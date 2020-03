Los mejores servicios de transmisión de video en los EE. UU .: su guía completa

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Netflix puede ser uno de los servicios de transmisión de video más populares en los Estados Unidos, pero ciertamente no es la única opción disponible.

Admitiremos fácilmente que Netflix es uno de los mejores disponibles y, como tal, lo hemos incluido en esta guía. Pero, para ser sincero, todo el espacio es más complicado que eso, ya que está repleto de varios servicios diferentes, incluidos los servicios a pedido o de pago por visión.

Si eres del tipo que solo ve algunos programas cada mes, debes considerar servicios como FandangoNow o Vudu. Si mira varias películas o programas y tal vez abandone su plan de cable de una vez por todas, los servicios de suscripción como Amazon Prime y Hulu son la mejor opción para usted. Ofrecen acceso a la carta blanca a catálogos completos de contenido de transmisión, a un precio más apetecible que el cable.

En un intento por ayudar a los cortadores de cable a pasar por todos los servicios disponibles, hemos reunido esta práctica guía. Lo actualizaremos con nueva información y nuevos servicios, así que siga revisando las actualizaciones.

Costo: $ 119 al año o $ 13 al mes, con Prime (o, una suscripción de solo video cuesta $ 9 al mes).

Resumen: Prime Video tiene una gran colección, que incluye espectáculos originales, como "The Grand Tour". También tiene series exclusivas, como "Downton Abbey", el catálogo posterior de HBO y las transmisiones de NFL Thursday Night Football. También puede acceder a "canales" rivales con él, como Showtime o Stars, por $ 9 a $ 15 por mes. Sin embargo, solo puede transmitir en hasta tres dispositivos a la vez. Y no puede crear varias cuentas con la misma suscripción.

Costo: $ 6 al mes con anuncios o $ 10 al mes sin anuncios.

Resumen: Con CBS All Access, obtienes un amplio acceso a la red, pero sin una antena. Tiene episodios completos de programas de CBS, así como series originales exclusivas de acceso completo como Star Trek: Picard y The Twilight Zone, además de programación en vivo de afiliados locales de CBS en 124 mercados. Incluso hay un catálogo posterior de la serie actual de CBS. Además, obtienes el calendario 2018 NFL On CBS y puedes transmitir los juegos en dispositivos móviles.

Costo: $ 7 al mes o $ 13 al mes cuando se incluye con Hulu y ESPN +)

Resumen: Si eres un fanático de Marvel que quiere ver Endgame, un fanático de Star Wars entusiasmado por visitar el Mandalorian, o un padre que quiere distraer a tus hijos el tiempo suficiente para preparar la cena, Disney + tiene algo para todos. Incluye contenido no solo de Marvel y Star Wars, sino también de Pixar, National Geographic y las propiedades de Fox recientemente compradas por Disney como The Simpsons.

No te olvides de todos los clásicos de Disney, como The Little Mermaid y The Lion King. ¡Tiene tantos éxitos de Disney Vault!

Costo: $ 5 al mes o $ 50 al año por el servicio básico. Puede pagar un extra de $ 25 mensuales por las temporadas completas de MLB.TV de béisbol y hockey de la NHL.

Resumen: ESPN + es para fanáticos del deporte. Tiene una gran variedad de eventos deportivos en vivo como UFC, MLB, NHL y MLS, así como deportes universitarios de todo tipo y rugby y cricket. También tiene documentales, como todo el catálogo 30 por 30, entre una tonelada de otras películas. Es parte de la aplicación principal de ESPN para dispositivos móviles y cajas de transmisión. También puede verlo en línea en ESPN.com. La aplicación ESPN + también se puede comprar en un paquete con Hulu y Disney Plus .

Costo: $ 15 por mes.

Resumen: Esto es para aquellos de ustedes que quieren HBO, pero no quieren cable. Obtiene las series, películas, especiales y documentales de la red. HBO agrega constantemente más películas al servicio, por lo que siempre hay algo nuevo que ver. Pero, si ya tiene HBO a través de su proveedor de cable, simplemente use la aplicación HBO Go, ya que está incluida en su plan.

Costo: Hulu es de $ 6 al mes o $ 10 por la versión de cero anuncios. También se puede combinar con Disney + y ESPN por $ 13 al mes.

Resumen: Esto es para cortadores de cable que desean transmitir TV. Tiene programas actuales de ABC, Fox y NBC y programas anteriores de CBS. También tiene contenido original, como "The Handmaids Tale". Hulu incluso tiene un acuerdo con Viacom para algunos contenidos de MTV, Comedy Central y Nickelodeon. Hulu también es propiedad de Disney y se ha convertido en el destino para algunos de los adultos de la compañía. contenido orientado, como Its Always Sunny in Philadelphia, que no quiere poner en Disney +.

Costo: $ 55 por mes.

Resumen: ofrece más de 50 canales, incluidos ABC, CBS, Fox y NBC. También obtienes canales de cable como A&E, CN, CNN, Disney, Fox News, FX, TBS y TNT. La alineación deportiva incluye CBS Sports, ESPN y Fox Sports. También hay ofertas con redes Discovery, canales Scripps y DreamWorks Animation. Si bien el plan base solo permite que dos personas puedan usar el servicio a la vez, sí incluye 50 horas de DVR en la nube.

Costo: $ 9 por mes para video SD en una sola pantalla; $ 13 al mes por video HD en hasta dos pantallas; $ 16 al mes por video 4K en cuatro pantallas.

Resumen: Netflix tiene un gran catálogo de películas y programas de televisión, muchos de ellos títulos antiguos que Netflix también compró los derechos de transmisión, pero Netflix agrega más de su contenido producido internamente al servicio de transmisión todo el tiempo, con series como Orange Is the New Black and Stranger Things (¡se acerca la temporada 4!) y películas como Nominados a mejor película, The Irishman and Marriage Story y éxitos de taquilla como Underground 6 y Spenser Confidential.

Costo: $ 11 al mes, o $ 9 al mes cuando se compra a través de servicios como Amazon Prime y Hulu.

Resumen: similar a HBO Ahora, esto le permite ver la red de cable sin cable. Obtendrá todo el catálogo de Showtime, incluidas películas y documentales como Eric Clapton: Una vida en 12 bares. También hay espectáculos originales como Homeland y Ray Donovan. Pero si se suscribe a Showtime a través de un proveedor de cable, la aplicación Showtime Anytime le permite ver Showtime en sus dispositivos móviles, al igual que HBO Go para suscriptores de HBO.

Costo: Sling Orange es de $ 30 por mes; Sling Blue cuesta $ 30 al mes. Un paquete combinado es de $ 45 por mes. Los paquetes de complementos cuestan entre $ 5 y $ 10 adicionales.

Resumen: con Sling TV, obtienes canales con DVR en la nube. El paquete Orange viene con unos 30, incluidos Disney, ESPN, A&E, Food Network y TBS. En cuanto a la transmisión de TV, es limitado. El paquete azul viene con EE. UU. Y la red NFL. También puede agregar canales premium, como HBO y Showtime, por una tarifa adicional por mes. También hay un NBA League Pass por $ 29.

Costo: $ 50 por mes.

Resumen: Esto es comparable a Sling TV y Hulu con Live TV. Ofrece acceso a TV en vivo de hasta 50 proveedores, incluidas todas las redes principales. También hay una buena selección de canales, incluidos Bravo, Disney, ESPN, FX, Fox News, Fox Sports, MSNBC, National Geographic, EE. UU. Y algunas redes deportivas regionales. También tiene un DVR en la nube ilimitado y admite hasta tres usuarios simultáneos.

Aquí hay dos más que vale la pena considerar, aunque estos son mucho menos conocidos que los servicios de transmisión de video de EE. UU. Anteriores.

Costo: $ 55 por mes para más de 100 canales es el plan básico con complementos para más canales que varían en precio.

Resumen: Este servicio centrado en el deporte tiene canales en vivo y a pedido de redes de transmisión (como CBS, Fox y NBC), canales de cable (A&E, Bravo, FX y SyFy, y EE. UU.), Y redes deportivas (BeIn Sports , FS1, Golf Channel y NBA TV). Incluso tiene redes deportivas regionales. Viene con 30 horas de DVR en la nube gratis, y hay un "mirar hacia atrás" de 72 horas que le permite reproducir programas de los últimos tres días.

Costo: $ 20 por mes; $ 4 más por un paquete de canales complementarios.

Resumen: Philo es un servicio de transmisión sin deportes que ofrece 40 canales de redes de cable, incluidos A&E, AMC, BBC America, Cheddar, Comedy Central, Discovery Channel, Food Network, HGTV, History, Lifetime, MTV, Nickelodeon, TLC, Travel Canal y otros. También hay un complemento de $ 4 por mes que incluye canales adicionales. Admite hasta tres usuarios simultáneos y obtienes DVR en la nube ilimitado.