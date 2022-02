Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El próximo evento Unpacked de Samsung está a solo unos días de distancia, y antes de la gran exhibición, un destacado filtrador ha compartido renders e incluso un comunicado de prensa sobre algunos de los dispositivos que se espera que debuten.

Más específicamente, la línea Galaxy Tab S8 no anunciada, que se rumorea que incluye un modelo "Ultra" de alta gama por primera vez, se filtró por completo en línea.

Evan Blass publicó lo que parece ser el comunicado de prensa completo de Samsung sobre la gama de tabletas a través de su Leakland Substack . Tenga en cuenta que durante mucho tiempo se ha rumoreado que Samsung está trabajando en tres nuevos modelos de Galaxy Tab, probablemente llamados Galaxy Tab S8, S8 Plus y S8 Ultra. El comunicado de prensa recientemente filtrado de Samsung parece confirmar esos detalles sobre las nuevas tabletas y revela que admitirán Wi-Fi 6E y carga rápida de 45 vatios. El S8 Plus y el S8 Ultra, en particular, vendrán con un lápiz óptico S Pen actualizado que utiliza un "algoritmo de predicción para latencia ultrabaja".

Blass también compartió varios renders detallados de la serie Tab S8. Confirman que el Galaxy Tab S8 es el más pequeño del trío, gracias a su pantalla LCD de 11 pulgadas (resolución de 2560 x 1600). La Tab S8 Plus es la siguiente más grande, con su pantalla OLED de 12,4 pulgadas (resolución de 2800 x 1752), mientras que la Tab S8 Ultra es la más grandiosa de todas con una pantalla OLED de 4,6 pulgadas (resolución de 2960 x 1848) con una muesca .

Los renders también dan un vistazo a los accesorios. El modelo Ultra, por ejemplo, se muestra con una cubierta de teclado. También hay una segunda cubierta sin teclado.

Según el comunicado de prensa, puede reservar la línea Tab S8 a partir del 9 de febrero de 2022 a las 10 a.m. ET. Se lanzará el 25 de febrero de 2022 en "mercados selectos" como EE. UU., Europa y Corea. Todavía no hay noticias sobre el Reino Unido.

En Unpacked el 9 de febrero de 2022, también se espera que Samsung revele la serie de teléfonos inteligentes Galaxy S22, incluido un sucesor de Note llamado S22 Ultra.

Podrás ver el evento aquí.

Escrito por Maggie Tillman.