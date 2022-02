Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Con el nuevo programa de Amazon Prime, Reacher, que vuelve a interpretar al personaje principal de Jack Reacher, las cosas se complicaron un poco más para aquellos que buscan pasar de los excelentes libros de Lee Child a ver una versión en pantalla de sus intrincadas tramas.

Aquí, lo guiaremos a través de los detalles clave que necesita saber sobre cómo ver el programa, así como también cómo interactúan con las películas de Tom Cruise y si hay más temporadas próximamente.

El nuevo programa de televisión se estrenará en Amazon Prime Video el 4 de febrero de 2022, por lo que está a la vuelta de la esquina.

Esto significa que, independientemente de dónde se encuentre, puede obtener una membresía o prueba de Amazon Prime Video para obtener acceso a Prime Video y poder ver la temporada sin costo adicional.

Lo importante es entender que el programa de Amazon es un reinicio completo del personaje: no hay continuidad entre las dos películas de Tom Cruise, Jack Reacher y Jack Reacher: Never Go Back, la última de las cuales se estrenó en 2016.

El casting de Tom Cruise fue muy controvertido ya que es un hombre notablemente bajo a pesar de su importante experiencia en películas de acción, y Jack Reacher se describe en los libros como prácticamente gigante, además de rubio.

Esto significa que si está buscando ver todas las adaptaciones que existen en este momento, básicamente puede hacerlo en dos partes:

Primero, echa un vistazo a las dos películas de Tom Cruise, comenzando con Jack Reacher y luego pasando a Never Go Back.

Luego, puede pasar a la nueva serie de Amazon, que ha elegido a Alan Ritchson para el papel principal.

Lee Child ha escrito una gran cantidad de novelas de Jack Reacher, cada una de las cuales gira en torno a su héroe que llega a un pueblo o ciudad, descubre que algo muy malo está sucediendo y trata de corregirlo a través de medios a menudo brutales.

Las dos películas de Tom Cruise se basaron en los libros de mitad de serie One Shot y Never Go Back, aunque jugaron un poco con las tramas.

La nueva serie de televisión en Amazon se basa en Killing Floor, la primera novela de Reacher , y toma un ritmo más lento para leer el libro en ocho episodios con un poco más de tiempo dedicado a ciertas secuencias.

Todavía es temprano para el programa de Amazon Prime: como con todos los programas de servicios de transmisión, serán las cifras de visualización las que determinen si se produce más.

Esperamos que tenga más carreras, ya que el catálogo anterior de los libros de Reacher contiene algunos arcos argumentales realmente bien hechos que contienen giros y suspenso, pero nada está garantizado.

