Surface Go 3, iPad, iPad Air, iPad mini

(Pocket-lint) - Durante el mes pasado, tanto Apple como Microsoft han actualizado sus líneas de tabletas más económicas.

Primero fue Apple, que en el evento de transmisión de California del 14 de septiembre de la compañía, trajo mejoras al iPad base con un precio inicial de $ 329 / £ 319 al agregar un procesador A13 actualizado, una nueva cámara ultra ancha y una pantalla TrueTone.

Para seguir ese anuncio, Apple luego reveló un gran rediseño largamente esperado a la línea de iPad mini, trayendo el iPad Air e incluso un poco del diseño del iPad Pro y actualizaciones de energía a la tableta miniaturizada.

Y, por último, tenemos la Surface Go 3 ligeramente mejorada de Microsoft, que a pesar de parecer idéntica al modelo Go 2 anterior, incluye una CPU Intel de décima generación más potente y eficiente.

A pesar de la actualización menor, Surface Go 3 aún ofrece la capacidad de ejecutar una experiencia de Windows 11 en su mayoría completa en una tableta ultraportal sobre la marcha con un precio base de solo $ 399 / £ 369.

Ahora, repasemos un resumen completo de cada una de las especificaciones de estos productos, características adicionales y otros detalles importantes para que pueda tomar la mejor decisión al comprar su próxima tableta para el camino.

Tanto el Surface Go 3 como el iPad tienen tamaños de pantalla de alrededor de 10 pulgadas, 10.2 pulgadas en el iPad y 10.5 pulgadas en el Go 3 para ser exactos. Sin embargo, el iPad cuenta con una pantalla Retina de 264 PPI de resolución ligeramente más alta, mientras que Surface Go 3 se sincroniza con una pantalla estándar de 1080P, lo que lleva el PPI del dispositivo a solo 220. Básicamente, esto significa que el texto y las imágenes deben verse un poco más nítidas en el iPad en comparación con el Surface.

Sin embargo, si pasa al iPad Air de precio un poco más premium ($ 549 / £ 579), obtendrá una pantalla más grande de 10.9 pulgadas con el mismo 264 PPI, lo que lo aleja solo una mancha del super- iPad Pro de 11 pulgadas de gama alta ($ 799 / £ 749) en términos de área de visualización.

Por supuesto, el más pequeño del grupo (pero no la opción de precio más modesto) es el iPad mini ($ 499 / £ 479), que llega con una nueva pantalla de 8.3 pulgadas pero a 326 PPI resonantemente más nítidos.

Si lo que busca es tener la resolución de pantalla de la más alta calidad, entonces no puede equivocarse con el iPad mini, aunque tenga en cuenta que su tamaño de 8.3 pulgadas lo hace sentir más cerca de un teléfono gigante en lugar de una tableta de trabajo independiente. Y la falta de un conector inteligente hace que conectarlo a un teclado sea aún más engorroso.

Si está buscando la tableta más liviana y portátil del mercado, podemos decirle de inmediato que nada va a superar al iPad mini. Con un peso de solo 293 gramos (0,65 libras), su pantalla de 8,3 pulgadas parece más similar a un iPhone 13 Pro Max más grande que a un iPad reducido, y nuevamente, la falta de un conector inteligente también contribuye a esa sensación. .

El iPad mini es ideal para llevarlo en su bolso todo el día o incluso para caberlo en el bolsillo de un pantalón grande, pero su incapacidad para caber en un teclado de tamaño normal sin recurrir a un Bluetooth externo significa su capacidad para obtener cualquier tipo de trabajo real. hecho fuera de él es probablemente una posibilidad remota en el mejor de los casos.

Sin embargo, en Surface Go 3, Microsoft vende una combinación de teclado y trackpad de tamaño completo, lo que le permite usar la tableta como un dispositivo Windows 11 real en lugar de un simple artilugio de consumo rápido de medios.

El peso del Surface Go 3 es de 522 gramos (1,15 libras) mucho más pesado, y eso es antes de la adición del accesorio opcional de teclado y panel táctil que agrega otros 245 gramos (0,54 libras) de volumen, lo que eleva el total a 767 gramos. (1,69 libras).

Al agregar el iPad estándar y el iPad Air a la mezcla, que pesa 487 gramos (1.07 libras) y 458 gramos (1.0 libras), respectivamente, podemos ver que Surface Go 3 es el más pesado de los cuatro. Sin embargo, cuando agregamos el Magic Keyboard de Apple, que pesa la friolera de 601 gramos (1.3 libras), el iPad Air ahora pesa mucho más que incluso el peso combinado del Surface Go 3.

Si tener el teclado y el trackpad de tamaño completo más livianos a tu disposición es clave, no te encontrarás mucho mejor que Surface Go 3.

Primero, echemos un vistazo al precio base de estos dispositivos, luego revisemos su configuración más cara, antes de repasar el precio de los accesorios que los acompañan.

Surface Go 3: pantalla de 10,5 pulgadas, 4 GB de memoria, almacenamiento eMMC de 64 GB, CPU Intel Pentium 6500Y Platinum de doble núcleo, $ 399 / £ 369

iPad: pantalla de 10,2 pulgadas, memoria de 3 GB, almacenamiento de 64 GB, CPU Bionic Apple A13 de seis núcleos, 329 dólares / 319 libras esterlinas

iPad Air: pantalla de 10,9 pulgadas, memoria de 4 GB, almacenamiento de 64 GB, CPU Bionic Apple A14 de seis núcleos, 549 dólares / 579 libras esterlinas

iPad mini: pantalla de 8.3 pulgadas, memoria de 4GB, almacenamiento de 64GB, CPU Bionic Apple A15 de seis núcleos, $ 499 / £ 479

En cuanto a sus configuraciones más caras, tienen el siguiente precio, con los cambios resaltados en negrita:

Surface Go 3: pantalla de 10,5 pulgadas, memoria de 8 GB, almacenamiento SSD de 128 GB , CPU Intel i3 de doble núcleo , $ 629 / £ 569

GB, , $ 629 / £ 569 iPad: pantalla de 10.2 pulgadas, memoria de 3GB, almacenamiento de 256GB , CPU Bionic Apple A13 de seis núcleos, WiFi + Cellular , $ 609 / £ 579

, CPU Bionic Apple A13 de seis núcleos, , $ 609 / £ 579 iPad Air: pantalla de 10,9 pulgadas, memoria de 4 GB, almacenamiento de 256 GB , CPU Bionic Apple A14 de seis núcleos, WiFi + Cellular , $ 879 / £ 859

, CPU Bionic Apple A14 de seis núcleos, , $ 879 / £ 859 iPad mini: pantalla de 8.3 pulgadas, memoria de 4GB, almacenamiento de 256GB , CPU Bionic Apple A15 de seis núcleos, WiFi + Cellular , $ 799 / £ 759

Por último, hablemos del precio de sus accesorios de primera.

Surface Go 3 se ofrece junto con Surface Go Type Cover y Surface Pen, que normalmente cuestan alrededor de $ 99 / £ 99 cada uno. Sin embargo, Microsoft es bastante bueno con descuentos y promociones en accesorios, por lo que probablemente pagará un poco menos si compra directamente.

Por otro lado, Apple cobra $ 299 / £ 279 por su Magic Keyboard, que en el contexto de esta comparación solo es compatible con el iPad Air. Eso viene antes de agregar el Apple Pencil 2, que cuesta $ 129 / £ 119 adicionales.

El último teclado mágico de Apple.

Si planea comprar el iPad estándar, la falta de un conector inteligente le impide conectarlo al último y mejor teclado mágico, dejándolo limitado a la funda del teclado Smart Folio sin trackpad. Ese modelo le costará $ 159 / £ 159.

Por último, y probablemente menos, están los colores disponibles en estos productos.

Surface Go 3 no viene en opciones de color extraordinarias, solo un plateado estándar. En el iPad, iPad Air y iPad mini, tienes algunas opciones más para elegir.

El iPad estándar viene en plata o gris espacial, mientras que el iPad Air se ofrece en esos mismos dos tonos más verde, azul cielo y oro rosa. Según el iPad mini, puedes conseguir uno de ellos en Starlight, Space Grey, Purple o Pink.