Premios EE Pocket-lint 2022: Tableta / 2-en-1 del año

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Puede que las opciones de tabletas y dispositivos 2-en-1 no sean tan abundantes como las de los smartphones insignia, ya que hay menos empresas que los ofrecen en general, pero eso no quiere decir que no haya algunas opciones brillantes.

Muchos pensarán en el iPad de Apple cuando piensen en una tableta, pero Samsung también tiene algunas excelentes tabletas, y en lo que respecta a los 2-en-1, hay algunos modelos excelentes que son perfectos para trabajar sobre la marcha y entretenerse.

Estas son las tabletas y los dispositivos 2-en-1 que nos han impresionado en los últimos 12 meses. Sólo podía haber un ganador de los Premios EE Pocket-lint 2022, pero la lista de finalistas tenía algunas opciones fantásticas, todas muy dignas de su puesto.

Tableta / 2-en-1 del año: Apple iPad Air (2022)

El Apple iPad Air (2022) se llevó la corona como la tableta del año en los premios Pocket-lint 2022, pero tuvo una competencia muy dura, incluso de la propia cartera de Apple. Sin embargo, el iPad Air (2022) y su chip M1 es una tableta excepcional, que ofrece lo que necesita en términos de diseño, rendimiento y conectividad.

Puede que no haya cambiado mucho su aspecto en comparación con el modelo de 2020, pero bajo su capó, el iPad Air (2022) -y su plétora de accesorios- significa que el modelo de este año te durará bastante más que tu último iPad a la hora de ejecutar esas aplicaciones cada vez más exigentes en cuanto a potencia, y además tiene un aspecto fabuloso mientras lo hace.

Mención especial: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ha recibido una mención especial en los premios Pocket-lint 2022 como mejor tableta o dispositivo 2 en 1, y es muy merecida. Esta enorme tableta se adentra con audacia en un territorio desconocido con su enorme tamaño de pantalla, y qué pantalla tan gloriosa es.

Que la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra te sirva o no depende en gran medida de cómo te imagines usándola. Si te ves usando una tableta para crear -ya sea para hacer arte digital, editar vídeos o escribir- la gran pantalla y el lápiz óptico opcional hacen de la Galaxy Tab S8 Ultra un lienzo muy atractivo para ese tipo de tareas.

Lo mejor del resto

Aunque Apple se haya llevado el primer puesto por su Apple iPad Air, había otra tableta de la compañía en la muy lograda lista de preseleccionados y que venía en forma de Apple iPad (10ª generación). Este modelo toma prestado del iPad Air en términos de diseño y, aunque baja la potencia, es una tableta brillante que ofrece un gran rendimiento.

Por otro lado, la Lenovo Tab P12 Pro es una gran alternativa -y más barata- a un iPad Pro 12.9 o a una Samsung Galaxy Tab S8+, mientras que, al igual que Apple, Amazon también tenía dos dispositivos brillantes en esta lista de candidatos. La Amazon Fire 7 (2022) sigue siendo una de las tabletas más baratas del mercado, dando acceso a entretenimiento como películas, navegación y juegos por un bajo coste, mientras que la Amazon Fire HD 8 hace lo mismo pero en un formato ligeramente más grande.

¿Qué son los premios Pocket-lint?

Los premios Pocket-lint de EE tienen lugar anualmente para celebrar lo mejor de la tecnología de los 12 meses anteriores. Los productos deben ser revisados por el equipo de Pocket-lint para ser considerados para los premios, y la evaluación se lleva a cabo hacia el final del año. A través de un proceso de selección y preselección, el panel de jueces expertos puntúa los dispositivos para dar lugar al ganador final y a un subcampeón con mención especial.

Los premios Pocket-lint se celebraron por decimonovena vez en 2022.

Escrito por Britta O'Boyle.