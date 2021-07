Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Las tabletas con Android Galaxy Tab S de Samsung son algunas de las mejores en su campo. Si bien las tabletas Android son pocas y distantes en estos días, la gama Galaxy Tab S es uno de los competidores más fuertes del iPad de Apple .

Las últimas tabletas Galaxy Tab S que aparecieron fueron la Tab S7 y la Tab S7 + , pero ahora están surgiendo rumores sobre sus sucesores, y se habla de un Samsung Galaxy Tab S8, S8 + y un S8 Ultra apareciendo en las filtraciones.

Aquí está todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre el Galaxy Tab S8 y sus variantes.

Principios de 2022

Los Samsung Galaxy Tab S7 y S7 + llegaron en agosto de 2020, mientras que los Galaxy Tab S6 y S6 + llegaron en agosto de 2019. Por lo tanto, parece lógico sugerir agosto de 2021 para las tabletas Galaxy Tab S8.

Sin embargo, un par de rumores han sugerido que las tabletas Galaxy Tab S8 no aparecerán hasta principios de 2022, y uno sugiere específicamente que llegarán con los teléfonos inteligentes Galaxy S22 , lo que sería un poco más tarde de lo esperado.

Sin embargo, con la escasez de chips y la pandemia global que tiene un impacto en varias cosas, un retraso es ciertamente plausible, y Galaxy Unpacked en agosto ya parece excepcionalmente ocupado.

En términos de precio, el Samsung Galaxy Tab S7 comienza en £ 619 en el Reino Unido y $ 649.99 en los EE. UU., Mientras que el S7 Plus comienza en £ 799 en el Reino Unido y $ 849.99 en los EE. UU. No sería demasiado sorprendente ver que el Galaxy Tab S8 y el S8 Plus son iguales, quizás con un ligero aumento, mientras que el S8 Ultra será más caro.

Prima

Aluminio

Todavía no hay filtraciones en torno al diseño del Galaxy Tab S8, S8 + y el rumoreado S8 Ultra, aunque esperaríamos una construcción de aluminio. Es probable que los dispositivos sean de diferentes tamaños, y también es probable que también ofrezcan diferentes funciones.

Es de esperar que la Tab S8 + y la Tab S8 Ultra tengan un sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla, por ejemplo, como lo hizo la Tab S7 +. Mientras tanto, el modelo Tab S8 estándar podría adherirse a un sensor de huellas dactilares de montaje lateral, como el S7.

Se esperan biseles delgados alrededor de las pantallas, diseños sólidos y premium y formas delgadas en todos los modelos Tab S8.

S8: LCD de 11 pulgadas

S8 +: 12,4 pulgadas, AMOLED

S8 Ultra: 14,6 pulgadas, AMOLED

El Samsung Galaxy Tab S7 cuenta con una pantalla LCD IPS de 11 pulgadas con una resolución de 2560 x 1600, mientras que el Tab S7 + cuenta con un panel Super AMOLED de 12,4 pulgadas con una resolución de 2800 x 1752 píxeles. Ambos tienen una frecuencia de actualización de 120Hz .

Se ha sugerido que los dispositivos Tab S8 estarán disponibles con tamaños de pantalla entre 11 y 14,6 pulgadas. Se dice que el más pequeño es LCD, mientras que el modelo de 12,4 pulgadas y el modelo de 14,6 pulgadas son paneles OLED.

Los rumores aún tienen que sugerir qué podrían ofrecer los Galaxy Tab S8, S8 + y S8 Ultra en términos de resolución, aunque es probable que el modelo Ultra ofrezca las especificaciones más avanzadas en términos de tecnología de visualización.

Esperaríamos que las especificaciones para el S8 y S8 + estén al menos a la par con sus predecesores, aunque es probable que haya mejoras, como una frecuencia de actualización adaptativa, por ejemplo, como la que ofrece la serie Galaxy S21.

S8: 8 GB de RAM, 128/256 GB de almacenamiento, 8000 mAh

S8 +: 8 GB de RAM, 128/256 GB de almacenamiento, 10090 mAh

S8 Ultra: 8 GB de RAM / 128 GB de almacenamiento, 12 GB de RAM / 256 GB de almacenamiento, 12000 mAh

Según los rumores, se prevé que el Samsung Galaxy Tab S8 y S8 + vengan con 8GB de RAM y opciones de almacenamiento de 128GB y 256GB. Mientras tanto, se afirma que el modelo S8 Ultra más grande viene con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, o 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Se dice que los tres modelos están disponibles solo en Wi-Fi, variantes 4G y 5G. Se cree que vendrán con un procesador insignia, probablemente el Qualcomm Snapdragon 888 o 888 Plus.

Actualmente, las fugas son un poco contradictorias en lo que respecta a la capacidad de la batería. Se ha reclamado una batería de 12.000 mAh para la Tab S8 Ultra, así como 11.500 mAh. Se dice que el S8 Plus viene con una capacidad de 10,090 mAh, mientras que se dice que el S8 estándar viene con una capacidad de 8000 mAh. Se espera soporte de carga rápida en todos los modelos.

S8 / S8 +: doble trasero (13MP + 5MP), 8MP frontal

S8 Ultra: doble trasero (13MP + 5MP), doble frontal (8MP + 5MP)

En términos de otras especificaciones, se dice que los tres modelos tendrán cámaras traseras duales compuestas por pargos de 13 megapíxeles y 5 megapíxeles.

Se dice que la cámara frontal es de 8 megapíxeles en el S8 y S8 +, mientras que el S8 Ultra viene con una cámara frontal dual con sensores de 8 y 5 megapíxeles.

Aquí está todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre las tabletas Galaxy Tab S8.

Leaker Ice Universe tuiteó algunas especificaciones de la batería para el Galaxy Tab S8 + y S8 Ultra, con detalles sobre cuándo se espera que se publiquen.

La Tab S8 + se lanzará con S22. SM8450, una batería UI 4.0, 10090mAh. Pero este no es el mejor. Hay "Ultra". No lo diré primero. Vamos a esperar y ver. - Universo de hielo (@UniverseIce) 27 de julio de 2021

Un filtrador llamado lanzuk publicó en un sitio de redes sociales coreano que el Samsung Galaxy Tab S8 no llegará hasta principios de 2022. El filtrador también menciona una tableta S8 Ultra.

El usuario de Twitter FronTron reveló una serie de especificaciones que rodean a las tabletas Galaxy Tab S8 detectadas en Naver, un sitio de redes sociales coreano. Sin embargo, no está claro exactamente de dónde provienen las especificaciones y el tweet ha sido eliminado, aunque TechRadar publicó los detalles antes.