Jack Ryan Temporada 3: Cómo mirar, qué esperar y cómo ponerse al día

(Pocket-lint) - Jack Ryan ha sido un éxito para Amazon Video . Se basa en el protagonista más conocido de Tom Clancy, Jack Ryan, un analista de la CIA que se ve apartado de su trabajo de escritorio y se ve envuelto en la acción.

Jack Ryan, un héroe reacio, a menudo afirma que es un analista en lugar de un agente de campo y eso le da a Ryan un encanto vulnerable y encaja con la inclinación política de los thrillers de Clancy; Ryan es más inteligente que fuerte y eso siempre lo ha convertido en un personaje popular.

La temporada 1 de Jack Ryan se emitió en 2018 y fue un título de exhibición para Amazon, siendo uno de los primeros en ofrecer Dolby Atmos y Dolby Vision en la plataforma. La temporada 2 se emitió en 2019, por lo que la espera para la temporada 3 ha sido larga.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre la temporada 3 de Jack Ryan, con algunos detalles que están surgiendo sobre la temporada 4.

La fecha de lanzamiento de la temporada 3 no ha sido anunciada. Se ha confirmado que la producción ha terminado, pero no hay fecha de cuándo se unirá a la plataforma.

Hay una sugerencia suelta de "Q2 2022" para el cronograma, por lo que podría aparecer en Amazon Video en los próximos meses.

Jack Ryan es exclusivo de Amazon, por lo que está disponible para los miembros de Prime que pueden transmitirlo en Prime Video. Hay una prueba de 30 días si nunca lo has usado.

Las temporadas anteriores también están disponibles para ver en Prime Video.

No hay un tráiler oficial de la temporada 3. Esperamos que aparezca cuando se confirme la fecha de lanzamiento.

Las temporadas anteriores de Jack Ryan se desarrollaron secuencialmente de una a la siguiente y sabemos que veremos el regreso de John Krasinski como Ryan, Wendell Pierce como James Greer y Abbie Cornish como Cathy Mueller. Se ha confirmado que Betty Gabriel se unirá al elenco como Elizabeth Wright, Jefa de Estación.

La temporada 3 ve a Jack Ryan envuelto en la conspiración que está investigando, viendo al personaje principal huyendo de la CIA y aquellos que estaba investigando. Eso hace que la acción se desarrolle en toda Europa, con una serie de ubicaciones confirmadas a partir de publicaciones sociales durante la filmación. Ryan nuevamente está tratando de salvar al mundo del conflicto, pero esta vez también está en el marco.

Al igual que con las temporadas anteriores, no hay conexión con los libros originales de Tom Clancy, excepto por los personajes. Actualmente, no hay enlace a otras películas en Ryanverse , aunque se especula que se podría hacer un enlace a través de una futura película de Rainbow Six.

Se espera que haya ocho episodios. La duración de cada episodio es diferente, pero tienen un promedio de 50 minutos cada uno.

No se sabe si se lanzarán todos de una vez o si se lanzarán semanalmente.

Sí, la temporada 4 de Jack Ryan ha sido confirmada oficialmente, junto con una de las nuevas estrellas del programa, Michael Peña. Actualmente se desconoce el papel exacto que desempeñará Peña y no hemos escuchado mucho sobre la trama de la temporada 4.

Sabemos que Ryan, Greer y Mueller regresarán.

