Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Entre los nuevos anuncios de computadoras portátiles se encontraba el lanzamiento de un producto poco convencional por parte de Huawei en el MWC 2022. Se llama MatePad Paper y es una especie de cruce entre un ReMarkable y un Kindle .

La tableta cuenta con una gran pantalla de tinta electrónica de 10,3 pulgadas, lo que significa que es en blanco y negro y no necesita luz de fondo para ser visible. Eso a su vez significa que es extremadamente eficiente en cuanto a energía. Puede durar 4 semanas en espera.

A diferencia de la mayoría de las tabletas tradicionales, esto significa que en realidad no está diseñado para ser un dispositivo de consumo de medios, pero eso no significa que no tenga sus usos. El diseño presenta algo llamado 'Diseño de lomo de libro', lo que significa que tiene una pestaña más grande en el costado para sujetar, recubierta con un material similar al cuero.

Ejecuta Harmony OS 2 y viene con la propia tienda Huawei Books de Huawei integrada, para acceder fácilmente a 2 millones de libros.

Lo que lo hace diferente a un Kindle es que puede usarlo de la misma manera que usaría una tableta normal. Al menos, cuando se trata de productividad. También viene con la Galería de aplicaciones de Huawei preinstalada, para descargar aplicaciones adicionales.

Puede crear y editar documentos, pero también, debido a que es compatible con M-Pencil de Huawei, puede escribir notas a mano e incluso trabajar en modo de pantalla dividida. También tiene capacidades de conversión de escritura a mano y grabación de voz.

La textura de la pantalla está diseñada para sentirse como papel cuando escribes en ella, por lo que no deberías sentir que estás escribiendo en una pieza de vidrio brillante.

Puede reproducir video e incluso tiene una función de frecuencia de actualización inteligente para que se sienta un poco menos discordante de lo que cabría esperar. Pero al ser en escala de grises, sin duda no va a ser lo mismo que ver una pantalla a color tradicional.

En cuanto a las especificaciones, tenía 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, es compatible con Wi-Fi 6 y tiene un sensor de huellas dactilares integrado en el botón de encendido. Pesa solo 360 g y estará disponible en negro, caqui y azul.

En Europa, el precio de venta al público está fijado en 499 €, lo que parece elevado. Sin embargo, ese precio incluye el lápiz óptico M-Pencil (2da generación) y una cubierta de folio en el paquete.

Escrito por Cam Bunton.