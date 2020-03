Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El Magic Keyboard de Apple para los nuevos modelos de iPad Pro parece un kit extremadamente impresionante, permitiendo que su nuevo iPad se convierta efectivamente en una computadora portátil límite, ahora que iPadOS está ganando soporte para trackpad .

El principal inconveniente del nuevo accesorio de teclado es común para la nueva tecnología de Apple: es realmente muy costoso, a $ / £ 299 para el modelo de 11 pulgadas y $ / £ 349 para el modelo de 12.9 pulgadas. Es un cambio bastante antiguo para un teclado, además los archivos adjuntos solo funcionarán con el iPad Pro más reciente junto con las nuevas versiones.

Eso significa que si tiene un iPad anterior, es posible que no haya tenido suerte, si no fuera por Logitech. Se anunció un nuevo accesorio de teclado y trackpad, el Combo Touch, y su precio fue agresivo en $ 149. Lo más importante es que no está dirigido a los nuevos modelos de iPad Pro, sino que funcionará con el iPad 2019, el iPad Air 2019 y el iPad Pro 2017.

Todos estos también están recibiendo soporte para trackpad, pero no tienen los conectores que Apple está usando para el Magic Keyboard, por lo que necesitarán un buen accesorio de teclado con un trackpad incorporado.

El Combo Touch cuenta con muchos de los modcons que trae el Magic Keyboard, incluidas las teclas retroiluminadas y una fila de teclas de acceso directo que deberían hacer que se sienta bastante cerca de un teclado en su Macbook.

Aparte de eso, también se ve como una carcasa bastante resistente, con un acabado texturizado en el exterior, y podrá quitar fácilmente la sección del teclado si solo desea usar el iPad como tableta durante cualquier cantidad de tiempo . El Combo Touch estará disponible a partir de mayo, y parece que podría ser una gran opción para aquellos con iPads más antiguos (o simplemente menos Pro) que todavía desean un poco de acción de trackpad.