a un Macaulay Culkin pre-Home Alone.

Un hombre de negocios egoísta se despierta junto al amor de su vida que dejó hace décadas y sus tres hijos que nunca tuvo. Aunque al principio se siente miserable por el cambio, viene a ver qué se perdió.

Míralo ahora: Amazon , iTunes , Vudu

Un obispo pide ayuda al cielo en su misión de construir una catedral. La respuesta viene en forma de ángel, interpretado por Carey Grant, quien está allí para ayudar no solo con la Catedral sino también para salvar el matrimonio del obispo.

Micheal Keaton interpreta a un músico que muere mientras intenta regresar a casa con su familia en Navidad. Al año siguiente regresa como muñeco de nieve con una última oportunidad de pasar la Navidad con su hijo.

Gizmo puede parecer un regalo adorable y perfecto hasta el momento en que sus viscosos hermanos te ponen las manos encima. Es posible que desee tapar los oídos de su hijo cuando llegue a la historia sobre el cadáver de Santa atrapado en una chimenea durante dos semanas.

Jack, rey de Halloweentown, descubre la magia de la Navidad e inmediatamente se enamora de la festividad. Desafortunadamente, el resto de la gente de Halloweentown no tiene idea de lo que Jack ve en las nuevas vacaciones.

Después de hacer un agujero en una montaña en Finlandia, un grupo de hombres se da cuenta de que han lanzado algo horrible y mortal: Santa Claus. A partir de ahí es una carrera contra el tiempo para intentar volver a sellar al horrible monstruo.

Míralo ahora: Amazon , Vudu

Una de las películas de terror slasher originales de los años 70 duplica una gran película navideña de terror nocturno. Mira cómo un psicópata causa estragos en un grupo de jóvenes hermanas de la hermandad de mujeres en la víspera de Navidad.

Dos compañeros de trabajo que no se soportan comienzan a enamorarse cuando se convierten en amigos por correspondencia anónimos. Si eso suena vagamente familiar, es porque Youve Got Mail se basa en esta película.

Si eres un gran fanático de las canciones navideñas clásicas, entonces esta es una película que tendrás que ver. Bing Crosby y Fred Astaire intentan impresionar a una hermosa chica en un hotel que solo abre durante las vacaciones.

Míralo ahora: YouTube , Netflix , Amazon , Google Play , iTunes Dos ex soldados convertidos en cantantes se unen a un par de hermanas cantantes y se dirigen a Vermont para una Navidad blanca, pero descubren que no ha nevado nada allí. Luego, la tripulación se pone a trabajar para ayudar a su antiguo comandante en jefe a salvar su negocio de alojamiento y desayuno con una actuación especial.

Un anciano que se hace llamar Kris Kringle reemplaza a un Santa borracho en el desfile de Macys antes de convertirse en un éxito en los grandes almacenes durante la temporada navideña. Finalmente, tiene que ir a juicio para determinar su aptitud mental, ya que cree que es Santa.

