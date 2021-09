Nokia se burla del lanzamiento del 6 de octubre, ¿podría ser esta la tableta Nokia T20?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Nokia ha recurrido a las redes sociales para adelantar un nuevo lanzamiento que se avecina, y parece que el nuevo dispositivo podría venir en una caja bastante grande.

El adelanto no dice mucho, pero hace referencia a que algo llegará el 6 de octubre de 2021. Esta es la primera vez que escuchamos sobre un nuevo evento de lanzamiento de Nokia , pero no es la primera vez que escuchamos sobre nuevos dispositivos Nokia.

La imagen muestra una línea de teléfonos, que cubre un par de Nokia Originals, el 3310 y el 8110 , el Nokia 7.2, Nokia 8.3 y el Nokia XR20 .

Nuestra familia sigue creciendo.

Próximamente el 6.10.21 pic.twitter.com/B55fUMWAOs - Nokia Mobile (@NokiaMobile) 20 de septiembre de 2021

Por último, hay una caja, y parece una caja bastante grande en comparación con el teléfono que está al lado. Es significativamente más grueso y más largo que la caja en la que viene el XR20, lo que sugiere que es para un dispositivo más grande.

Esto sugiere que este es el rumoreado tablet Nokia T20. Se dice que esta tableta tiene una pantalla de 10,36 pulgadas, viene con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, con versiones Wi-Fi o 4G disponibles.

Se espera que sea muy asequible, según las filtraciones anteriores, que sugirieron un precio de £ 185 / € 217 / $ 257 para el modelo Wi-Fi, lo que lo convierte en un competidor para las tabletas Amazon Fire en lugar de un desafío para el iPad de Apple.

Por supuesto, no hay verificación de que estos precios estén cerca de ser exactos, pero es probable que el momento del evento sea para que Nokia pueda intentar capitalizar su patrocinio de la última película de James Bond, No Time to Die .

Originalmente se suponía que No Time to Die coincidiría con el lanzamiento del Nokia 8.3 5G , pero recientemente ha cambiado de dirección para impulsar el Nokia XR20, el teléfono resistente de la compañía.

Esta no es la primera tableta Nokia que hemos visto. Estaba el Nokia N1 en 2014 , y antes de eso, vimos la tableta Nokia Lumia 2520 .