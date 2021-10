Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Samsung realizará otro evento Unpacked, aunque no ha pasado mucho tiempo desde que lanzó los teléfonos inteligentes plegables Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 3.

El evento Galaxy Unpacked Part 2 se transmitirá en línea el 20 de octubre de 2021, a las 10 a.m. ET / 3 p.m. BST, y por una vez no tenemos mucha información sobre lo que es probable que se lance. Sin embargo, hay mucho tiempo entre ahora y entonces para que salgan algunas filtraciones, por supuesto.

Si bien sería un cambio sorprendente de tiempo si Samsung presentara nuevos teléfonos inteligentes en el evento, el video teaser anterior y la propia descripción de Samsung del evento, que se basa en cómo "la tecnología que [la gente] usa todos los días debería reflejar su individualidad". , nos hace pensar que podríamos ver nuevas opciones de color para sus dispositivos.

Otra posibilidad radica en la dirección de las tabletas, cuya demanda se disparó durante los múltiples bloqueos que sufrió gran parte del mundo en los últimos años, por lo que podríamos tener alguna información sobre nuevos dispositivos en esa área de Samsung.

Sin embargo, hasta que el fabricante diga más, todo es un juego de adivinanzas. Sin embargo, va a ser una semana ocupada de presentaciones, con programas también a la vista de Apple y Google .