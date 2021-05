Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Google ha anunciado una función centrada en los medios específicamente para tabletas Android: Entertainment Space .

Es un nuevo centro disponible en la interfaz de la tableta Android que ayuda con el descubrimiento de contenido, al reunir videos de YouTube, programas de TV, películas, juegos y libros para que pueda acceder fácilmente. Es uno de los cambios más importantes en la experiencia de la tableta Android en mucho tiempo y podría ser potencialmente muy útil. Todos los miembros de su familia también pueden tener su propio perfil personalizado, lo cual es útil si todos comparten una sola tableta Android.

"Ahorrará tiempo y evitará tener que saltar de una aplicación a otra para tratar de averiguar qué hacer, ya sea mirar, jugar o leer", explicó Google en una publicación de blog. "Una vez que inicie sesión en sus aplicaciones de suscripción, Entertainment Space le mostrará su contenido en un solo lugar y adaptado para usted".

Entertain Space consta de una sección Watch que se parece a la experiencia de Google TV, completa con una lista de aplicaciones de transmisión instaladas en su tableta y recomendaciones provenientes de Google TV. Tocar Play te llevará a cualquier aplicación de la que provenga un video en tu dispositivo.

También hay un área de juegos en Entertainment Space con títulos recomendados, además de una fila de juegos para "continuar jugando" y un foco en los juegos de "juego instantáneo". Finalmente, hay una pestaña de Libros que muestra lo que estás leyendo actualmente en Google Play Books. Los audiolibros también están disponibles, al igual que los libros populares a la venta.

Entertainment Space se encuentra a la izquierda de la pantalla de inicio de la tableta Android.

Lanzado por primera vez en mayo en tabletas Android disponibles en Walmart, se expandirá globalmente más adelante en 2021 a otros dispositivos Android de Lenovo, Sharp y otros.

No hay nada particularmente innovador en Entertainment Space, y hay algunos inconvenientes en el lanzamiento. Por un lado, Samsung aún no está en la lista de socios OEM. Además, Netflix no participa en Entertainment Space, aunque seguirá apareciendo en la fila de aplicaciones "utilizadas recientemente".

Escrito por Maggie Tillman.